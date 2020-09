El representante popular Rafael “Tatito” Hernández levantó bandera hoy sobre dos medidas de la Sesión Extraordinaria que, a su juicio, tienen buenas intenciones pero podrían tener un impacto directo e incierto sobre las arcas del gobierno.

Dichas medidas garantizarían, con dinero local, préstamos y adelantos de fondos a municipios y dependencias del gobierno en el contexto de las emergencias de la pandemia del COVID-19, los terremotos del suroeste y los huracanes Irma y María en el 2017. Además, las dos medidas se proponen en año electoral, cuando el estado de derecho dispone que no se puede gastar más del 50% del presupuesto antes del 31 de diciembre.

El también portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes se refirió a la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 594 y la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 773. Entre otras cosas, solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que cita a visas públicas para tender ambas medidas.

“Más allá del fin loable que estas medidas pretendan perseguir, estamos hablando de que ambas le otorgan un cheque en blanco a la administración de turno sin salvaguardas para el uso de estos fondos. Estaríamos dando vía libre a funcionarios que se han distinguido por el mal manejo de fondos públicos, por retrasar el desembolso de fondos federales y por quebrantar la credibilidad del país a nivel internacional”, dijo Hernández.

“Ambas medidas desvían las normas establecidas de que el Gobierno no gaste más al mes de diciembre del presupuesto del año fiscal, lo que implicaría comprometer la liquidez del próximo gobierno”, agregó.

La RCS 594 autoriza al Secretario de Hacienda a proveer asistencia económica en la forma de préstamos a entidades gubernamentales como agencias, corporaciones públicas y municipios para, según se desprende del texto, “atender los retos de liquidez de dichas entidades relacionados con la emergencia del COVID-19 y con las medidas necesarias tomadas a raíz de dicha emergencia”. Los préstamos también tendrían que ser autorizados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La JSF no ha evaluado esta medida ni la RCC 773, sostuvo el portavoz del ente fiscal, Edward Zayas.

En cuanto a la RCS 594, Aafaf deberá determinar -para aprobar una solicitud de fondos- si el dinero requerido es necesario para “garantizar” que se tenga suficiente liquidez para atender los gastos de la dependencia de gobierno. También deberán mostrar que ha implementado medidas de ahorros o reducción de gastos. Como mecanismo de repago, sin mayores detalles, restricciones o advertencias de penalidades por incumplimiento, se consigna que se reconocerá el mecanismo de compensación, además del uso de fondos estatales o federales.

“Esta medida no establece un tope en la cantidad que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) puede otorgar como fondo de Asistencia de Emergencia del Fondo Estatal, lo que es preocupante porque ante el impago de la entidad gubernamental, el Gobierno de Puerto Rico se convertiría en un acreedor más de sí mismo”, abundó el Legislador popular.

La medida dispone que el dinero desembolsado por Hacienda, cuyo monto tope no es fijado en la legislación propuesta, “podría salir de fondos no comprometidos del Fondo General”. Acto seguido, en la resolución se dispone que la entidad que reciba el préstamo no tendrá que “cumplir con los procedimientos o requisitos, o someterse a evaluaciones de ninguna comisión reguladora en Puerto Rico con jurisdicción sobre dicha corporación pública” en posible referencia a la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía.

La medida dispone que no se emitirán préstamos más allá del 30 de junio de 2021.

En el caso de la RCC 773, autoriza al secretario de Hacienda a adelantar a agencias del gobierno central, corporaciones, dependencias y municipios fondos en anticipación del dinero que reciban bajo diversos programas de FEMA. Los desembolsos, bautizados como “Adelantos de Recuperación”, saldrían un pote de $750 millones ubicados en lo que se conoce como el Fondo Rotatorio de Hacienda y estaría sujeto a guías y reglamentos emitidos por Aafaf, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la JSF.

La autorización de estos “Adelantos de Recuperación” estaría vigente hasta el 30 de junio de 2025.

“Mi preocupación es en el ejercicio, en la práctica”

En entrevista con El Nuevo Día, Hernández señaló que parte de este dinero que el Gobierno busca comprometer con préstamos y adelantos solo está disponible porque el fisco se ha ahorrado dinero mientras se dirime en la Corte Federal el futuro de la deuda del país.

“Desde el punto de vista filosófico, no estoy en contra, estoy a favor de ambas medidas. Mi preocupación es en el ejercicio, en la práctica de un Gobierno que al final de un cuarto año de gobierno no cumple con las normas, que tiene lacerada la relación con el gobierno federal y estoy hablando de FEMA”, sostuvo Hernández al recordar la política de la agencia federal de establecer en la isla, salvo en algunas excepciones, el concepto de reembolsos en vez del desembolso de dinero para obra.

La RCC 773 identifica tres mecanismos en que una entidad gubernamental tendría que garantizar el pago por adelanto si FEMA eventualmente no cumple con el reembolso. En el caso de las agencias del gobierno y las corporaciones públicas, la OGP deberá retener de cualquier asignación presupuestaria las cantidades necesarias para repagar cualquier adelanto.

Si se trata de un municipio, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) deberá remitir a Hacienda dentro de siete días luego del recibo de la solicitud escrita de Aafaf para que pague.

“El Municipio pone, como colateral, los recaudos provenientes de la propiedad mueble e inmueble que recauda el CRIM. Si no se incluyen las salvaguardas correctas podrías tener una persona inescrupulosa desembolsando esos $750 millones sin controles y tendría que una cantidad de millones se van a tener que utilizar para repagar esa obligación”, dijo Hernández.

La RCC 773 dispone que estos adelantos solo estarán disponibles para proyectos de obras permanentes categorías C a la G, bajo los Programas de Asistencia Pública y Subvenciones para la Mitigación de Peligros de FEMA. No obstante, Hernández sostuvo que ese lenguaje es ambiguo en la medida de que debe describir exactamente qué se consideraría un proyecto “aprobado por FEMA”.

“Considero que debe estar listo para comenzar al otro día de la otorgación del préstamo, o sea, subastado, con permisos, con un contratista en cumplimiento y con capacidad para realizar la obra”, dijo Hernández al sostener que los únicos proyectos aprobados por FEMA son los de los municipios, por lo que la medida debería limitarse a adelantos a los gobiernos municipales. De hecho, señaló que la medida no contempla ninguna garantía de que un gobierno del Partido Nuevo Progresista trate equitativamente a gobiernos municipales de dicha colectividad y los del Partido Popular Democrático.