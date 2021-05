El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, insistió esta mañana que el gobernador Pedro Pierluisi tiene la responsabilidad de garantizar que el proyecto de enmiendas a la ley electoral llegue a su escritorio –y lo firme-, para salvar el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

Los populares en la Cámara han mantenido que no aprobarían el nombramiento de Seilhamer si Pierluisi no convierte en ley ciertas enmiendas al Código Electoral. Sin embargo, para que llegue a Pierluisi, tendría que ser avalado primero por la Cámara –el proyecto no ha sido discutido en el caucus popular- también por el Senado y concurrir con posibles enmiendas.

Esto significa que podría llegar el 30 de junio, último día de vigencia del nombramiento de Seilhamer, y la Cámara tenga que tomar una decisión sobre su futuro sin que Pierluisi pueda actuar sobre un proyecto de enmiendas al Código Electoral.

PUBLICIDAD

Hernández Montañez no lo ve así.

El presidente de la Cámara anticipa que la delegación penepé no presentaría una oposición férrea al contenido de la medida y que, por lo pronto no ha escuchado oposición del Partido Nuevo Progresista (PNP) al trabajo que está realizando el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela, quien tiene la encomienda de redactar un proyecto sustitutivo de enmiendas a la Ley 58-2020.

“Esto está en las manos del Gobernador, que llegó a un acuerdo con la Cámara”, dijo el líder cameral al describir ese acuerdo con Pierluisi como “trabajar un lenguaje en conjunto, aprobarlo y firmarlo”.

“El nombramiento de Larry Seilhamer tiene los votos en la Cámara, así que está en la cancha del Gobernador garantizar que el proyecto llegue a sus manos”, agregó al anticipar que, debido a que espera que el Partido independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot no votarán a favor de la medida, Pierluisi necesitaría garantizar al menos dos votos dentro de la delegación penepé.

Representantes populares como Luis Rául Torres, han señalado que votarán en contra de Seilhamer debido a su postura a favor del contrato de LUMA Energy. También se han expresado en contra del nombramiento, por la misma razón, el independentista Denis Márquez y José Bernardo Márquez y Mariana Nogales, de MVC.

El portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, fue el cerebro detrás de la Ley Electoral actual. Preguntado si ha tenido conversaciones con Rivera Schatz a los fines de que se garanticen al menos dos votos en su delegación, Hernández Montañez respondió que ha tenido conversaciones “de pasillo”, con el expresidente del Senado, quien le solicitó ver los borradores de la medida.

PUBLICIDAD

El proyecto de enmiendas a la Ley Electoral podría aprobarse en la Cámara tan pronto como el 25 de mayo luego de celebrarse una vista de enmiendas el 21 de mayo. Legisladores de MVC y el PIP se han expresado en contra del primer borrador de enmiendas.

El senador independiente José Vargas Vidot no ha hecho expresiones sobre el tema, mientras que Proyecto Dignidad ha logrado que se incluyan ciertas enmiendas a los borradores preparados por Varela. Sin embargo, entre estas no se incluyó el lenguaje que le garantizaría a todos los partidos voz y voto en todos los organismos de carácter electoral en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En entrevista con El Nuevo Día, Varela reconoció que no hay un compromiso de los populares en el Senado para atender el proyecto una vez cruce a esa cámara legislativa. Esta semana el propio presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recordó nuevamente que no tiene mayoría absoluta en ese cuerpo legislativo, por lo que tendría que entrar en negociaciones para aprobar el proyecto.

“Tengo la esperanza de que se evalúe antes del 25 de junio, pero no hay un compromiso del Senado”, dijo Varela al insistir que Dalmau Santiago está enterado de los cambios a los borradores a través de sus representantes en las negociaciones: Luis Vega Ramos, José Luis Galarza y Gerardo “Toñito” Cruz.

“Quiero mantenerlos enterados, porque hay que darle “fast track”, sostuvo Varela. El vicepresidente del Senado también ha compartido los dos borradores de enmiendas con la senadora Gretchen Hau, quien atendería el asunto electoral en el Senado como presidenta de la Comisión de lo Jurídico.

PUBLICIDAD

El segundo borrador de enmiendas, circulado a mediados de semana entre representantes de todos los partidos por Varela, va acompañado de una carta en que se les notifica que deberán responder al nuevo documento en o antes del 18 de mayo.

El cambio más significativo entre el primer y segundo borrador es que se sustituye el concepto de Balance Institucional por el Balance Electoral. En esencia, significa que organismos de naturaleza electoral –no administrativa- tendrán que operar bajo ese principio.

Con cambios en el segundo borrador, estas oficinas o juntas serían: Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Oficina de Conservación y Mantenimiento –por razones de confidencialidad en el manejo de documentos sensitivos-, Oficina de Operaciones Electorales, Oficina de Planificación Geoelectoral, Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), Oficina de Enlace y Trámite Electoral en Planta Física Externa, Seguridad Interna y Junta de Educación y Adiestramiento.

La segunda versión de borrador mantiene la definición de balance electoral que tanto MVC como el PIP han objetado y que obliga a los partidos minoritarios, entiéndase los que reciban menos del 25% del voto para la candidatura a la gobernación, a escoger entre ellos qué colectividad tendrá poder decisional en diversos organismos de la CEE. Eso significa que tendrían que repartirse la tercera silla en cada organismo, lo que daría paso a un escenario en que solo el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrían sillas aseguradas en organismos clave de la CEE.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, se dispone en el segundo borrador que el director y el subdirector de estas dependencias serán nombrado a recomendación de los comisionados electorales. En la ley vigente, el director es nombrado por recomendación del comisionado electoral del partido con la mayor cantidad de votos íntegros y el subdirector es recomendado por el partido con la segunda mayor cantidad de votos íntegros.

Cuando se le preguntó a Varela qué razones podrían tener MVC, PIP y Proyecto Dignidad para votar a favor de un proyecto que no les garantiza participación en todos los organismos de la CEE, Varela respondió que con el Código Electoral actual no tienen ninguna participación.

Varela ha argumentado que no se le puede dar plena participación a todos los partidos en todos los organismos electorales en la CEE por razones de costo. Según indicó, el presupuesto de la CEE aumentaría en $9 millones si se garantiza la participación a todos los partidos en todos los organismos.

En una carta enviada ayer representantes de minoría de la Cámara y al comisionado electoral alterno penepé, Edwin Mundo Ríos, Varela aclara que todos los partidos tendrían representación en las comisiones locales, las juntas de unidad y las juntas de colegio.