El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, alegó que respalda la política pública de compensar cualquier recorte de las pensiones con dinero del Fondo General, si es que la jueza Laura Taylor Swain rechaza un Plan de Ajuste de Deuda (PDA) que disponga cero reducciones para los retirados.

Ayer, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó en una misiva que aceptaría un PDA que prohíba el recorte a las pensiones, pero esto debería ser avalado por la corte de quiebras, donde la jueza Swain podría aceptarlo o rechazarlo.

Hernández Montañez sostuvo que su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau Santiago, así como el gobernador Pedro Pierluisi apoyan su visión.

En entrevista por separado y desde Londres, Dalmau Santiago confirmó que coincide con el presidente de la Cámara baja.

“Por eso era necesario llegar a un acuerdo”, dijo Dalmau Santiago al referirse a las negociaciones entre la JSF y la Legislatura. Sin acuerdo, ella decidía y ya ha tomado siete decisiones en contra del gobierno, siendo la más reciente la anulación de la Ley de Retiro Digno. Prefiero llegar a un acuerdo con una rebaja en la deuda, con un pago anual de $1,150 millones en el pago de la deuda, un acuerdo de cero recortes a las pensiones, más dinero para la Universidad de Puerto Rico y los municipios. Es un acuerdo que la jueza debe respetar”, dijo el presidente senatorial.

Entre las opciones que tendría Swain figuran aceptar el acuerdo, desestimarlo y denegarlo y desestimarlo y dejarlo abierto para que las partes continúen negociando. Estos escenarios estarán sobre la mesa cuando le toque escuchar los argumentos de todos los acreedores, donde al menos un acreedor podría reclamar que los pensionados del país deben sufrir algún recorte, como todos los demás.

Los próximos pasos en la Legislatura en la evaluación del Proyecto de la Cámara 1003, que crea la ley habilitadora del PDA, incluyen una reunión de equipos técnicos de Cámara y Senado. También participar en la reunión del domingo con el gobernador Pierluisi y la JSF. Además, la Cámara no concurriría el lunes con los cambios introducidos al Proyecto de la Cámara 1003 por el Senado. Este cuerpo incluiría un lenguaje nuevo, que sea aceptable para el liderato de ambas cámaras, y que se lleve a votación el lunes.

Hernández Montañez reconoció, a preguntas de El Nuevo Día, que sin la carta de ayer en la que el presidente de la JSF, David Skeel señaló que el ente fiscal renunciaba a insistir en el recorte de las pensiones y dejaba el asunto en manos de Swain, la Legislatura se arriesgaba a aprobar un proyecto que luego podía ser modificado -tras la firma de Pierluisi- por el ente fiscal. Esta aseveración contradice expresiones previas de figuras del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista que señalaron que el lenguaje incluido en el PC 1003 era lo suficientemente claro y poderoso para proteger las pensiones.

El líder cameral indicó que el “compromiso” hecho por la JSF será incluido como enmienda en el PC 1003, dado a que la Legislatura interpreta la carta como evidencia de que se enmendará el plan fiscal para remover el lenguaje sobre el recorte de pensiones.

“Ahora hay evidencia de qué se acordó”, dijo al aludir a la carta de Skeel. “Ese es el resultado de acciones que se tomaron para llegar ahí”, agregó al aludir a la presión que se hizo con el lenguaje restrictivo de la medida.

“Todo esto era parte del plan. Lo importante era que ellos se expresaran para que nosotros no aprobáramos un cheque en blanco y la estrategia era sencilla: si aprobábamos la medida como estaba, sencillamente la Junta, en vez de hacer lo que hizo (enviar la carta de ayer), se reunía, determinaba qué disposiciones no estaban alineadas con el plan fiscal y se quedaba con la parte que quería”, dijo Hernández Montañez.

El PC 1003 fue enmendado tanto en Cámara como en Senado para incluir lenguaje que supuestamente condicionaba la autorización de intercambio de bonos ascendentes a $7,400 millones y un pago en efectivo a los bonistas de $7,000 millones a que la JSF enmendara el plan fiscal y eliminara el lenguaje de recorte de pensiones.

Si el ente fiscal no respetaba la posición de la Legislatura, supuestamente todo el proyecto se anulaba.

“Con esto tenemos certeza de que el plan fiscal se va a modificar”, abundó Hernández Montañez al insistir en que la Legislatura lo que ha hecho es modificar la postura de la entidad que representa a Puerto Rico en el proceso de quiebra.

Ahora bien, el líder cameral reconoció que pese al PC 1003, Swain tiene la decisión final.

“Tenemos que bregar dentro del marco de lo que nosotros podemos. Ya modificamos la posición de quién nos representa”, sostuvo.

