El caucus de Partido Nuevo Progresista en el Senado determinó hoy que no actuará sobre el nombramiento del licenciado Osvaldo Soto García como Contralor de Puerto Rico hasta tanto la Cámara de Representantes decida el futuro del designado.

“Nosotros, en el Senado de Puerto Rico, no atenderemos el nombramiento hasta que la Cámara de Representantes lo atienda y aguardaremos por ese proceso en la Cámara para, entonces, si resulta confirmado en la Cámara, atenderlo”, confirmó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Rechazó, además, que los 79 nombramientos sometidos por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para la consideración del Senado no son “favores políticos” a semanas de las elecciones generales. “No hay compromiso que no sea examinar y verificar que tengan las credenciales y sean las personas correctas para los cargos. Que no se trata aquí de favores políticos y que nombramiento que se haya hecho incorrectamente, nombramiento que no se ajuste al procedimiento que la ley establece, es nombramiento que no atenderemos”, afirmó hoy el líder senatorial.

PUBLICIDAD

Mientras, cuestionó las expresiones de ciertos sectores que han rechazado la designación de Soto García debido a que no cuenta con las credenciales para ocupar el cargo del Contralor de Puerto Rico, puesto históricamente ocupado por Contadores Públicos Autorizados (CPA). “Alguna gente que no favorece nuestra administración, que no pertenece a nuestro partido, que nunca va a coincidir con ninguna política, ahora nos quieren hacer recomendaciones de quién debe ser el contralor”, señaló al asumir un turno en el inicio de la sesión extraordinaria.

“Muchas gracias, pero sabemos lo que estamos haciendo”, agregó.

No obstante, reconoció que se tienen que atender los reclamos que han levantado compañeros de la colectividad que también han rechazado la designación de Soto García por no tener la preparación para ser el Contralor de Puerto Rico. “Ha habido algunos compañeros del partido que también han hecho expresiones que son legítimas, son muy validas y hay que evaluar cada uno de esos planteamientos, cada uno de sus comentarios con mucho detenimiento”, expresó Rivera Schatz.

Entre las designaciones anunciadas por la primera ejecutiva hay 20 nombramiento de jueces superiores, algunos de los cuales, adelantó, no cuentan con el aval para ser confirmados. “Vamos a informarle a la gobernadora que los retire o en la próxima sesión, pues dispondremos de ellos”, expresó.

Su llamado a los compañeros legisladores fue a examinar las credenciales de los nominados, así como las 26 medidas de administración que tienen ante su consideración. “Les pido que estos 79 nombramientos los examinemos con detenimiento y con el más alto sentido de responsabilidad y que logremos aprovechar cada minutos de esta sesión extraordinaria”, expresó.

PUBLICIDAD

Al momento, los senadores de la Palma Migdalia Padilla, Carmelo Ríos, y Henry Neumann no favorecen la designación de Soto García. Por el contrario, sus homólogos Nayda Venegas y Miguel Laureano sí ven en el nominado las credenciales para ocupar el cargo.

“Entiendo que no reúne los requisitos necesarios para ocupar este puesto que para mí es de los más importantes”, señaló el vicepresidente del Senado.

“Claro (que votaría a favor). Entiendo que es una persona bien preparada, pero vamos a esperar que la Cámara lo vea. Él es un excelente servidor público”, dijo, por su parte, Venegas.

Mientras, los senadores penepés Ángel “Chayanne” Martínez, Carlos Rodríguez Mateo y Luis Daniel Muñiz prefieren esperar a que la Cámara concluya su proceso de evaluación para emitir juicio.

“No acostumbro a adelantar escenarios ni especular y creo que se le debe dar la oportunidad a él, los que favorecen su nombramiento y también a los que se oponen y luego tomar una decisión', expresó Rodríguez Mateo.

El Senado recesó hasta el próximo lunes 28 de septiembre. Mientras, la Cámara no sesionará hasta el próximo lunes, a las 2:00 p.m. Ese mismo día, a las 10:00 a.m., celebrarán una vista pública para evaluar la nominación de Soto García.

La sesión extraordinaria se extiende hasta el 5 de octubre.