El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que el expresidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, ha visitado su oficina legislativa a pesar de que solicitó ser excusado de las sesiones legislativas desde el 25 de enero hasta el 19 de febrero.

Rivera Schatz solicitó, con éxito, ser excusado por Dalmau Santiago. Nadie en el parlamento se opuso cuando se presentó la comunicación en la sesión legislativa del 28 de enero.

Sin embargo, queda sobre el tapete si el también portavoz penepé debe o no cobrar todo su salario durante ese tiempo. Nada en el reglamento del Senado lo impide.

“Está asistiendo al Capitolio, a su oficina y sigue siendo senador”, dijo Dalmau Santiago al indicar que Rivera Schatz, quien no contesta peticiones de ningún tipo de El Nuevo Día, fue excusado por seis días de sesión y que el reglamento del cuerpo legislativo dispone que si un senador se ausenta de tres sesiones seguidas tiene que hacerlo con una autorización válida y sería sancionado.

Rivera Schatz solicitó ser excusado por un “asunto personal”.

“Aunque eso pueden ser muchas cosas, si tiene un asunto personal que no quiere divulgar públicamente, no tengo manera de obligarlo a hacerlo”, dijo el líder senatorial. “He tenido comunicación telefónica con él, le pregunté si estaba bien de salud y me dijo que sí... está atendiendo asuntos personales”.

“Sigue atendiendo su calendario, sigue atendiendo llamadas y sigue atendiendo gente. Los nominados han ido a su oficina. No puedo explicarte más allá de lo que te expliqué”, finalizó.