La llegada de Er Yazzer Morales a la Cámara de Representantes como legislador por el Distrito 9, que comprende Toa Alta y áreas rurales de Bayamón, pasó desapercibida cuando juramentó al cargo el 24 de septiembre en sustitución de Nelson del Valle, quien había renunciado a su escaño tras ser acusado en el ámbito federal por corrupción.

Asumió el cargo sin que hubiera sesión ordinaria y, ese mismo día, los titulares los acaparó Jorge Emmanuel Báez Pagán, quien también juramentó como el primer legislador gay en la historia política de Puerto Rico en sustitución de María Milagros “Tata” Charbonier, igualmente acusada por corrupción.

Sin embargo, Morales, quien derrotó a Del Valle en primarias, se encargó de romper ese anonimato a mediados de este mes, al radicar una medida que provocaría que los alcaldes que no utilicen sus licencias de enfermedad y vacaciones las pierdan, evitando así las jugosas liquidaciones de fin de cuatrienio.

Hasta ahora, dijo, ningún alcalde le ha pedido que retire la medida. “Las personas que difieran tienen la oportunidad de llamarme y debatimos”, afirmó el representante novoprogresista.

Morales, quien no heredó un solo empleado de Del Valle, se desempeñó el cuatrienio pasado como gestor de permisos, luego de laborar 25 años en el área de patentes y permisos del Municipio de Toa Alta. Contó que fue allí donde vio cómo cuatro alcaldes cobraban esas grandes liquidaciones.

“Lo que queremos es que las utilicen y que haya sana administración. He visto el impacto económico que tienen esas liquidaciones”, agregó.

Incluso, ilustró que, si el alcalde incumbente Clemente “Chito” Agosto hubiera perdido las elecciones generales, habría cobrado su liquidación aun después de haber aprobado una jornada reducida en el ayuntamiento y que se despidieran empleados por problemas económicos.

Morales dice que ser servidor público “es su pasión” y que el pobre estado en que se encuentran las carreteras de Toa Alta, las fallas en el sistema de agua potable y los escollos que, según él, han sufrido los pequeños comerciantes, fueron los factores que lo llevaron a postularse a representante. Ya lo había hecho en 2016, pero perdió en primarias.

Agregó que no descarta aspirar a la alcaldía, pero aclaró que -por ahora- no es una prioridad. Dijo que quiere reunirse con Agosto “cuanto antes”, y que no contempla contratar como asesor al candidato derrotado del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de Toa Alta, Héctor “Jun” Collazo.

Sobre la posibilidad de contratar al exlegislador Gary Rodríguez, a quien describió sobre su compadre, dijo: “Por el momento, entiendo que no”.

“Entiendo que, desde la posición en que estoy ahora, es más factible para crear proyectos de ley y buscar fondos. Los alcaldes tienen sus senadores y representantes, que son enlaces con ellos. Los alcaldes tienen su relación directa con el gobernador, pero somos nosotros los que creamos las leyes y buscamos los fondos y las alternativas. Alcalde, honestamente, no lo descarto, pero no está en mis prioridades”, recalcó Morales.

“Estamos haciendo justicia”

Una de las primeras piezas de Morales es el Proyecto de la Cámara 176, que persigue, como medida para ayudar a pequeños y medianos comerciantes -un sector de la economía afectado por desastres naturales y la pandemia de COVID-19-, establecer una serie de beneficios.

Algunos de esos beneficios incluirían una moratoria en el pago de préstamos directos al Banco de Desarrollo Económico, la suspensión del pago de rentas de edificios de la Compañía de Fomento Industrial y del Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la renovación gratuita de permisos, licencias y certificaciones, la resolución acelerada de procesos adjudicativos en curso ante el Departamento de Hacienda y la condonación total de deudas resultantes de la imposición de multas administrativas.

A pesar del evidente impacto fiscal de la medida, lo que podría levantar una objeción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Morales la defendió. “Estos comerciantes sufrieron por los terremotos y muchos han cerrado… y luego vino la pandemia. Entonces, tienes unos permisos, pero no generas ingresos, estás pagando por un local y ¿cómo vas pagarlo si no lo utilizas?”, cuestionó.

El pasado cuatrienio, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, acusó al gobierno de “engañar” a los pensionados al impulsar leyes que luego fueron objetadas por el ente fiscal.

“Si hay que debatir, se debate, pero le estamos haciendo justicia al comerciante”, insistió Morales, al destacar el impacto severo de la pandemia, específicamente a los dueños de chinchorros. “Tengo que darles algo de vida y ser justo”, dijo.

Analiza la derrota del penepé

Como resultado de las elecciones generales, el PNP perdió el control de los cuerpos legislativos. La Cámara, particularmente, se vio sacudida por múltiples escándalos de corrupción, como el de Del Valle.

“Fue una campaña fuerte con caras nuevas”, dijo Morales, al atribuir la derrota del PNP a la llegada del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad.

“El mensaje puede que no haya llegado como tenía que llegar”, sostuvo, tras indicar que el escándalo del chat de Telegram, el impacto de los huracanes Irma y María, la pandemia y los temblores fueron factores detrás de la caída de la Palma.