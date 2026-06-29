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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor tras choque con un camión de basura en Bayamón

La investigación está a cargo de la División de Patrulla de Carreteras

29 de junio de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 121 muertes en accidente de tránsito, 14 menos que las 136 registradas a la misma fecha en el 2025. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El conductor de un auto falleció en un choque contra un camión de disposición de basura en la madrugada de este lunes en Bayamón, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 4:09 a.m., en el kilómetro 1.1 de la carretera PR-29.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron dos vehículos involucrados, un camión de recogido de basura y un Honda Accord blanco del 2018.

Por su parte, el teniente Rodolfo León, del Negociado del Tránsito, explicó que ambos conductores viajaban en la misma dirección cuando el camión hizo un cambio de carril a la derecha impactando el Honda por la parte lateral frontal.

El conductor de 61 años del auto quedó atrapado, sufriendo heridas de gravedad, por lo que fue transportado a un hospital cercano, donde falleció en horas de la mañana de hoy.

El conductor del camión arrojó 0.000% de alcohol en el organismo.

León dijo que continuaban con la investigación para atribuir la negligencia en el caso.

El agente Jonathan Díaz, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, está a cargo de la pesquisa junto con el fiscal de turno.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 121 muertes en accidente de tránsito, 14 menos que las 136 registradas a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsBayamónAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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