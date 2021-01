El exreprsentante Fernando Tonos, convicto por corrupción en 1995 tras ejecutar un esquema de empleados fantasmas de su oficina legislativa, estará asesorando al portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

Tonos fue el primer legislador en Puerto Rico en ir a prisión, tras declararse culpable de 343 cargos graves, por lo que recibió una sentencia carcelaria de 17 años. Solo cumplió un año de prisión y el resto en probatoria. También tuvo que restituir $206,536.

Fue el propio Aponte Dalmau quien confirmó el reclutamiento de Tonos en su oficina a razón de $6,000 mensuales como asesor en procesos legislativos. La contratación se produce luego de que el pasado cuatrienio se produjeran varios esquemas de corrupción en el Capitolio como “kickbacks” y al menos dos esquemas de empleados fantasmas.

“Pues mira, él cumplió hace muchísimos años. Ha sido asesor en distintas empresas y tiene su negocio. Creo, a mi juicio, que es una persona que cumplió por un delito, falló en su momento pero tiene la oportunidad de reinvindicarse. Es una persona con muchísima experiencia legislativa”, dijo Aponte Dalmau a El Nuevo Día.

Cuando se le preguntó si el reclutamiento de Tonos de alguna forma enviaba un mensaje equivocado al país sobre cómo se recompensa a nivel gubernamental a una persona convicta por corrupción, Aponte Dalmau respondió que Tonos tiene el derecho de ganarse la vida.

“Le falló en un momento dado al Estado, pero es una persona que tiene mucho que aportar”, respondió Aponte Dalmau, quien también contará con el exrepresentante Charlie Hernández como asesor legislativo a razón de $5,000 mensuales. Ese contrato estará cargado contra el presupuesto de la Comisión de Reglas y Calendario, mientras que el salario de Tonos se carga contra el presupuesto de la oficina legislativa de Aponte Dalmau.

Aponte Dalmau recordó que fue su padre, el fenecido alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre, quien le ofreció a Tonos su primera experiencia laboral tras salir de la cárcel cuando el mandatario municipal contrató a una compañía para la cual trabajaba.

“Luego de eso he tenido una relación personal con él, pero ninguna laboral. Fue en este proceso de la campaña que me ayudó en la coordinación”, dijo Aponte Dalmau.

Reacciona Tonos

En entrevista con El Nuevo Día, Tonos aseguró que pudo haber regresado al Capitolio mucho antes, pero lo hace para asesorar a Aponte Dalmau debido al vínculo que tiene su familia.

“A Javier lo conozco hace muchos años y también a su padre. Pude trabajar con él debido a que mi oficina es en Carolina. Hay una emotividad al aceptar después de tantos años volver aquí y es que hay un propósito: ayudé a Javier en la campaña siendo representantes y no trabajé con él porque en ese momento entendía que podía echar hacia adelante. Trabajé con él en la campaña porque él me lo solicitó pero también es un compromiso con su padre, que antes de fallecer me dijo que siempre estuviera pendiente a Javier”, dijo Tonos.

“Tengo una deuda de gratitud con él y con su familia”, agregó.

Tonos, quien presidió las comisiones de Vivienda y Asuntos de la Juventud, afirmó que él entiende que goza del “cariño” de la ciudadanía y que ha demostrado su compromiso con los residentes del distrito senatorial de Carolina.

Señaló que su mensaje a la ciudadanía es que tomen en consideración por qué regresa a la Legislatura.

“Luego de 25 años de haber pasado ese proceso que pasé y el cual catalogo como injusto y sin entrar en los méritos, lo importante es a qué yo regreso aquí. Es a aportar mi conocimiento, dando todo de mi y lo que he estado haciendo desde que salí en la Legislatura”, sostuvo al argumentar que tiene un récord ayudando personas necesitadas, particularmente tras el paso de los huracanes Irma y María.

“La gente sabe dónde estuve y qué hice, cuál es mi obra y mi misión”, dijo. “Quiero ayudar al senador y al país... independientemente de la situación que pasé, soy una persona que la gente conoce”, dijo.