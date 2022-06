El portavoz alterno penepé en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, deterrminó que no le renovará el contrato a su empleado Manuel Matos, luego de que la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado lo identificara como la persona que supuestamente la llamó hace cerca de un año para abogar, a nombre del legislador, a favor de un contratista relacionado a la industria de asfalto.

También solicitó mediante carta al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que ordene una investigación sobre todos sus empleados, incluyendo a los de distrito.

“Y de ser necesario haré un referido al Departamento de Justicia para que investiguen esto”, sostuvo a periodistas en su oficina.

En el caso de Matos, quien es contratista, no se le renovará su acuerdo de trabajo que vence el 30 de junio “y hasta tanto y en cuanto termine esta investigación”. Matos, sin embargo, le rechazó que haya hecho la gestión que le imputa Mercado y su jefe indicó que está tomando una medida “cautelar”.

“Si la investigación encuentra que no actuó correctamente no va a trabajar conmigo. Ni él ni nadie de esta oficina”, dijo.

Acto seguido, Rodríguez Aguiló confirmó que Matos se ha comunicado con la ASG y que de la ASG han llamado a su empleado también, pero supuestamente en el contexto del caso de una enfermera a ser contratada por el gobierno. La oficina de Rodríguez Aguiló la está ayudando a conseguir un documento en particular en la ASG.

“La acusación que están haciendo la van a tener que demostrar”, insistió Rodríguez Aguiló.

El legislador por los pasados 18 años también anunció que mientras no se aclare el asuntos ni él ni sus empelados harán gestiones ante agencias de gobierno.

“Ni una sola gestión para constituyentes”, dijo.

De otra parte, insistió en que si bien desconoce por qué Mercado hizo el señalamiento público, inmediatamente señaló que a él le consta que la funcionaria está molesta con la Cámara de Representantes y con él porque fiscaliza a la ASG.

Matos, indicó Rodríguez Aguiló, trabaja en la oficina de distrito y, en el Capitolio, va a vistas públicas y les da seguimiento, recoge las ponencias y lo pone al tanto de lo que ocurre en las audiencias públicas y en las sesiones.

En el distrito canaliza las peticiones antes las agencias gubernamentales.

En octubre del año 2020, El Nuevo Día publicó que Matos, a razón de $100 la hora, llegó a cobrar de $83,000 a $98,000 entre los años fiscales 2017-2018 y 2018-2019 trabajando hasta 80 horas mensuales para Rodríguez Aguiló y para el entonces representante Urayoán Hernández Alvarado.

Rodríguez Aguiló aseguró que Matos, un exmilitar, se ganó cada centavo factorado. Matos también defendió la calidad de su trabajo a El Nuevo Día.

De 2009 al 2020 este ayudante legislativo tuvo contratos por más de medio millón de dólares por trabajos en la Cámara de Representantes y la Oficina de Servicios Legislativos.

Rodríguez Aguiló, de otra parte, dijo que Mercado tiene un asunto “personal” con él.

“Esto es un asunto personal y me consta, lamentablemente, que la licenciada está molesta conmigo porque la fiscalizo”, dijo Rodríguez Aguiló a la prensa en su oficina.

Preguntado específicamente por qué habla de un ataque político, se comprometió a brindar información luego.

“Soy vocal en muchos temas y he fiscalizado con seriedad y responsabilidad siempre a mi partido”, dijo.

Rodríguez Aguiló, quien va a aspirar como Representante por Acumulación en el 2024, indicó que tras escuchar las declaraciones de Mercado por radio se comunicó con todos sus empleados para corroborar la versión de la funcionaria y que la contestación que recibió fue que ninguno hizo lo que señaló la administradora de ASG.

Preguntado si la empresa que Matos supuestamente quería favorecer es de un individuo identificado como Guillermo Meléndez Ramírez, Rodríguez Aguiló se limitó a decir que Mercado no ha mencionado ninguna empresa y no pudo confirmar inmediatamente si el individuo es o no donante suyo.

“En 18 años como Representantes nunca, nunca he intervenido en una subasta y nunca he intervenido en una contratación ni he hecho gestiones a favor de un contrato de asfalto, nunca”, indicó mientras rechazaba una versión de Mercado, quien sostuvo que había hecho una denuncia mediante correo electrónico a La Fortaleza sobre la supuesta llamada.

“Nunca se comunicó con este servidor. Ella tiene mi número, ella me ha escrito mensajes por Whatsapp y nunca se comunicó para corroborar si ese empleado es un empleado de Gabriel Rodríguez Aguiló, si esa persona que está llamando es la persona que realmente dice que está llamando... nunca se comunicó conmigo por ninguna vía”, abundó el veterano Representante.

Rodríguez Aguiló sostuvo que no va a cesar en su fiscalización “de las agencias que no están ejecutando”.

“Al día de hoy y sé que le molestó lo que dije en un programa de televisión (anoche, en Jugando Pelota Dura). Le molestó que dijera que en ASG había un tapón de subastas y que no salían”, afirmó. “Son tantas y tantas las subastas por el proceso de reconstrucción de Puerto Rico.... que radicamos el proyecto y le causó molesta e indignación”, agregó al referirse al Proyecto de la Cámara 1209 que crea la figura de la entidad parcialmente exenta, con lo que se busca que compras por debajo de $250,000 no tengan que pasar por el crisol de la ASG.

La medida no fue firmada por el pasado presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien es el autor de la ley orgánica de la ASG.

“No voy a permitir que nadie manche mi nombre ni el trabajo que he hecho en la Cámara de Representantes”, insistió Rodríguez Aguiló.