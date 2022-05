Impacto del Proyecto 693 y auge de la violencia contra la mujer

Sorprende que antes de que termine el cuarto mes del año, hayan ocurrido seis asesinatos de mujeres por sus parejas. Sorprendería, debo decir, si no estuviéramos hoy día todas las mujeres – las que puedan necesitar un aborto o no – denominadas como asesinas. Sorprendería, si no escuchásemos constantemente discursos que devalúan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones importantes. Sorprendería, si no continuase la cultura que niega a las mujeres la capacidad de agencia ética sobre nuestra capacidad reproductiva, cuando se nos responsabiliza por la crianza de la niñez y se condona a los padres ausentes y deudores de las pensiones alimentarias.