El Senado aprobó a viva voz esta tarde el proyecto de ley que deroga las leyes 165 y 167, ambas del 2020, que dan paso a la consulta pautada para mayo para elegir los llamados cabilderos de la estadidad y que le dan la autorización, por adelantado, al gobernador Pedro Pierluisi para convocar cualquier evento electoral para impulsar el estatus anexionista que defiende.

El Proyecto de la Cámara 21 (PC-21) fue aprobado con una enmienda presentada por el senador penepé William Villafañe para que se consignara que el texto de la medida no se podrá interpretar como que se legitima la condición colonial de la isla. La pieza legislativa ahora pasa a la Cámara de Representantes.

Todavía no está claro si la Comisión Estatal de Elecciones tiene el dinero para celebrar la consulta de mayo.

El senador penepé William Villafañe, tras recitar los resultados de pasadas consultas de estatus, defendió ambas leyes.

“Esto no se va a convertir en ley... inequívocamente el pueblo de Puerto Rico.... la estadidad prevaleció y legítimamente. Todas las opciones opuestas a la estadidad estuvieron representadas en el No, y ese es el resultado. La legislación que dio paso a las Leyes 165 y 167 son el resultado del proceso electoral y también un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista el pasado cuatrienio”, dijo Villafañe.

PUBLICIDAD

Se espera que el gobernador Pedro Pierluisi vete el proyecto y no hay votos suficientes para ir por encima de ese veto.

“Esas leyes nos gobiernan, nos encadenan y nos limitan”, dijo Villafañe al referirse a las acciones del Congreso y el poder Ejecutivo Federal. Villafañe, quien objetó el término de cabilderos, comparó las acciones de la pasada mayoría penepé al aprobar los proyectos que se convirtieron en las leyes 165 y 167 con un acto tomado por el expresidente estadounidense Abraham Lincoln en 1865 de impulsar la abolición de la esclavitud cuando ya se había aprobado un Congreso nuevo que no favorecía dicha medida.

“Si el problema de la medida es dinero, nos sentamos y buscamos alternativas”, dijo Villafañe. “Pero esa no es la verdadera razón, se trata de argumentos de constitucionalidad... arranquen pal tribunal”. Villafañe señaló que hay 230,000 votos a favor de la estadidad y no son representados por los políticos a quienes les dieron el voto.

Al expresarse a favor de la medida, la senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó que existen dos argumentos jurídicos para apoyar la derogación de estas dos leyes: la elección de los cabilderos implicaría el uso de fondos públicos para celebrar la consultar y pagarles el salario, al tiempo que la ley, la 167-2020, “excluye absolutamente a cualquier candidato o votante o cualquier persona que no comulgue con el PNP o la teoría de la estadidad”.

El otro argumento jurídico, según Santiago, consiste en que una pasada Legislatura habría autorizado a un gobernador que aún no había sido electo para tomar pasos concretos.

PUBLICIDAD

“Permite que el gobernador de Puerto Rico, basado en solo su criterio, a su voluntad, en sus términos y cuando le parezca, convoque a una votación. No es otra cosa que una elección por decreto utilizando el Partido Nuevo Progresista (PNP) la autorización de una Asamblea Legislativa anterior a aquella en que se celebra la consulta. Eso es evidentemente una usurpación de las facultades de esta Asamblea Legislativa”, dijo.

Santiago argumentó que las iniciativas de la comisionada residente Jenniffer González para adelantar no han llegado a ningún sitio, que el liderato republicano y el demócrata se han expresado en contra de la estadidad y que cualquier iniciativa unilateral, según ella como la elección de los cabilderos, también enfrentará puertas cerradas.

“Estará destinada al fracaso y terminarán siendo, a la larga, favorecedores del staus quo y la perpetuación de la colonia”, dijo Santiago. “Si queremos forzar al Congreso a asumir su responsabilidad histórica debemos dejar al lado el tribalismo y concentrarnos en la búsqueda de un espacio de consenso que nos permita ir con una sola voz al Congreso a exigir un mecanismo procesal con el que se prometa el país que nos ha mantenido como colonia… no es irreal ni dan difícil”, dijo.

