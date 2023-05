La Cámara de Representantes no concurrió esta tarde con la versión del proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral de 2020 que aprobó el pasado jueves, 4 de mayo el Senado.

La medida fue referida a un comité de conferencias de ambas cámaras legislativas.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, había anticipado el pasado jueves que la Cámara concurriría con las enmiendas que le introdujo el Senado a la medida, pero dijo hoy que su delegación no tiene los votos suficientes para darle el visto bueno, pues necesitan votos de la delegación novoprogresista.

“Hoy, formalmente, no concurrimos con las enmiendas... Nuestro compromiso desde el primer día fue atender el tema de forma consensuada”, dijo Hernández Montañez. Añadió que si se cuelga la medida “se queda el estado derecho vigente”.

El portavoz de la minoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez, anunció por su parte que su delegación no concurriría con los cambios que le introdujo el Senado a la pieza de ley.

El pasado viernes trascendió que había “incomodidad” en algunos miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara con algunas de las enmiendas, mientras el Partido Nuevo Progresista (PNP) expresó reparos sobre la enmienda que se introdujo en sala a la pieza legislativa en torno a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Las minorías, al rechazar la medida durante el debate en el Senado, argumentaron que las enmiendas permitirían al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, “perpetuarse” en el poder sin que los comisionados electorales de todos los partidos políticos tengan participación en el proceso.

Una de estas enmiendas agregadas en sala dispone que, en caso de que la persona que ocupe la presidencia o la presidencia alterna de la CEE sea renominada o ascendida en su cargo judicial, su nombramiento como presidente o presidente alterno será remitido nuevamente para la confirmación de ambas cámaras legislativas.

Con los cambios introducidos al Código Electoral, el presidente y el presidente alterno de la CEE no tendrían que pasar por el crisol de los comisionados electorales. Serán nominados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento de Cámara y Senado.

La pieza legislativa también cambia el horario de votación en elecciones generales para que sea de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y cambia el período de endosos de candidaturas del 1 de enero al 15 de marzo del año electoral, y extiende el voto adelantado a personas con movilidad y condiciones especiales, así como electores de 60 años o más.

“Nosotros queremos ver finalmente cómo quedó el lenguaje sobre la presidencia (de la CEE), queremos ver cómo quedó el área administrativa, porque hubo unas enmiendas en sala y no hemos visto cómo quedarán colocadas en el entirillado (última versión de la medida que pasará a la Cámara)”, indicó el pasado viernes el comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo Ríos.

“Nosotros lo vamos a ver completo y le recomendaremos a nuestra delegación en la Cámara si le vota a favor o en contra”, sostuvo Mundo Ríos.

Dijo que en el caso de Rosado Colomer, con las enmiendas, tendría que ser confirmado tres veces para quedarse al frente del organismo electoral, pues además de ser avalado por el Senado, como juez del Tribunal de Apelaciones, como presidente de la CEE, tendría que pasar el crisol de ambos cuerpos legislativos.

“Entendemos que con el mero hecho de ser renominado a juez no hay que volverlo a enviar. El volverlo a enviar es realmente innecesario. Si lo estás enviando de nuevo, lo podrías exponer a que no lo confirmen y se crearía una crisis porque, como funciona el Senado, no se confirma a nadie y a un año de las elecciones cómo atenderíamos ese lío”, sostuvo Mundo Ríos.

El pasado 27 de abril, el gobernador Pedro Pierluisi envió al Senado el nombramiento de Rosado Colomer en ascenso como juez de Apelaciones. Su nombramiento como juez de primera instancia está a punto de expirar.