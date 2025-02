“Con la tecnología existente hoy en día, yo no me he ido de aquí. Yo llevo trabajando 22 horas al día. En la milicia, nos enseñan a ser multifacéticos, especialmente al nivel en el que yo estoy . O sea, que yo estoy trabajando de lejos y, como pueden ver, estoy aquí en Puerto Rico”, sostuvo.

“A mí, se me va a evaluar por mis credenciales, mi criterio, mi trabajo y mis 31 años en el Ejército, en el sector privado y dentro del andamiaje de seguridad tanto pública como internacional. En eso es lo que me van a evaluar a mí”, aseguró, a preguntas de El Nuevo Día .

Garffer es uno de los designados que no ha completado los requerimientos exigidos por el Senado para considerar su nominación. Al respecto, dijo que espera cumplir con la entrega esta misma semana. “Lo que me falta es el estado financiero, que me lo completan esta tarde. Todas mis instituciones financieras y bancarias no están en Puerto Rico y poder consolidar toda esa documentación me tomó tiempo”, señaló.