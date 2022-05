La Policía y el joven Jadiel Torres, arrestado el pasado jueves tras una querella presentada por el senador Carmelo Ríos, continúan ofreciendo versiones contradictorias sobre lo ocurrido el pasado jueves 12 de mayo.

Si bien Jadiel Torres fue arrestado, una jueza no encontró causa por el delito de acoso, luego de que Ríos lo acusara de proferirle palabras soeces y, supuestamente, amenazarlo de muerte en los predios del Capitolio. El tribunal tampoco encontró que había los elementos para expedir una orden de alejamiento a favor del veterano legislador.

Ríos indicó, el pasado viernes, que se sintió amenazado.

Torres es miembro de lo que se conoce como Campamento Resistencia, que es un grupo que aboga por un trato justo a las comunidades y otras causas como que se derogue la Ley 22 de inversionista residentes.

Torres y un grupo de residentes de Puerta de Tierra se movieron al Capitolio esta mañana para protestar por lo que llaman un arresto indebido y un acto de abuso policiaco.

El intercambio entre Ríos y Torres ocurrió en el área entre la salida del anexo del Senado y la entrada al edificio de Medicinal Tropical.

La versión de la Policía

El sargento Roberto Rodríguez, supervisor en el cuartelillo de la Policía ubicado al lado del Capitolio, dijo que Torres fue arrestado debido a que desobedeció una orden de alto que le dieron varios oficiales, luego de que estos recibieran de parte de Ríos la versión de los eventos. Parte de esa versión fue que Torres lo amenazó de muerte y le profirió palabras soeces.

“Fue un arresto legal. El senador señaló que se cometió contra él un delito menos grave y cuando se intervino con Jadiel, no cooperó y ahí cometió el acto de obstrucción a la justicia y procedemos con la intervención”, indicó Rodríguez, al sostener que el joven supuestamente cometió los delitos de alteración a la paz y amenaza, además de obstrucción a la justicia y eso por eso se ordenó su detención.

“Entonces echó a correr y ahí se constituye la obstrucción a la justicia”, indicó Rodríguez. Torres fue arrestado en las inmediaciones del residencial Parque San Agustín y en medio del arresto sufrió laceraciones en las piernas al caer sobre el cemento.

Rodríguez indicó que no han ocurrido incidentes similares recientes en el área del Capitolio y que ningún legislador se les ha acercado para denunciar que han sido acosados.

“Aquí está todo tranquilo”, afirmó.

La versión de Jadiel Torres

Torres indicó a este diario que el pasado jueves él y un grupo se manifestó frente a las oficinas de la firma de bienes raíces Corcoran, en El Condado y, camino a La Fortaleza para realizar otra manifestación en denuncia a actos de corrupción recientes, decidieron detenerse en el Capitolio.

Torres reconoció a dos personas: Ríos y el exlegislador popular Jorge Colberg Toro

“Voy a manifestarme con un cartel que decía Puerta de Tierra no se vende. Comienzo a decirles que se pongan a trabajar y que dejaran de estar hablando, que la gente se está yendo de Puerto Rico, que se dejen de robarse los chavos, se empiezan a reír, él me hace un gesto como que me vaya y que no le importa”, relató Torres.

El intercambio entre ambos continuó y Torres, utilizando un megáfono, le repitió consignas adicionales.

“Pero en ningún momento se le hizo una amenaza de muerte”, insistió. “Él entró al cuartel y, como si fuera un comandante, da la orden de arresto”, agregó al especular que los policías siguieron “órdenes” del legislador por Bayamón.

Torres sostuvo que los policías nunca le indicaron por qué querían arrestarlo y que no hubo una señal de alto.

“Me agarraron por las manos, me les zafó y empiezo a correr”, dijo. “Pero no me tenían que tocar, me tenían que dar el alto y pasar por algún sitio, darme un papel, citarme. Un proceso serio”.

Torres insistió en que la policía actuó mal y que utilizaron fuerza excesiva.

Habla Jorge Colberg

Colberg Toro, quien estaba hablando con Ríos cuando ocurrió parte del incidente, indicó que durante el tiempo en que él no estuvo presente no fue testigo de una amenaza y que tampoco vio que Torres se le acercara a Ríos a menos de cuatro o cinco pies.

“Cuando estamos hablando viene este joven con un celular y un megáfono. Parecía que estaba grabándose en vivo y estaba diciendo unas cosas, quejándose”, dijo Colberg Toro. “Cuando se acerca a nosotros, sí vi que estaba como encapuchado... me despedí del senador y le dije que hablábamos después”.

Haciendo la salvedad de que no fue testigo de toda la interacción entre ambos y que tampoco vio el intento de arresto, Colberg Toro dijo que no pudo observar un amague de agresión, aunque Torres le hablaba “insistentemente y fuerte”.

También escuchó que Torres le profirió una palabra soez a Ríos, no así una amenaza.

“Yo he visto tantas veces eso en el Capitolio y lo vi cuando trabajaba en La Fortaleza. Yo no le daría mayor importancia”, dijo.