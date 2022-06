El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y el equipo técnico de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes discutían anoche las últimas enmiendas al proyecto de ley que configuraría el nuevo tratamiento contributivo a las empresas foráneas y que sustituiría más de $1,000 millones que actualmente genera el arbitrio que pagan estas compañías.

Al cierre de esta edición, la versión sustancialmente enmendada del Proyecto de la Cámara 1367 todavía no había sido discutida en el pleno de la Cámara. A la pieza legislativa, se le incluirían conceptos de una medida similar presentada por petición de la Asociación de Industriales. Además, se le añadirían enmiendas de otros dos proyectos: uno que les reconocería los beneficios contributivos de la Ley 22 a todos los residentes en Puerto Rico y otra que legisla una tasa preferencial de 4% por trabajo remoto realizado desde Puerto Rico.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, indicó que el fin de la pieza legislativa es identificar, al menos, $1,200 millones, que es el estimado del ingreso por concepto de arbitrios que pagan estas compañías de acuerdo al plan fiscal. No obstante, el ingreso este año fiscal alcanzó unos $1,400 millones.

“Estamos jugando entre esas cifras. No puede ser menos de $1,200, pero no pretendemos recoger más de $1,600 millones”, dijo Santa Rodríguez.

Parés Alicea ha dicho que el Departamento del Tesoro ve con buenos ojos la idea de que a estas empresas se les permita deducir hasta el 80% de sus ingresos, pero Santa Rodríguez confirmó, a preguntas, que ese compromiso no está por escrito.

Argumentó que solo se daría ese compromiso si se aprueba un proyecto y se convierte en ley.

“El Tesoro no te va a escribir nada hasta que haya un proyecto aprobado. Sí, hemos tenido comunicación y Francisco (Parés) y Tatito (el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez), han ido al Tesoro y hubo un lenguaje que, como dice Paquito (Parés Alicea), no le hiere la retina a ellos”, indicó. “Es un lenguaje en que no tienen mucho ‘issue’, pero no pueden comentar hasta que hagas una ley”.

Al momento de conversar con El Nuevo Día, Santa Rodríguez no había visto las enmiendas finales de Parés Alicea.

“Vamos a cuadrar las últimas enmiendas que han sido coordinadas o habladas con los proponentes, las industrias”, dijo Santa Rodríguez.

Durante la mañana de ayer, la Comisión de Hacienda celebró una vista de evaluación de enmiendas del proyecto, pero los cambios no habían sido compartidos por su oficina al cierre de esta edición.

“Tengo que mover el proyecto y lo moví esta mañana (ayer) con lo que tenía, y necesitaba hacer un ‘mark up’ (cotejo). Nos tomamos el riesgo de evaluar un proyecto que no es el final”, dijo.

La medida a ser aprobada estaría centrada en el concepto de que las empresas pagarán impuestos por su contribución sobre ingresos, pero que esa carga contributiva sería reducida en la medida en que generan ingresos y crean empleos.

“Es buscar un punto medio entre ellos”, dijo Santa Rodríguez, al referirse a las dos medidas. “Hay algunas compañías que dicen que el estimado de Hacienda no es el correcto, pues le pido a esas compañías que abran los libros y vemos cuánto entiendes que van a pagar y no lo estimo... queremos que paguen más o menos lo mismo que pagan ahora”, indicó.

Lo otro que se busca, dijo Santa Rodríguez, tiene que ver con la posibilidad de que el Congreso aplique una tasa global de 15% de impuesto.

“Estamos tratando de tener un proceso transicional, pero ese proceso va a depender de qué se apruebe”, dijo al referirse a la posible legislación del Congreso.

El tema sobre el impuesto del 4% a las empresas foráneas será tema de discusión hoy en una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado. Están citados los departamentos de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, así como las farmacéuticas.

De otra parte, esta tarde está pautada, para las 5:00 p.m., una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal en que se discutirá el futuro del presupuesto.

Ayer, Hernández Montañez indicó que se ha acordado recortar el presupuesto por $100 millones para evitar el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios y para aumentar, hasta alcanzar $101 millones, la aportación del Estado al pago que tienen que hacer los municipios por Plan Vital.