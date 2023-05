El representante José “Cheíto” Rivera Madera fue liberado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en medio de una protesta por la construcción de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios de Guayanilla.

Junto al representante por el distrito 23 -que incluye los pueblos de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce- fueron detenidos Jimmy Borrero Costa y Manuel Díaz Pérez, quienes aún siguen detenidos mientras el caso se consulta con la fiscalía, confirmó la Policía.

En entrevista con El Nuevo Día, Rivera Madera explicó que los vecinos del sector guayanillense llevan sobre una semana manifestándose por el proyecto que pretende hincar una torre de telecomunicaciones, en un espacio comunitario que ubica frente a la cancha de baloncesto del barrio.

“La realidad que es un abuso. Esto de las antenas, así proliferadas, tiene que parar. No se puede seguir abusando de las comunidades marginadas [...] Nuestro distrito ha sufrido de eso por años. Cada vez que hay un proyecto que es sensitivo ambientalmente, lo mandan para acá”, señaló el representante vía telefónica.

Rivera Madera indicó que la situación de la madrugada del miércoles se suscita porque se realizaban labores de construcción durante la madrugada.

“A las 3 de la mañana recibo una llamada de que ellos están haciendo tiros de cemento a esa hora, que son las mezcladoras grandes de cemento llegando a allí a la comunidad a seguir trabajando. Lo que pasa es que para que eso ocurra ellos tienen que tener un permiso para trabajar a esa hora”, expresó.

Al llegar, el legislador se encontró a un grupo de unos siete vecinos manifestándose frente a un centenar de efectivos de la Policía de Puerto Rico, entre los que habían agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas, conocida como la Fuerza de Choque. En ese momento, pidió los permisos que validaran que podían trabajar en horas de la madrugada, pero nunca se los mostraron.

“Al no poder mostrarme el permiso, seguían entrando camiones y yo me paré frente a uno para que no entrara. Y el policía me dice: ‘si te quedas ahí, te voy a tener que arrestar’. Y yo le dije ‘usted hace su trabajo y yo el mío’, y procedió al arresto”, detalló el representante, quien indicó que no se resistió al arresto.

Una vez fue liberado, se le indicó que sería contactado durante el día para indicarle cuándo debía comparecer ante el tribunal para una posible radicación de cargos. “Estaremos pendientes a lo que sea y tendremos nuestros recursos legales pendientes”, aseguró el legislador.

“Yo entiendo el asunto de las comunicaciones y lo importante que es, pero aquí mismo hay lugares que las pueden poner que no afectan a nadie. Eso está a la orilla de la carretera principal, al frente de una cancha de baloncesto donde juegan niños todos los días”, puntualizó.

El representante Rivera Madera es conocido por su activismo en defensa de la protección del medio ambiente.

Mientras tanto, la construcción de la antena de telecomunicaciones continúa y no se han reportado incidentes adicionales.