La viabilidad del pago

Expertos economistas y la propia JSF advirtieron que el gobierno de Puerto Rico podría entrar en déficit tan pronto como en el 2036, colocando en riesgo el pago de los servicios esenciales, porque el PC 1003 garantiza la retribución de los nuevos bonos. Ese augurio ha impulsado las advertencias de que el PC 1003 es malo para Puerto Rico y una campaña mediática en la que se le describe como el “plan del tumbe”.

Hernández Montañez argumentó que ni Swain ni la JSF tendrán control sobre los fondos que recibirá el gobierno y que él calcula serán $5,000 millones. El presidente cameral aludió a los $2,900 millones anuales de Medicaid y lo que genere el mecanismo que eventualmente sustituya el arbitrio sobre las foráneas (Ley 154), que actualmente genera $2,000 millones y que la JSF no incluye en el plan fiscal.

“La transición es que se va a eliminar, pero no será cero. Lo que se cree y la sustituya va a generar poco más del 50%”, dijo Hernández Montañez.

Al tiempo, el líder popular defendió la decisión de la Cámara de eliminar el lenguaje en el PC 1003 que movía el retiro de los maestros al mecanismo de contribución definida con la opción de cotizar para el Seguro Social, porque así mismo lo solicitaron.

“Decían que eso menoscaba las pensiones definidas que ya tienen”, dijo Hernández Montañez. Al tiempo, dijo que ese asunto no se tocará nuevamente en el proyecto.

La JSF también aclaró que no cederán en su intención de evitar que se incluyan bonos de cualquier tiempo en las pensiones presentes y futuras, y que también rechazan un mecanismo de ajuste por costo de vida. Ese tema tampoco se atenderá con las enmiendas, pero Hernández Montañez insistió en que nada impide que, en el futuro, se legisle para un aumento en las pensiones si hay dinero disponible.

“Puede (legislar), pero tienes que cumplir con los pagos y tener un exceso de $300 o $400 millones disponibles”, sostuvo. “Veo mejores posibilidades cuando salga la JSF”.

El presidente de la Cámara indicó que los opositores al PC 1003 le quieren adjudicar a la Legislatura asuntos que no están en el proyecto.

“La gente le quiere adjudicar a la legislación cosas que no están ahí. Si no hay legislación, ya el PDA está hecho, si no hay legislación ya el recorte a las pensiones está. Eso no lo hicimos nosotros y nos quieren adjudicar lo malo a nosotros y no lo bueno que hicimos. Eso malo que están hablando allá a fuera no fuimos nosotros, fue la JSF”, dijo.

“Acordamos no cortes”, insistió.

Universidad de Puerto Rico

Hernández Montañez indicó que una de las enmiendas será un artículo nuevo en el PC 1003 que establece la política pública de cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR). La JSF aceptó dejar el presupuesto de la institución en $500 millones por los próximos cinco años. Si bien detiene recortes adicionales programados en el plan fiscal, según la comunidad universitaria el tope asignado es insuficiente y provocará el cierre de recintos y reducirá la oferta académica.

La presidente interina de la institución, Mayra Olavarría Cruz, se trasladó al Capitolio para abogar porque el presupuesto fuera de $650 millones.

Hernández Montañez, por un lado, señaló que el presupuesto fijo de $500 millones fue un acuerdo entre Cámara y Senado.

“No tienen hoy $400 millones y van a quitarles en cinco años mucho más”, sostuvo.

Dalmau Santiago argumentó, por su parte, que la UPR estaba destinada a recortes adicionales.

“Yo veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Antes del acuerdo, tenían cero... es un logro y, si en la marcha el gobierno actúa de forma responsable pues quizás se puedan identificar recursos adicionales. Pero yo recibí a la presidenta interina y a los rectores y estuvieron satisfechos porque se incluyeran los $500 millones”, dijo.

La carta de Skeel no alude a dos iniciativas propulsadas por el Senado: la creación de un Fondo Estratégico de Desarrollo Económico valorado en $300 millones y la prohibición a que se recorte en 50% la aportación patronal de los empleados públicos al plan médico.

Hernández Montañez y Dalmau Santiago no interpretan esa omisión como un rechazo de la JSF.

“No se oponen”, dijo Hernández Montañez. “Eso se va a quedar. Ese lenguaje del Senado es una visión de política pública y de enfoque a donde deben ir dirigidos los cambios futuros. Nadie está en contra de eso... en las enmiendas se quedan porque todo está amarrado a la realidad financiera futura y amarrado a aprobación de política pública (legislación)”, sostuvo.

Dalmau Santiago tampoco entiende que la JSF haya rechazado ambas propuesta.

“Esto es un gran avance y estoy bien optimista. El que haya aparecido dinero para la universidad, los municipios, el estudio para que todo el mundo tenga acceso a salud es muy positivo y quiero agradecer a Skeel, Justin Peterson (miembro de la JSF), Antonio Medina (miembro de la JSF) por la comunicación y por haber ajustado en lenguaje”, dijo.