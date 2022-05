La Oficina de la Procuradora de las Mujeres favoreció un proyecto de ley que, entre otras cosas, eleva las penas por un serie de violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

El Proyecto del Senado 412 también le quita al tribunal la discreción que los magistrados tienen actualmente para que imputados de violaciones a cualquier artículo de la Ley 54 tengan que utilizar grillete electrónico. Con el lenguaje de la medida, ese trámite sería automático si se encuentra causa para arresto y el imputado tendría que utilizar el aparato hasta que cumpla con un plan de reeducación y readiestramiento, si este fuera aplicado.

En una ponencia por separado, el Departamento de Justicia avaló la medida, aunque pidió unas enmiendas puntuales.

Sin embargo, Proyecto Matria, en una ponencia firmada por su portavoz Amárilis Pagán Jiménez, no favoreció el proyecto de ley al señalar que las recomendaciones de la organización para erradicar la violencia de género “nunca han incluido medidas punitivas adicionales”.

Igualmente, la Red de Albergues y Taller Salud consignaron su oposición.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, por un lado, defendió el proyecto de ley, al señalar que las penas vigentes al amparo de la Ley 54 no atienden la gravedad de los delitos contenidos.

“Aumentar las penas como una cuestión de justicia retributiva para las víctimas, toda vez que las penas vigentes ya no reflejan nuestro juicio valorativo colectivo sobre la gravedad de los delitos de violencia doméstica, particularmente cuando son cometidos contra las mujeres, quienes son, por mucho, las víctimas más frecuentes. Las víctimas merecen tener la paz mental de que sus agresores reciben un castigo justo y proporcional al crimen cometido”, lee una ponencia presentada ante la Comisión de lo Jurídico del Senado firmada por Boria.

El Proyecto del Senado 412 eleva las penas por una serie de violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica en instancias como:

- Desobedecer órdenes de protección: aumenta de hasta cinco años y medio a un máximo de ocho años.

- Maltrato: aumenta de hasta tres años a un máximo de cinco años.

- Maltrato agravado: aumenta de hasta cinco años y medio a un máximo de ocho años.

- Maltrato mediante amenaza: aumenta de hasta tres años a un máximo de cinco años.

- Maltrato mediante restricción a la libertad: aumenta de hasta cinco años y medio a un máximo de ocho años.

- Agresión sexual conyugal: aumenta de hasta 25 años a un máximo de 50 años.

La medida también dispone que el acusado no cualificará para un programa de desvío si opta porque se vea el caso en su fondo, entiéndase que no reconoce su culpa tras haber sido acusado. En el caso de una agresión sexual conyugal, no se contempla esa alternativa.

“El desvío de los procedimientos, que enfatizamos es un privilegio concedido por el Estado, será efectivo como medida de prevención de reincidencia solamente en la medida en que el receptor de ese privilegio tenga la disposición genuina de modificar su conducta”, afirmó Boria.

Boria indicó que, en los pasados 11 años se han reportado un total de 508 casos de agresión sexual conyugal y llamó la atención a cómo en el Código Penal se castiga este delito con una pena de reclusión de 50 años, cuando en la Ley 54 vigente la pena es de entre 15 y 25 años.

“Esta cifra es alarmante, especialmente por el hecho de que, como sabemos, son muchos los casos que no se reportan y pasan desapercibidos en términos de las estadísticas oficiales”, indicó Boria, al referirse a lo que llamó “la cifra oscura del crimen”.

Boria indicó que en el 2020 se reportaron 48 agresiones sexuales conyugales, de las cuales 47 las víctimas fueron mujeres. Para ese año, al menos hubo ocho incidentes de violencia doméstica en los que se reportó la comisión conjunta del delito de agresión sexual y otros delitos tipificados en la Ley 54, como el maltrato, el maltrato mediante amenaza, el maltrato agravado de penetración en la morada o lugar de albergue de la persona y el maltrato mediante restricción de libertad.

En el 2019 la cifra total de agresiones sexual conyugales fue de 87 casos, siendo las mujeres víctimas en 85 de esos casos. Se observa, además, la misma combinación de delitos según tipificados en la Ley 54.

En orden de cantidad de casos reportados, el delito de mayor incidencia al amparo de la Ley 54 es el maltrato simple no agravado, y le sigue, en orden, el maltrato mediante amenaza, maltrato agravado cometido en presencia de un menor de edad y la violación de una orden de protección.

Por su parte, Pagán Jiménez señaló que impedir que un individuo imputado no tenga a su disposición el mecanismo del desvío en todas las etapas del proceso penal provocaría daños no contemplados.

Pagán Jiménez denunció en entrevista con El Nuevo Día que el proyecto pretende tratar las penas aumentadas como un disuasivo y señaló que si bien en la exposición de motivos de la medida se reconoce primero que el aumento en penas no atiende el fenómeno de la violencia, luego defiende el incremento de estas.

“Dicen que no hay evidencia, pero acto seguido dicen que van a aumentar las penas”, dijo.

En cuanto a la limitación al acceso a los programas de desvío, Pagán Jiménez señaló que esta alternativa, que según ella no es efectiva en Puerto Rico, debe estar disponible en todas las etapas.

“Obligarlo (a que tome la decisión antes del juicio) va a incidir de manera negativa en la toma de esa determinación. Van a aceptar el programa de desvío sin cero introspección y simplemente haciendo un cálculo matemático. Si se permite en la etapa el final, habrá pasado tiempo adicional para hacer esa introspección”, dijo Pagán Jiménez. “No puede seguir legislando punitivamente en lo que concierne a la violencia de género. Esa no puede ser la estrategia final porque todo es crimen y castigo”.

Taller Salud y la Red de Albergues también consignaron su oposición a la medida.

“La respuesta del Estado debe procurar la erradicación de esta problemática, a partir de un enfoque preventivo y con la formulación de medidas concretas que enfrenten las situaciones de desequilibrio de poder en nuestra sociedad. El enfoque en la prevención es señalado en el R del S. 412, como un mecanismo efectivo para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Esta medida legislativa establece que existe la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo dentro de la Ley 54. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, carece de disposiciones específicas que vayan dirigidas a este fin. Aun cuando el proyecto reconoce la falta de evidencia acerca del aumento de penas como un disuasivo de carácter preventivo, el mismo se enfoca casi exclusivamente a este propósito, sin incluir ningún otro arreglo dirigido a la prevención”, lee su ponencia.

Estas dos organizaciones también objetaron el lenguaje en torno a los programas de desvío al señalar que el proyecto violenta el derecho de presunción de inocencia

“Si no hace alegación de culpabilidad y sale perdidoso del procedimiento criminal, no tendría las opciones antes mencionadas, y solo tendría como fin la cárcel”, lee la ponencia.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.