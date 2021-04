El cantante Ricky Martin publicó en la noche de hoy, jueves, un tuit en su cuenta oficial en la que exhortó a la Legislatura a aprobar el Proyecto 184 que busca prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico.

El veterano artista colocó las palabras “el amor lo es todo” en su tuit, al que luego añadió una foto con su pedido a los legisladores.

El Proyecto del Senado 184, de la autoría de los legisladores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernabe Riefkohl, dispone que ninguna “entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental” puede ofrecer las llamadas terapias de conversión.

“Las terapias de conversión - por dondequiera que las miren - son un tipo de tortura, y la tortura no tiene cabida en una sociedad que lleva como bandera ser democrática, progresista y humana. Queremos una sociedad sensible, justa y, más que nada, misericordiosa, empática, tolerante a la diversidad. Hay que tener un sentido de hmanidad ante cualquier acción que violente la libertad individual, es decir, contra todo aquello que no nos permite, simplemente, ser quienes somos”, resaltó Martin en su escrito.

“Es por esto que quienes nos gobiernan deben rechazar tajantemente las terapias de conversión, y en su lugar, aprovechar la oportunidad del Proyecto 184 para hacer historia demostrando que son personas movidas por el respeto, el amor y la compasión“, añadió el cantante y actor.

“El amor lo es todo. Es la columna que nos sostiene. Quien vive desde el amor, es solidario y compasivo por naturaleza. Siendo así, no se puede ser capaz de dar paso a unas terapias que promueven una clara violación a los derechos humanos al darle poder a la tortura por un aspecto tan individual como es la orientación sexual. Puerto Rico no puede ser un país de odio. Es por esto que les pido a los legisladores con derecho a votar, que lo hagan a favor del Proyecto 184”, enfatizó Martin.

En concreto, el Proyecto 184 se limita a enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y los Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión.

Vargas Vidot adelantó, el pasado 26 de marzo, que el proyecto tiene los votos necesarios para ser aprobado en el Senado.