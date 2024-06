Senado derrota a viva voz medida que pretendía regular los alquileres a corto plazo

Legisladores reconocieron que la medida no atiende uno de los reclamos principales de las comunidades, que era que los alquileres a corto plazo fueran considerados como una actividad comercial. “Creo que no estamos siendo justos con las otras actividades comerciales a las que se les exige un sinnúmero de requisitos. Sin embargo, a estos negocios, que yo no tengo duda alguna que lo son, no se le está exigiendo ningún requisito”, expuso el senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales.