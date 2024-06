El Senado atendería este jueves medida para “regular” los alquileres a corto plazo

Aponte Dalmau, sin embargo, no pudo adelantar en qué consistirán los cambios, que son trabajados por el equipo de asesores del presidente senatorial José Luis Dalmau Santiago .

“El jueves, se evalúan las medidas y, si no hay problemas con las enmiendas, se considera el proyecto” , subrayó Aponte Dalmau, al señalar, que, en la sesión, también se considerará la propuesta de presupuesto del gobierno para el año fiscal 2024-2025, que inicia el 1 de julio.

El Proyecto de la Cámara 1557 surge, inicialmente, en respuesta a un reclamo de comunidades y organizaciones que han denunciado que la ausencia de reglamentación a los STR está impactando adversamente la salud, seguridad y bienestar vecinal. No obstante, desde su radicación el 1 de noviembre de 2022, la medida ha tenido una serie de enmiendas que han desvirtuado su propósito.

“Nuestra petición a los legisladores es que no queremos que se apruebe este proyecto de ley como está ahora. No queremos que digan, ‘pasamos este proyecto’ y, después, celebren como si hubieran hecho algo en beneficio de las comunidades, cuando la realidad es que el proyecto no atiende ninguno de los problemas”, afirmó Charlotte Gossett Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.