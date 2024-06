Comisión senatorial no clasifica los alquileres a corto plazo como una actividad comercial

Pese al reclamo de los hoteleros y organizaciones comunitarias, la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado no enmendó el Proyecto de la Cámara 1557, que busca regular los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas inglés), para definir tales alojamientos como una actividad comercial para propósitos de solicitud de permisos.

En síntesis, la medida ordena un registro obligatorio de los STR, clasifica a estos alojamientos como una actividad comercial solamente para fines contributivos y daría garras a los municipios para definir dónde o no podría ubicar un alojamiento de este tipo.

“Es evidente que no se incorporaron cambios esenciales propuestos por nuestra industria y por diversas comunidades afectadas por la falta de regulación adecuada de los arrendamientos a corto plazo”, sostuvo Vega en declaraciones escritas.

“La PRHTA defendió la posición de nuestros socios, reflejada en las enmiendas propuestas, especialmente en cuanto a reconocer los STR como una actividad comercial. Lamentablemente, la comisión no escuchó las demandas de las comunidades y de la industria turística, dejando desprotegidos a quienes se ven directamente afectados”, agregó.

Por su parte, Charlotte Gossett-Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, lamentó que la comisión de García no tomó en cuenta los reclamos de su organización y varias comunidades de la isla afectadas por el supuesto desplazamiento que provocan los STR.

“ Es indignante e inaceptable que luego de tanto trabajo dirigido a lograr un proyecto comprensivo y balanceado para regular este creciente sector económico, las propuestas y las preocupaciones de las comunidades hayan caído en oídos sordos . El hecho de que todavía insistan en regular los ACP como una actividad residencial, cuando claramente esa clasificación no responde a la realidad del negocio, muestra la falta de voluntad política para atender este problema” expresó Gossett-Navarro en comunicado de prensa.

“Este proceso de vistas públicas fue proforma. Al final dejaron el PC 1557 prácticamente igual que antes sin responder a ninguna de nuestras preocupaciones. Los impactos negativos de desplazamiento, precarización de la calidad de vida y el encarecimiento de los servicios a los residentes locales están evidenciados en investigaciones, informes participativos y un manifiesto comunitario que los legisladores no pueden ignorar. Las comunidades no estamos inventando la crisis que confrontamos con esta actividad y los legisladores no deben abdicar su responsabilidad de atenderla”, lamentó Reyes.