La senadora popular Gretchen Hau asumió un turno a favor del proyecto, cuando indicó que se pretende pagar fondos públicos a seis cabilderos para promover el resultado de un plebiscito que no es vinculante.

“Se pretende, desde la rama ejecutiva, impulsar un estatus político y obviando las personas que no piensan como ellos y pasándole por encima a la Asamblea Legislativa. Se pretende pagar con fondos públicos para abogar por un estatus político con fondos públicos”, dijo Hau.

PUBLICIDAD

“En La Fortaleza pusieron en pausa la cláusula de separación de poderes”, insistió al denunciar que la consulta de noviembre no reconoció otras alternativas de estatus.

“No hay democracia si no hay elecciones libres”, dijo Hau. Los senadores populares Ramón Ruiz Nieves, Javier Aponte Dalmau y Migdalia González también se expresaron a favor de la medida.

Al oponerse a la medida, el senador penepé Gregorio Matías indico que el Proyecto de la Cámara 21 persigue derrotar la voluntad de los estadistas que votaron a favor de su opción para prevalecer con el 52.5% en noviembre pasado.

“Estamos más que seguros que vamos a ser estado. El PC-21 es la demostración clara de lo que no es respetar los sistemas democrática. Surgen del reclamo de un pueblo que voto sí a la estadidad. Se hicieron leyes para dar paso a la petición del pueblo… ahí se cubre todo”, dijo Matías. “Estamos dando cumplimiento a la decisión del pueblo puertorriqueño”.

El también senador penepé Henry Neumann dijo que, si los estadounidenses no quieren a Puerto Rico como estado, “problema de ellos”.

“Esto es una causa, si no nos aceptan ni no nos quieren…. eso es problema de ellos. Que vayan a Afganistán y a Irán a hablar floridamente de la democracia. ¿Y Puerto Rico? Hacemos las cosas de la forma correcta. Un plebiscito perfectamente bien llevado, un resultado correcto y verificado y ahora una petición de ratificación. Ganamos y aun así queremos ratificar para que no haya duda”, dijo Neumann al insistir en que es necesaria la elección de la delegación congresional.

PUBLICIDAD

“Que visiten porque muchos ni saben que somos ciudadanos americanos. Que visiten y expliquen a esas personas que toman las decisiones y hablan de forma tan florida de la democracia, explicarles que aquí viven 3.4 millones de ciudadanos americanos que, al igual que el negro, la mujer y los latinos buscan la igualdad”, dijo Neumann.

El portavoz alterno Carmelo Ríos acusó al Partido Popular Democrático y “a sus aliados” de querer darle la espalda a la voluntad del pueblo. Mientras, la senadora penepé Migdalia Padilla argumentó que, dentro del 52.5% de la estadidad, se ubicaron electores populares.

“Lo que el pueblo dice hay que honrarlo y respetarlo”, dijo Padilla.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, afirmó que el tema de estatus es importante para su colectividad, pero “reconocemos que se requiere de desprendimiento y mucho de todas las partes involucradas”.

Rodríguez Veve afirmó que cualquier proceso de resolución de estatus tiene que ser democrático, con un proceso educativo claro en que se expliquen los alcances de cada opción y que las opciones sean no territoriales. Según Rodríguez Veve, ese requerimiento no se cumplió con el plebiscito de noviembre.

En el caso de la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén afirmó, al expresar que favorece el PC-21, que no hay tema que divida más al país que el tema de estatus. Dijo que la colectividad favorece la asamblea constitucional de estatus con todas las opciones no territoriales representadas.

En un turno posterior, el también senadora de MVC, Rafael Bernabe, también favoreció la asamblea constitucional de estatus.

PUBLICIDAD

“De entrada tenemos que decir que apoyamos la plena descolonización de estatus mediante ese mecanismo democrático”, dijo Rivera Lassén al objetar cómo se concentra tanto poder en una figura, en este caso el gobernador, a través de la Ley 165-2020. Esta ley faculta a Pierluisi a convocar una consulta de estatus con una simple Orden Ejecutiva. De hecho, el gobernador también determinaría el contenido de cualquier consulta que convoque y la fecha de cualquier consulta.

“Es una seria amenaza a la separación de poderes”, dijo Rivera Lassén. “Esos son poderes legislativos que no son delegables... un cheque en blanco”.