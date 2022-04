Ante la exigencia por discutir a profundidad el Proyecto del Senado 693, la primera vista pública inició hoy, martes, con la participación de dos testimonios de nacimientos prematuros en el tercer trimestre, que fueron cuestionados por la mayoría legislativa que participó de la vista por entender que no son equivalentes a la medida en discusión.

Los senadores sostuvieron que los testimonios no guardan relación con el Proyecto 693 porque corresponden a nacimientos prematuros a las 22 y 27 semanas de gestación por decisión de las madres. En Puerto Rico, no existe ninguna legislación para prohibir que una persona decida continuar un embarazo de alto riesgo, por lo que esta medida no les afectaría.

“Admiro todas las historias y entiendo que las han citado con la gesta de admirar, pero no veo la relación de la historia con el Proyecto 693”, sostuvo la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nitza Morán Trinidad desde el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

La medida, de la coautoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve y del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, entre otros, pretende prohibir la terminación de embarazos a partir de las 22 semanas de gestación a pesar de que estos casos corresponden a menos del 1% de los abortos seguros realizados en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 693 fue aprobado el pasado 29 de marzo por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, presidida por Rodríguez Veve. Sin embargo, luego de fuertes críticas al proceso legislativo y reclamos de la oposición, Dalmau Santiago anunció la celebración de vistas públicas a través de unas expresiones emitidas en consenso con Rodríguez Veve y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz.

Dalmau Santiago y Rivera Schatz no se presentaron en la primera parte de la vista pública. Lo únicos coautores de la medida que participaron fueron Rodríguez Veve y el senador popular Ramón Ruiz Nieves.

“Hay personas que entienden que la decisión de si ese niño por nacer debe vivir o no dentro del vientre es de la mujer. Y, precisamente, el llamado derecho a decidir no es un derecho absoluto”, recalcó la presidenta de la comisión al insistir que su proyecto busca preservar la vida.

La primera en deponer fue Lymari Ocasio Pérez, madre de una niña de nueve años que nació prematura a las 27 semanas de gestación en el Hospital Ashford, en San Juan. Rodríguez Veve solicitó la presencia de la niña en el estrado a su lado izquierdo durante la primera parte de la vista.

A preguntas de la senadora Migdalia González Arroyo, sobre la relación del nacimiento de su hija a las 27 semanas con la medida en discusión, la madre resaltó que quería compartir su historia. La legisladora señaló que su caso no se equivale a los casos de las terminaciones de embarazos a las 22 semanas, que intenta prohibir el Proyecto 693.

“Según se desprende del proyecto y el propósito, mi testimonio es para explicar que sí hay viabilidad. No tenemos que dejar que ese ser humano muera. Puede preservarse la vida de los dos y que el niño pueda ser entregado al Estado”, dijo Ocasio Pérez.

“No comprendo muy bien su testimonio ni la analogía”, le respondió González Arroyo.

Ruiz Nieves utilizó su espacio para indagar con Ocasio Pérez si fue obligada o incitada a abortar por parte del personal médico. “Nunca lo hizo”, le contestó la madre.

Su caso no fue un embarazo forzado. Ocasio Pérez reconoció que tenía plan médico y que todas las complicaciones fueron cubiertas. Además, el padre, Luis Scharón Cruz, dijo que desconoce cuántos abortos son efectuados en Puerto Rico.

“Me alegra mucho que pudiera terminar su embarazo de forma informada y de tener el privilegio de tener un plan médico y poder tener a su niña. Pero, repitiendo lo que han dicho mis compañeros, su testimonio no tiene que nada que ver con el proyecto que estamos viendo”, señaló la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

El segundo testimonio corresponde a Cathy Sue Cordero, que tuvo un parto a las 22 semanas de gestación en un hospital de Kansas, en Estados Unidos. Reconoció que “nunca he estado en una unidad neonatal en Puerto Rico”.

“¿Qué hacemos con estas niñas que comienzan un patrón de violación por sus padres, abuelos… y son condenadas a vivir eso? ¿Qué hacemos con esas niñas? Esos son los niños que son maltratados por sus propios padres”, cuestionó, por su parte, la senadora popular Elizabeth Rosa Vélez, quien ya había adelantado, por las redes sociales, que votará en contra de la medida.

Salud no se presentará hoy

El secretario de Salud, Carlos Mellado, no comparecerá a la vista porque se encuentra indispuesto de salud.

“Entendemos que su comparecencia es importante. (…) Cuando nos notifiquen la fecha, así se lo haremos saber a las comisiones y al público en general”, explicó Rodríguez Veve.

Sin embargo, de acuerdo con su memorial explicativo, Salud mostró su oposición a la medida luego de consultar el personal del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), así como la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

“Resulta pertinente destacar en lo que se relaciona al criterio médico y las mejores prácticas de la medicina que, tanto el aborto como la profesión médica son asuntos ya regulados en Puerto Rico. De hecho, la mayoría de los abortos en Puerto Rico se practican hasta las 14 semanas”, argumentó el secretario de Salud en su ponencia.

La vista continuará en la tarde con la participación de otro testimonio a favor de la medida por parte de Claribel Maldonado.