La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, alegó hoy, viernes, que recibió una llamada de parte de la oficina del representante novoprogesista Gabriel Rodríguez Aguiló para que en la agencia que dirige se favoreciera la contratación de una compañía privada.

La funcionaria no identificó la compañía referida, pero dijo que ofrece servicios de “asfalto”, lo que después fue negado por el legislador.

“Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”, sostuvo Mercado, en entrevista radial con WKAQ 580. “Ciertamente, el acto, de por sí, no es un acto ilícito, pero sí, en procesos competitivos se resta a lo que es la transparencia”, agregó.

Mercado Rivera recalcó que la llamada fue para “procurar su contratación”, en relación a la compañía.

La administradora de ASG aseguró que la contratación con esa compañía no se llevó a cabo.

PUBLICIDAD

Defendió, a su vez, una orden ejecutiva que recientemente emitió el gobernador Pedro Pierluisi para agilizar las contrataciones, en las que se incluyen las relacionadas a proyectos de reconstrucción.

Mientras, Mercado Rivera reaccionó a informes de que la Legislatura buscaría enmendar la ley de ASG, porque -supuestamente- necesita agilizar contrataciones.

Puntualizó que no existe un “embudo” que mantenga contrataciones atrasadas a la vez que siguen los procesos adecuados para llevar a cabo las contrataciones del gobierno.

“Lo que no aceptamos son llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos espacio a ciertas compañías, como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las compras (de forma) transparente”, dijo Mercado Rivera, justo antes informar sobre la llamada desde la oficina del representante.

Indicó que “igual pasó con la Autoridad de Tierras. Se creó esa falsa percepción de que los donativos legislativos estaban como un embudo en ASG, cuando nosotros no habíamos recibido ni una sola solicitud de compra para tramitarle en ese momento a la Autoridad de Tierras”.

“Me llegaron a citar a las vistas públicas cuando hicieron esas expresiones, y se aclaró y se dijo, pero comoquiera siguen repitiendo lo mismo, pero mi deber es aclarar que es totalmente falso”, agregó.

Mercado Rivera destacó que su administración expresó su oposición a que “la Autoridad de Tierras pasara a través de ASG porque estábamos conscientes de lo que estaba pasando en la Autoridad de Tierras y así se lo dejamos saber a personal de la Fortaleza y a todos los que nos hacen preguntas al respecto”.

PUBLICIDAD

Rodríguez Aguiló niega la denuncia

Por su parte, el representante Rodríguez Aguiló negó la versión ofrecida por la administradora de ASG.

El legislador afirmó que niega la denuncia luego de haber llamado a todos los empleados de su oficina para corroborar la veracidad de las declaraciones de Mercado Rivera.

“Todos los empleados me corroboran que no han hecho ninguna llamada ni alguna gestión a favor de alguna compañía de asfalto en la agencia que dirige esta distinguida licenciada”, aseguró Rodríguez Aguiló (WKAQ 580AM).

“Yo, Gabriel Rodríguez Aguiló, nunca he llamado ni a ella ni a su personal ni a nadie en una agencia a favor de alguna compañía, ni mucho menos por una compañía de asfalto”.

El legislador dijo que no podía acusar a Mercado Rivera de “que se lo esté inventando”, pero cuestionó por qué no le habló directamente cuando surgió la alegada llamada. Apuntó que tras recibirse una “llamada como esa, lo primero que tienen que hacer es corroborar la persona que está llamando, si realmente es un empleado de la oficina del legislador, en este caso de mi oficina, porque aquí se juegan muchas maromas”.

Sin embargo, dejó entrever que las expresiones de Mercado Rivera pudieran ser una movida “política” para “manchar” su nombre, después de que ayer dijo en un programa televisivo que había un “embudo” en ASG.

“Yo sé por dónde viene esto”, comentó. “Esto viene porque he sido vocal en el sentido de las situaciones que estamos enfrentando en el gobierno de Puerto Rico con las subastas en ASG”.

Añadió que “no la estoy acusando a ella ni a su equipo de trabajo de que son incompetentes o que tienen maldad en lo que hacen, pero han centralizado todas las compras, para que haya transparencia y no haya subastas en todos los lugares a lo loco y con las cosas como las que había pasado antes. Pero, por el volumen de contrataciones, se ha atrasado”.

PUBLICIDAD

Expuso que tras su expresión en televisión, “quizás ella, por el coraje, porque sabe que estamos presentando legislación para tratar de que sea más eficiente la ley de ASG, pues está dándome un golpe político, tratar de manchar mi nombre, cosa que no voy a permitir de ella ni de nadie”.

Aunque los empleados de su oficina le negaron haber hecho la supuesta llamada, Rodríguez Aguiló aseguró que continuará investigando alegación e invitó a Mercado Rivera a que le informe quién llamó y el nombre de la compañía.

“Que me llame a mí o que me lo ponga por escrito si no me quiere llamar porque está molesta conmigo porque critico las cosas que están haciendo en ASG”, apuntó.

“Si puedo validar que algún empleado de mi oficina actuó de esa forma, va a tener consecuencias”, puntualizó.