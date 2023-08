El Departamento de Justicia recomendó hoy, martes, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el representante por el Partido Popular Democrático (PPD) José Humberto Rivera Madera tras ser arrestado por obstrucción y/o la paralización de una obra pública en hechos que ocurrieron el 10 de mayo del año en curso, en Yauco.

Justicia indicó, mediante declaraciones escritas, que la recomendación de designar un FEI ocurrió al recibir los hallazgos de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

La agencia resaltó que Rivera Madera fue arrestado el 10 de mayo de 2023 por violar el Artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito la obstrucción o la paralización de obras públicas. La investigación del agente Edgar Cordero Caraballo, del Distrito de Yauco, sostiene que Rivera Madera, que participaba de una protesta, traspasó el área acordonada por el Negociado de la Policía e ingresó a un área donde se realizaba la descarga de hormigón para la instalación de una torre de comunicaciones en Guayanilla.

El representante Rivera Madera, presuntamente, obstruyó el paso de un camión de hormigón que se disponía a depositar dicho material en la obra de construcción, por lo que el representante fue arrestado.

Justicia añadió que DIPAC investigó las denuncias por tratarse de un legislador activo y que, luego de evaluar la prueba, la oficina determinó que existe causa suficiente como para creer que Rivera Madera incurrió en conducta de naturaleza penal.

“Por tanto, se aconsejó la designación de un FEI para este funcionario por los hechos investigados. El secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC y envió hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) el informe sobre la investigación preliminar realizada con la recomendación de que se designe un FEI”, resaltó el comunicado de prensa.

Sobre el incidente, Rivera Madera dijo a El Nuevo Día, el 10 de mayo, que la situación ocurrió porque realizaban labores de construcción durante la madrugada.

“A las 3:00 de la mañana recibo una llamada de que ellos están haciendo tiros de cemento a esa hora, que son las mezcladoras grandes de cemento llegando a allí a la comunidad a seguir trabajando. Lo que pasa es que para que eso ocurra ellos tienen que tener un permiso para trabajar a esa hora”, expresó.

Al llegar, el legislador se encontró a un grupo de unos siete vecinos manifestándose frente a un centenar de efectivos de la Policía de Puerto Rico, entre los que habían agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas, conocida como la Fuerza de Choque. En ese momento, pidió los permisos que validaran que podían trabajar en horas de la madrugada, pero nunca se los mostraron.

“Al no poder mostrarme el permiso, seguían entrando camiones y yo me paré frente a uno para que no entrara. Y el policía me dice: ‘si te quedas ahí, te voy a tener que arrestar’. Y yo le dije ‘usted hace su trabajo y yo el mío’, y procedió al arresto”, detalló el representante, quien indicó que no se resistió al arresto.

Una vez fue liberado, se le indicó que sería contactado durante el día para indicarle cuándo debía comparecer ante el tribunal para una posible radicación de cargos. “Estaremos pendientes a lo que sea y tendremos nuestros recursos legales pendientes”, aseguró el legislador.

“Yo entiendo el asunto de las comunicaciones y lo importante que es, pero aquí mismo hay lugares que las pueden poner que no afectan a nadie. Eso está a la orilla de la carretera principal, al frente de una cancha de baloncesto donde juegan niños todos los días”, puntualizó.

Debido a que la investigación se encuentra ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.