El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, afirmó a la prensa que la secretaria nominada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, ha estado utilizado un auricular para recibir instrucciones mientras contesta preguntas durante la sesión de interpelación de hoy.

Inmediatamente, la represente penepé Lourdes Ramos, quien se enteró de las alegaciones de Hernández Montañez, tildó los comentarios en torno a Aponte Santos como una falta de respeto.

“La señora secretaria no tiene un apuntador”, dijo Ramos, al insistir que Aponte Santos tiene la capacidad para ocupar el cargo.

Más tarde en la sesión, Aponte Santos se bajó su chaqueta para mostrar el cuello.

“Las mujeres sí nos podemos comunicar bien”, dijo Aponte Santos.

Por su parte, Hernández Montañez afirmó que sí tiene un auricular.

“Ella tiene el pelo más largo de un lado.... creemos que tiene un auricular. Lo otro es la forma en que está hablando. Cuando culmina el tono, cambia completamente la forma de hablar. Es lo que se está regando en el floor (hemiciclo) y se nota que no tiene control de lo que está comunicando”, dijo Hernández Montañez.

“Tiene un auricular, tiene a alguien que le está hablando”, agregó. “Si ella tiene dudas sobre lo que comunica, lo puede preguntar. Es lamentable lo que se está dando aquí”.

En cuanto a su desempeño en la sesión de interpelación, Hernández Montañez dijo que Aponte Santos no ha sido responsiva y no ha cumplido con el mandato de presentar en la Cámara un plan de reapertura.

“Llegaron con unos escritos para distribuir entre los legisladores y después que estaban listos los recogieron”, dijo Hernández Montañez a la prensa. “Ni siquiera los datos para ver un discurso y un plan y entonces poder hacer preguntas formales... eso no se dio. Ella improvisó”.

El presidente de la Cámara afirmó que no ha sido consistente en cuanto a temas puntuales como la fecha del inicio de las clases y la cantidad de empleados que estarán vacunados.

Por ejemplo, el Departamento de Educación aspira a tener todos los maestros estén vacunados a mediados de marzo, pero las clases comienzan el 3 de marzo. Hernández Montañez también dijo que no fue responsiva cuando se le confrontó con expresiones que había hecho como presidenta de la Asociación de Maestros en el sentido de que la tasa de positividad al COVID-19 estaba muy alta para reabrir las escuelas.

“Lo que he visto hasta ahora, elevando la vara porque es la posición de mayor importancia con el presupuesto mayor que hay en el gobierno... personalmente no creo que esté capacitada para ejercer sus funciones”, dijo. “No estaba preparada y lo que ha demostrado con esto es que no ha podido esbozar un plan claro que el pueblo de Puerto Rico pueda estar conscientes de que se van a salvar vidas y se van a proteger trabajadores”.