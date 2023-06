La mayoría de los miembros de la Comisión de Bienestar Social derrotó este martes un proyecto, de la autoría de la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos, que proponía limitar la participación de atletas trans en las categorías del género con el que se identifican.

Tras esta determinación el proyecto no puede ser llevado a votación. El único voto a favor de la medida fue de Burgos, confirmó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez. “Creo que es una buena noticia que, en la mañana de hoy, una inmensa mayoría de legisladores votáramos en contra… de un proyecto que está basado en discrimen, un proyecto que está basado en las constantes fobias que tiene la delegación de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes”, expuso Márquez.

El Proyecto de la Cámara 764 recibió siete votos en contra de -además del portavoz del PIP- los representantes populares Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, José “Conny” Varela, José Rivera Madera y Ángel Matos y la portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales. La representante popular Estrella Martínez Soto se abstuvo, mientras los integrantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis “Junior” Pérez Ortiz y Ángel Bulerín Ramos no votaron, al igual que el popular Edgardo Feliciano.

PUBLICIDAD

“Estoy cansado de este tipo de proyecto. Me dio mucha alegría que la inmensa mayoría de los miembros de esa comisión lo derrotáramos, proyecto que es discriminatorio, proyecto que no hace falta, proyecto que las comunidades que saben del tema dicen que en Puerto Rico eso no es un problema…y, para colmo, proyecto que no se le pidió la opinión al secretario de Justicia para saber cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico”

La medida, aunque radicada en 2021, tuvo una sola vista pública que se celebró el pasado 1 de junio, justo en el inicio del “Mes del Orgullo”. “No tengo muchas mañanas buenas en la Cámara de Representantes, pero les digo con la mayor honestidad que medio mucha alegría que mi voto y el de muchas de mis compañeros y compañeras derrotáramos ese proyecto. Basta ya del discrimen y de las fobias en la Cámara de Representantes”, expuso.

Al presentar la medida, la autora de la ‘Ley Para Salvar los Deportes Femeninos’, expresó en el parte de prensa que “es necesario y nos urge abogar por los derechos de las mujeres en el deporte y luchar para evitar el desplazamiento de cada una y la pérdida de sus derechos”.

El Nuevo Día reveló que durante este cuatrienio, en la Asamblea Legislativa se han presentado, al menos, 21 proyectos que, de una forma u otra, impactan los derechos de la comunidad LGBTQ+.