Dos representantes novoprogresistas que firmaron un proyecto de ley que busca dar pena de cárcel de hasta 25 años a mujeres que aborten en Puerto Rico, informaron que retirarán su firma del Proyecto de la Cámara (PC) 1644, radicado la semana pasada, porque entienden ahora que no estipula lo acordado entre los tres coautores.

“La radicación de esa medida con esa pena estipulada no fue la intención legislativa de este servidor. Por tal razón, el próximo día de sesión ordinaria estaré solicitando la remoción de mi firma del proyecto”, compartió el representante José “Memo” González Mercado ayer, Día Internacional de las Mujeres, en su cuenta de Twitter.

El PC 1644 fue radicado el 28 de febrero por los representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Wilson J. Román López, González Marcado y Er Yazzer Morales Díaz. La medida tuvo su primera lectura en la Cámara el martes pasado en donde pasó a la Comisión de lo Jurídico, presidida por el legislador popular Orlando Aponte Rosario.

“Lo que se quería hacer no es lo que se radicó. Debe haber repercusiones porque ahí está mi nombre. Yo voy a retirar la firma del proyecto” explicó, por su parte, Morales Díaz en en una entrevista radial (Radio Isla 1320).

El proyecto busca enmendar los Artículos 98, 99 y 100 del Código Penal de Puerto Rico. Entre sus diferentes disposiciones, la medida restringiría el aborto en cualquier etapa gestacional y las únicas excepciones serían en casos de muerte o incapacidad severa de la madre, anomalidad fetal severa y en violaciones hasta la décima semana de gestación.

Lee el proyecto aquí:

“Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto excepto [el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida] por las razones conforme a lo dispuesto en el Artículo 98 de este Código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de [tres (3)] veinticinco (25) años”, lee el PC 1644.

En el caso de las violaciones, el proyecto permitiría a las mujeres abortar si se encuentran dentro de las 10 semanas de gestación y si tienen una querella en el Negociado de la Policía.

De acuerdo con el Departamento de Salud, 3,627 de 4,225 abortos fueron practicados en Puerto Rico durante las 10 semanas de gestación en el 2021. El 86% de las terminaciones de embarazo ocurren durante la primera etapa gestacional.

“Nos mantenemos en la defensa de que en Puerto Rico no hay una necesidad por regular el aborto, que está altamente regulado por el Departamento de Salud. No hay una crisis de salud pública que merezca esto”, declaró la licenciada Yanira Reyes Gil, portavoz de la mesa de Aborto Libre.

Comisión de lo Jurídico no le ve futuro

El presidente de la Comisión de lo Jurídico anticipa que los legisladores del PNP retirarán su proyecto y opinó que la medida es de las más restrictivas que se han propuesto en torno a prohibir el aborto la Asamblea Legislativa.

“Los coautores tienen el deber de leer el proyecto completo antes de radicarlo, y después cuando van a firmarlo. Lamentablemente hay legisladores que no leen, que no les gusta leer. (...) Me sorprende que un legislador, después de firmarlo y someterlo, se entere del contenido. Eso significa que no lo leyeron ni estuvieron presente cuando le dieron lectura en la sesión (el pasado martes)”, expresó Aponte Rosario en entrevista con El Nuevo Día.

La Comisión de lo Jurídico ya había atendido el año pasado cinco medidas relacionadas al aborto, las cuales fueron rechazadas después de un proceso de más de siete vistas públicas con personas a favor y en contra del derecho al aborto.

El representante popular insistió que ninguno de los coautores de esta nueva medida asistió a las vistas para informarse del tema del aborto en Puerto Rico. “Mucho menos asumieron un turno por los proyectos que se atendían en la Cámara. Creo que esto es una movida política en un ‘timing’ inadecuado porque estamos hablando que lo hacen en el mes de las mujeres”, expresó el presidente de la comisión.

“Los otros proyectos no mencionaban pena o cárcel. El único que me recuerda es el PC 1192 que pretendía imponer 99 años de cárcel por abortar, de la autoría de Lisie Burgos. Me parece que los compañeros vienen de una asamblea de su partido y están buscando el apoyo conservador”, dijo Aponte Rosario.

Compartió que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, se encuentra en Washington D.C. para atender asuntos sobre la anulación de la Reforma Laboral y otros relacionados a la Ley PROMESA.