El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, advirtió hoy, domingo, que excluir el Estado Libre Asociado (ELA) de las alternativas de status -como se pretende hacer en el nuevo proyecto de ley que considera el Congreso federal- es ir “en contra de la voluntad de un importante grupo de la sociedad puertorriqueña”.

Por medio de una carta enviada al presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva; y a Bruce Westerman, líder de la minoría republicana en el mencionado cuerpo, Hernández Montañez cuestionó, además, el “temor” que tienen los alegados “detractores” de la actual relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos para que la fórmula sea incluida en un nuevo plebiscito.

“El estatus político de Puerto Rico ha tenido múltiples etapas de desarrollo durante los últimos 500 años, y su evolución no puede verse manchada por la exclusión deliberada de una de las principales fuerzas políticas de la población en la Isla. Si la legislación que está siendo considerada por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal solo incluye la estadidad, la libre asociación e independencia, el Congreso estaría yendo en contra de la voluntad de un importante grupo de la sociedad Puertorriqueña”, sostuvo.

“Si están tan convencidos de que esta opción no prevalecerá en un plebiscito, no deberían tener ningún problema con que se incluya entre las alternativas de definición de status. La democracia exige transparencia e inclusión, tratar de silenciar los votantes a través de la exclusión porque no comparten el mismo punto de vista que los que reclaman ser los guardianes de estos procesos democráticos es aún peor”, enfatizó Hernández Montañez.

En la carta de dos páginas, Hernández Montañez establece que “cualquier proceso político que pretenda cambiar el estado actual de Puerto Rico debe traer a la mesa a todas las partes para garantizar una participación justa y más representativa que le otorgue legitimidad al proceso”.

Agregó que la democracia exige transparencia e inclusión y que tratar de “silenciar” a los votantes al dejar fuera el ELA es “aún peor”. “No estoy abogando en contra de ninguna fórmula política. En cambio, mi petición es que el Congreso lleve a todas las partes a la mesa y deje que el pueblo de Puerto Rico decida su futuro en condiciones similares”, puntualizó Hernández Montañez.

El viernes se presentó en la Cámara de Representantes federal el proyecto de ley que impulsa la celebración -el 5 de noviembre de 2023- de un plebiscito federal vinculante y autoejecutable a través del cual los electores de Puerto Rico escojan entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. De aprobarse en la Cámara baja, sería la primera vez que ese cuerpo legislativo propone un plebiscito federal que excluya el actual status territorial o colonial.

Junto a la carta, Hernández Montañez acompañó copia de la Resolución Concurrente de la Cámara 1 -aprobada el 2 de marzo de 2021 con los votos en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP)- que, no solo reclama por parte del Congreso de los Estados Unidos el desarrollo de un proceso vinculante e inclusivo para todos los sectores ideológicos, sino que también impulsa un nuevo modelo del ELA en vías a que la relación futura “no sea colonial ni territorial”.

“El Congreso tiene la oportunidad de terminar con el dilema centenario del status de Puerto Rico. Esto es una cuestión de justicia social, y equidad, por lo que el Comité de Recursos Naturales, en su deber histórico, debe favorecer el derecho democrático de todos los puertorriqueños, dejando que ellos decidan su destino a través de un proceso abierto, transparente y justo”, enfatizó.