Ramón Ruiz Nieves regresa a la Legislatura para su tercer término y al mando de una de las comisiones más importantes del Senado, pero cargando sobre sus espaldas casi 30 años de experiencia gubernamental.

Su tarea es monumental, a juzgar por la agenda que presentó a El Nuevo Día quien fuera senador del 2013 al 2016 y representante de 2001 a 2004, siempre por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Tengo la capacidad, la madurez y la experiencia para reenfocar la Comisión de Gobierno, que dicta la política pública en convenio con el gobernador y su administración de turno”, dijo. Ruiz Nieves, senador por Ponce, ya fue vicepresidente de la Comisión de Gobierno en el Senado y ocupó ese mismo puesto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Una de sus primeras encomiendas será examinar el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “Es un contrato billonario que amarra al país… hay que evaluarlo en su totalidad”.

Ruiz Nieves también quiere examinar los planes de reorganización del gobierno puestos en vigor el cuatrienio pasado. Igualmente, realizará investigaciones sobre los avances logrados, si alguno, con el empleador único y analizará la efectividad de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Quiero ver si esos planes fueron efectivos y cuánto fue el impacto económico para el gobierno, que era la intención principal”, dijo Ruiz Nieves, quien describió el empleador único como “un completo fracaso”.

La Comisión de Gobierno tendrá injerencia sobre la evaluación de dos proyectos de ley del senador penepé Carmelo Ríos. Uno busca reconfigurar los requisitos que debe cumplir quien dirija el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) con la intención de que Nino Correa, quien lidera la agencia interinamente, pueda ocupar el cargo en propiedad. La otra medida busca separar al NMEAD del DSP. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann, no es partidario de quitarle más negociados al DSP, pero el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que, por lo menos, quiere devolver al Negociado de Investigaciones Especiales al Departamento de Justicia.

Ruiz Nieves favorece que Correa se mantenga en una posición administrativa, pero no fue completamente claro. “Se puede crear un puesto en que no necesariamente sea el director de la agencia… no es que objete la idea de ayudar a Nino Correa”, dijo inicialmente, para luego señalar que se puede introducir un lenguaje en la ley que le dé alguna flexibilidad al primer mandatario para que personas que no cumplan con todos los requisitos para dirigir una dependencia como el NMEAD, lo puedan hacer.

“Sobre el DSP, hay que discutir cuán efectivo han sido realmente todos esos planes. Fusionaste varias agencias, sacaste al Instituto de Ciencias Forenses porque le añadiste burocracia… será una evaluación de la organización para ver si damos pasos para desintegrar o separar”, manifestó Ruiz Nieves.

Otros temas en agenda son examinar los planes de gobierno para garantizar que Puerto Rico continúe recibiendo los casi $2,000 millones que pagan anualmente las empresas foráneas por concepto de la Ley 154-2010. En ese caso, su comisión estaría en segunda instancia, siendo la jurisdicción primaria de la Comisión de Hacienda.

Ruiz Nieves prestará particular atención a la controversia entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal por la aprobación, el año pasado, de la Ley 80-2020, que establece un plan de retiro temprano para empleados contratados bajo la Ley 1-1990 y la Ley 447-1951. Su aplicación, que beneficiaría a unos 17,000 trabajadores, está en suspenso mientras el ente fiscal plantea que el impacto económico de la ley sería de alrededor de $8,300 millones en 30 años. Ruiz Nieves insiste en que debe ser mucho menos el costo de la ley, y sostuvo que una ventana de retiro similar que se implantó, en 2013, tuvo un costo menor con más empleados beneficiados.