El presidente del Comité Timón para Fiscalizar el Contrato de Luma Energy, Larry Seilhamer, entró en una aparente contradicción en una vista pública en la Cámara de Representantes cuando dijo que el organismo que dirige evalúa recomendaciones y sugerencias de enmiendas al contrato con la empresa, que entraría a tomar control de gran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 1 de junio.

Sin embargo, a preguntas del representante popular Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Asuntos de Energía de la Cámara, señaló que no le ha planteado al gobernador Pedro Pierluisi la necesidad de incluir enmiendas al contrato y tampoco pasó juicio en la vista sobre la validez de las enmiendas presentadas al Comité Timón por los trabajadores de la AEE. “Entre las facultades del Comité Timón no está revisar el contrato”, sostuvo Seilhamer, cuyo nombramiento como Secretario de Estado está en el aire en la Cámara.

Seilhamer insistió que el mandato que le dio Pierluisi al comité es asesorarlo al poner en ejecución el contrato. La Orden Ejecutiva que crea el Comité Timón no especifica que una de sus tareas sea evaluar enmiendas al contrato.

Seilhamer aclaró que ha recibido propuestas de enmiendas de la UTIER, la Asociación de Empleados Jubilados de la AEE, la Asociación de Empleados Gerenciales, la Unión de Empleados Profesionales Independiente y la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE). El Comité Timón presentó su primer informe a Pierluisi el 12 de abril.

El Nuevo Día tuvo acceso a dicho informe, donde no se detallan las enmiendas propuestas. La postura pública del gobernador y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sido que el contrato de Luma no necesita enmiendas.

Seilhamer señaló, además, que no ha recibido enmiendas de grupos como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis o el Centro para la Nueva Economía. Todos han participado de vistas públicas en la Cámara, que ha examinado el impacto del contrato de Luma.

La discusión cameral se da en momentos en que empleados de la AEE comienzan a recibir cartas en las que se les notifica que han sido reubicados a otras dependencias gubernamentales.

Seilhamer se presentó ante ese cuerpo legislativo mientras está pendiente a la firma de Pierluisi una solicitud formalizada en una Resolución Conjunta para que se aplace la entrada de Luma Energy en la AEE hasta enero del año que viene.

Por su parte, Torres confrontó expresiones públicas previas que hizo Pierluisi antes de ser gobernador en las que criticó el proceso de contratación, la aparente secretividad de la negociación, cómo él anticipaba que se darían disputas legales alrededor del contrato, que encarecería el costo de a luz y la necesidad de que el convenio sea enmendado. Seilhamer señaló que primer ejecutivo hizo esas declaraciones basado en la información que tenía en el momento y que, tras conocer los detalles, crea el Comité Timón.

Seilhamer señaló que el proceso de transición se está haciendo acorde el estado de derecho y defendió el proceso de orientación a empleados de la AEE sobre sus derechos y las opciones de movibilidad dentro del Gobierno.

Torres enfrentó a Seilhamer con situaciones como la que enfrenta una Oficial Técnica de la AEE que fue transferida a la Orquesta Sinfónica, una entidad artística con problemas económicos y otro empleado transferido al Departamento de Recreación y Deportes.

La representante de Movimiento Victoria Ciudadana, Marian Nogales, describió estas acciones como despidos constructivos.

“Reitero, el espíritu era proteger a los empleados de la AEE. Previo al envío de estas cartas se había solicitado que identificaran a las agencias en que podían servir y la inmensa mayoría… (no respondió)”, sostuvo Seilhamer. “La Ley 120 ordena que la OATRH tiene que capacitar a esos empleados para ejercer esas nuevas funciones”, indicó.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, ha dicho a la Cámara que el impacto de estas transiciones es de $200 millones.

¿El Plan de Movilidad se está haciendo de forma eficiente, efectiva y en cumplimiento de lo que dicen las leyes?, le preguntó Torres.

Seilhamer indico que OATRH y la Oficina de Recursos Humanos están trabajando el asunto y que se solicitó un informe a cada agencia y corporación pública que detallaran sus plazas vacantes.

La oficina de Seilhamer entregó múltiples informes requeridos, incluyendo minutas de las reuniones del Comité Timón, a las 5:00 p.m. de ayer. Torres dejó establecido en el récord que no daba por recibidos los documentos ya que no se entregaron con suficiente tiempo para ser evaluados.

En la vista pública, Seilhamer ofreció detalles de la encomienda específica que le dio Pierluisi, entre las que se encuentran asegurarse de que no haya conflictos de intereses, que ningún empleado regular de la AEE se quedará sin empleo como resultado de la privatización y que los empleados de la AEE que decidan permanecer en el gobierno sean reubicados. De hecho, ayer la gerencia de la AEE comenzó a enviar cartas de reubicación de empleados que no solicitaron empleo con Luma Energy.

Señaló, al citar datos provistos por Wayne Stensby, presidente de Luma Energy, que la empresa ha recibido 20,000 solicitudes de empleo, de las cuales 1,831 corresponden a empleados de la AEE. De las 20,000 solicitudes, se han extendido 1,500 ofertas de empleo, de las cuales 900 son para trabajadores de la AEE. Stensby le ha dicho al Comité Timón que espera haber contratado 2,100 trabajadores para el 1 de junio, aunque anticipó que eventualmente serán más las plazas llenadas.

Seilhamer señaló que un total de 189 empleados de la AEE han solicitado ser movilizados a otras dependencias gubernamentales de un universo que cualifica para ser trasladado de 4,214 trabajadores. Un total de 132 empleados han renunciado a la AEE.

Los empleados de la AEE que pasen a Luma no tendrán que cumplir con un proceso probatorio, Stensby ha dicho públicamente y al Comité Timón que los empleados de la AEE que opten por unirse a LUMA recibirán un paquete de compensación y beneficios igual o mejor que el provisto por la AEE, incluyendo el mismo proveedor de seguro médico que tienen los empleados actualmente y que cada empleado tendrá la opción de permanecer con su plan de pensiones existente o transferirse a un nuevo plan 401K.

Seilhamer indicó que el Comité Timón, integrado por diversos funcionarios gubernamentales, se ha reunido en ocho ocasiones, siendo la primera el 4 de febrero. En el encuentro de este pasado miércoles se presentó Stensby; Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía y Héctor Reyes, presidente de la UITICE. El subcomité creado el 17 de marzo para atender la transición de empleados se ha reunido dos veces: el 24 de marzo y el 6 de abril.

Stensby ha participado en reuniones del Comité Timón en cinco ocasiones. Seilhamer se ha reunido con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, al menos en dos ocasiones.

En el informe del 12 de abril del Comité Timón enviado a Pierluisi se consignó que a esa fecha había 10,060 vacantes en el Gobierno y se llegó a esa cifra a pesar de que menos del 50% de las entidades gubernamentales contestaron en Requerimiento de Información que cursó el 26 de febrero la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a todas las agencias y corporaciones públicas solicitando que enumeraran los puestos vacantes de carrera.

Los ahorros y los fondos necesarios

Una de las preguntas del representante Torres iba dirigida al tema de los supuestos ahorros que generará el contrato de Luma Energy. Seilhamer indicó que no ha recibido un informe de Luma que toque ese tema, pero recordó que la postura de la Autoridad de la Alianzas Público Privadas, entidad gubernamental que negoció el contrato, es que el programa de mejoramiento del sistema eléctrico requerido a la empresa privada generaría una reducción de costos de aproximadamente 20% para el 2026 o $100 millones anuales. Supuestamente el ahorro anual alcanzaría $293 millones para el 2027 “mediante la disminución de costos y pérdidas”, indicó.

Sobre la procedencia de los $1,000 millones que la JSF ha indicado son necesarios para la ejecución del contrato de Luma, Seilhamer detalló se trata de una reserva de $1,000 millones que tiene que mantener la AEE para la “continuidad del servicio”. Sostuvo que la JSF ha indicado que el Gobierno tendría que aportar $750 millones del próximo presupuesto y el resto del dinero saldría de “fondos disponibles de la AEE”.

Seilhamer dijo que ese dinero saldría del Fondo General y nunca precisó de qué dependencia o dependencias saldrían los fondos.

En una carta del 27 de abril firmada por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko y dirigida a los presidentes legislativos y a Pierluisi, se establece un itinerario para ejecutar la asignación presupuestaria, que saldría del Fondo de Reserva de la AEE, mientras que los otros $250 millones saldrían de otros fondos de la corporación pública. Ese calendario dispone que el 3 de mayo la JSF deberá aceptar o denegar una propuesta de Pierluisi identificando la fuente de los fondos y la Legislatura tendría hasta el 6 de mayo para aprobar una resolución asignando el dinero.

“Se sacan $750 millones del Fondo General y $250 millones de la AEE”, dijo Torres.

Hernández Montañez indicó a El Nuevo Día se limitó a indicar que si la Cámara recibe una resolución creada para asignar los fondos “lo atenderemos de manera responsable pero consistente a nuestro planteamiento que estamos en contra del referido contrato tal y como está redactado al día de hoy”.