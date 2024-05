Senado avala medida para “proteger” la libertad religiosa de los estudiantes del sistema público

Durante la sesión, el Senado enmendó la medida a los fines de incluirle lenguaje dirigido a establecer que “ningún estudiante será obligado a participar de actividades de expresiones religiosas” . Dispuso, asimismo, que, cónsono con las cláusulas constitucionales de separación de Iglesia y Estado, el “ Departamento de Educación , incluyendo el personal docente y no docente, no podrá promover actividades o expresiones religiosas”.

Como resultado de las enmiendas, la medida regresa ante la consideración de la Cámara, que tiene la opción de coincidir o no con los cambios sugeridos por el Senado .

De la discusión previa en la Cámara, surgió que lo dispuesto en la pieza no aplica al personal docente y no docente de las escuelas públicas. La propuesta, en síntesis, le da “la facultad al Departamento de Educación para que no se discrimine contra los estudiantes” en el ejercicio de la libertad religiosa.