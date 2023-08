El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, removió hoy, martes, de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía al representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz, en un acto que este último catalogó de “revanchismo político”.

Tras el anuncio, Torres Cruz puso a disposición de la Cámara la presidencia de la Comisión de Asuntos de la Capital.

“También, le entrego la Comisión de Asuntos de la Capital. Se la estoy entregando, no hay problema. Usted decidiría si despide o no a los empleados populares que trabajan allí. Esa es su responsabilidad”, señaló el legislador independiente durante la sesión ordinaria.

“Desde hoy, soy agente libre nuevamente. No tengo que deberle nada a usted”, añadió.

Hernández Montañez sustentó su determinación en el hecho de que, supuestamente, Torres Cruz se ha mantenido como legislador independiente, a pesar de que, cuando se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que regresaría a las filas de la colectividad cuando José Luis Dalmau Santiago cesara sus funciones como presidente de la Pava.

“El compañero todavía no ha hecho la gestión (de regresar al PPD). Nosotros, ahora, tenemos un nuevo legislador y, en nuestra reingeniería de las comisiones, vamos a reconfigurar la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía”, anunció el líder cameral.

Torres Cruz negó que haya tenido intención de regresar al PPD. “Nunca dije que, si el presidente del Partido Popular cambiaba, yo regresaba bajo esa condición al Partido Popular. Eso es totalmente falso”, argumentó, aunque reconoció que, en “conversaciones informales” con otros compañeros, ha “bromeado” sobre ese asunto.

“La realidad es que yo me desafilié del Partido Popular y no voy a regresar al Partido Popular”, sostuvo.

Al confirmar que no regresará a la Pava, Hernández Montañez le agradeció que dejara en récord su “salida permanente del Partido Popular”, y dijo que aceptaba “jubilosamente” la entrega de la presidencia de la Comisión de Asuntos de la Capital.

Torres Cruz se desafilió del PPD en mayo del año pasado. Entonces, basó su decisión en una molestia con el Senado, que no dio paso a dos medidas de la Cámara de Representantes, entre ellas, una que procuraba dar mayor transparencia a las futuras alianzas público-privadas. “No respetan los acuerdos a los que llegamos en los caucus y en las conferencias legislativas”, expresó en ese momento.

La presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía le fue entregada al representante Jesús Hernández Arroyo. Como vicepresidente, quedó el legislador Jesús Santa Rodríguez.

Desde la presidencia de ese organismo legislativo, Torres Cruz encabezó la fiscalización de los contratos otorgados a LUMA Energy y Genera PR para la operación de la transmisión, distribución y generación de energía, así como el proceso la recuperación del sistema energético del país y la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Seguiré haciendo mi trabajo, ahora con más energía, esfuerzo, esmero, dedicación y honradez. El atropello de ‘Tatito’ Hernández hacia mi persona, que trabajo constantemente, no me intimida ni me detiene”, afirmó Torres Cruz.