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“Únete a la manada”: la respuesta del presidente electo de Colombia a un mensaje de Karol G

La cantante urbana pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella, que gobierne “para todos los colombianos”

29 de junio de 2026 - 11:15 AM

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Abelardo de la Espriella ,del movimiento Defensores de la Patria, resultó electo a la presidencia de Colombia. (Fernando Vergara)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este lunes a una carta que le dirigió la cantante Karol G tras las elecciones presidenciales e invitó a la artista a “unirse a la manada”, como llama al movimiento político con el que llegó a la Presidencia.

“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí“, escribió De la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que aseguró compartir el llamado de la cantante a trabajar por la unidad del país.

El mandatario electo, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, añadió que “la unidad que representa la figura presidencial” tendrá en él “su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo” y sostuvo que “los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

En el mismo mensaje, De la Espriella extendió una invitación directa a la artista: “Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. ¡Firme por la Patria!”.

El abogado Abelardo de la Espriella es el nuevo huésped de la Casa de Nariño, con más de 12.9 millones de votos y sacándole una escasa ventaja, de menos del 1 por ciento, a Iván Cepeda.La campaña del ‘Tigre’, según diferentes expertos en marketing político, es un caso de éxito calcado de otras fórmulas de la ultraderecha que se impuso en otros países del Cono Sur como Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina.El nuevo presidente electo de la República se impuso con un discurso enfocado en la seguridad aplicada con ‘mano dura’, la defensa del capital privado, el sí al fracking, el catolicismo, las simpatías con Estados Unidos y la defensa de la “familia tradicional”, así como con su oposición al aborto y al matrimonio igualitario.
1 / 11 | ¿Quién es Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia?. El abogado Abelardo de la Espriella es el nuevo huésped de la Casa de Nariño, con más de 12.9 millones de votos y sacándole una escasa ventaja, de menos del 1 por ciento, a Iván Cepeda. - Ivan Valencia

La respuesta llegó horas después de que Karol G publicara una carta abierta en la que afirmó que no escribía “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”.

En ese mensaje, la artista pidió al nuevo mandatario gobernar para todos los colombianos, escuchar también a quienes no votaron por él y recordar que “el poder no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

Karol G también hizo un llamado a priorizar la educación, la seguridad, las oportunidades para los jóvenes y el apoyo a las familias, campesinos y emprendedores, y concluyó: “ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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