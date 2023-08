El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, catalogó hoy, miércoles, de “irregular” y “contrario a ley” el proceso que culminó con la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el representante José “Cheíto” Rivera Madera.

El Departamento de Justicia hizo la recomendación ayer, martes, tras el arresto, el 10 de mayo, de Rivera Madera, del Partido Popular Democrático (PPD), por obstruir los trabajos de una obra de construcción.

“Sienta un precedente bien nefasto para lo que es los pesos y contrapesos en nuestro sistema republicano de gobierno, especialmente, el elemento de fiscalización de lo que es el deber del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes”, sostuvo Hernández Montañez durante una conferencia de prensa en el Capitolio.

“Eso, precisamente, era lo que hacía el compañero representante temprano en la madrugada (del 10 de mayo): notificándole a una rama, el Ejecutivo, que estaba incumpliendo con la ley”, agregó.

Rivera Madera fue arrestado en medio de una protesta por la construcción de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios de Guayanilla. El legislador popular, supuestamente, traspasó el área acordonada por la Policía.

Hernández Montañez afirmó que Rivera Madera no cometió ningún delito y añadió que nunca entró a la propiedad privada y que no existía ningún perímetro o área demarcada. También aseguró que nunca fue citado o interrogado como parte de la investigación.

El representante por el distrito 23 -que incluye a Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce- explicó, en mayo, a El Nuevo Día que los vecinos del sector llevaban, en aquel momento, más de una semana manifestándose contra el proyecto para hincar una torre de telecomunicaciones en un espacio comunitario. Rivera Madera afirmó que la empresa realizaba los trabajos en horas de la madrugada, lo que requiere un permiso.

Según Hernández Montañez, la compañía no contaba con el permiso necesario para trabajar entre las 10:00 p.m. y 7:00 a.m. Denunció, también, que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no divulgó prueba exculpatoria, pues un teniente, aparentemente, le confirmó a Rivera Madera que no contaba con los permisos.

“No lo vamos a referir a la Comisión de Ética”, subrayó Hernández Montañez, quien también anticipó que apoyarán a su correligionario.

Por su parte, el representante Ángel Fourquet indicó que la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste investiga la instalación de la antena, por lo que solicitó información del DSP.

“No quiero pensar que están tomando acción sobre un legislador miembro de la comisión también para menoscabar una investigación legislativa porque ahora pretenden levantar la bandera de que aquí hay una investigación de carácter penal y no pueden suministrar la información”, manifestó Fourquet.

Justicia informó, en declaraciones escritas, que la recomendación de designar un FEI ocurrió al recibir los hallazgos de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor. La División determinó que existe causa suficiente para creer que el legislador violó el artículo 200 del Código Penal, que sanciona la obstrucción o paralización de obras públicas o privadas que cuenten con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas.