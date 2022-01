El Departamento de la Vivienda reconoció que no existe un programa en la agencia dirigido a brindar ayuda a familias que continúan pagando sus hipotecas a pesar de no poder residir en sus viviendas como resultado de los terremotos de la zona sur.

“En el sur de Puerto Rico hay sobre 650 viviendas multifamiliares, entiéndase multipisos, donde las personas tienen sus apartamentos y no los pueden habitar porque el gobierno local les dijo que no son aptas ni seguras. Esas viviendas están allí y las personas están pagando sus hipotecas…y los seguros no lo han declarado como viviendas no aptas, entonces tienen un problema serio, porque muchos se tuvieron que ir a otras viviendas pagando renta, más tienen que pagar la hipoteca”, indicó el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves en un aparte con medios.

Ruiz Nieves preguntó a Mayte Texidor, quien participó como deponente en representación del Departamento de la Vivienda, sobre qué papel ha tenido la agencia para atender esta situación de familias residentes en viviendas multifamiliares. Texidor indicó que no hay fondos estatales para implementar un programa de esa magnitud, se indicó en un comunicado de prensa del Senado.

Señaló que el programa federal aprobado denominado SR2 de ayuda es para vivienda unifamiliar.

Texidor explicó que habría que esperar por las reglas que emita el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) en torno a la asignación aprobada de $184 millones del programa R3, para ver qué uso se le pudiera permitir a este tipo de vivienda multifamiliar, pero reiteró que al momento no hay dinero destinado para ese fin.

Ruiz Nieves cuestionó si la agencia tiene algún borrador preparado para adelantar los procesos en caso de que los fondos sean asignados eventualmente. Texidor mencionó que en la agencia tienen un área de planificación, pero no tiene nada final hasta que exista un registro federal. Asimismo, señaló que el municipio de Ponce no les ha notificado sobre la situación.

La deponente explicó que HUD asignó a Puerto Rico $36.4 millones para atender las necesidades de vivienda provocadas por los terremotos registrados entre 2019 y 2020 en el sur de la Isla.

“El Registro Federal... que guía la asignación CDBG-DR relacionada con los sismos, designó los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce como las áreas más afectadas e impactadas por el desastre. Como consecuencia, HUD ordenó que no menos de $29,139,200 millones de esta asignación de fondos CDBG-DR fuera destinada a los cuatro municipios”, sostuvo Texidor.

La vicepresidenta del Senado y legisladora por el distrito de Ponce, Marially González Huertas, preguntó a la deponente el estatus del proceso para que el municipio de Peñuelas pueda entrar en el programa SR2 ya que no fue incluido originalmente. Texidor mencionó que se está en conversación con HUD para incluirlo y ajustar la asignación de fondos.

Texidor señaló que el Plan de Acción CDBG-DR (terremotos) contempla la creación del Programa de Rehabilitación y Reconstrucción Sísmica de Viviendas (SR2). El Programa SR2 ofrecerá asistencia para reparar las residencias afectadas o reconstruir las residencias que sufrieron daños sustanciales como consecuencia de la actividad sísmica. Se dará prioridad a las personas cuyas residencias hayan sufrido daños significativos, personas de 65 años o más y a individuos discapacitados; todos, de ingresos bajos a moderados.

Indicó que a raíz de la firma reciente del Acuerdo de Subvención, Vivienda inició los trabajos de planificación dirigidos a la implementación del Programa SR2. Mencionó que durante la pasada semana, el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y representantes del Programa CDBG-DR participaron en reuniones con los alcaldes de Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce. Como resultado de los encuentros, los alcaldes acordaron crear un Consorcio Municipal para la administración rápida y efectiva del Programa SR2.

La deponente añadió que con miras al lanzamiento del Programa SR2, previsto para el 1 de junio de 2022, el Consorcio Municipal deberá reclutar y adiestrar al personal necesario, y crear el Plan de Comunicación y los materiales que serán utilizados para informar a las comunidades afectadas sobre la asistencia disponible.

De otra parte, González cuestionó sobre “el tema de títulos de propiedad que ha sido un aspecto que detiene la ayuda a las personas, en qué han quedado como agencia para trabajar ese asunto”. Texidor contestó que han trabajado en el programa de Autorización de Títulos y el programa R3. Señaló que se han adelantado los procesos y ya no es un impedimento para el programa y se pueden realizar los cambios.