El exalcalde de Vieques, Víctor Émeric, reconoció esta mañana que no tomó ni un solo paso legal tras participar en una reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en la que votó en contra del proyecto de privatización del servicio de lanchas de Vieques, Culebra y Cataño.

En dicho cónclave, dijo el exmandatario en una vista de la Legislatura, uno de los integrantes no tenía derecho a estar allí. Además, el documento se llevó a votación sin que tuviera acceso al mismo.

Esta suma de factores, según los senadores Javier Aponte Dalmau y María de Lourdes Santiago, abren la puerta para una posible impugnación del contrato de 23 años a un costo de unos $34 millones anuales.

El exalcalde, quien tuvo dificultad para recordar la totalidad de la secuencia de eventos, indicó en la audiencia del Senado que en algún momento entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre se le convocó a una reunión virtual de la Junta de Gobierno de la ATM para discutir el contrato con HMS Ferries, que ya había sido firmado el 27 de octubre por la exdirectora de la ATM, Mara Pérez. En esa reunión participaron cinco personas: el exsecretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras; el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá; el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés; el exalcalde de Culebra, Iván Solís y Émeric.

Fontanés no era miembro de la junta de la ATM, pero según Émeric, votó a favor del contrato, que fue avalado 3-2 con la oposición suya y de Solís. El encuentro se dio con la ausencia del bombero Francisco Joel Peterson, representante del interés público y quien había solicitado ser excusado ya que estaba trabajando como bombero en California.

La senadora Santiago trajo a colación en la vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside Aponte Dalmau, que la propia ley orgánica de la ATM dispone que el número de integrantes de la junta de ATM tiene que ser impar, por lo que la inclusión de Fontanés hubiera requerido que se añadiera otro miembro del interés público para elevar la cifra de seis miembros a siete.

“La reunión se convocó de ahora para ahora”, relató Émeric. En un aparte con El Nuevo Día confesó que nunca ha visto el contrato con HMS Ferries. “Del contrato nada, que era secreto y que no nos podían decir nada”, sostuvo al relatar que esa fue la información que siempre recibió de la exdirectora de la ATM, Mara Pérez y de Contreras.

Émeric afirmó que supuestamente hay una enmienda en una ley que ubica a Fontanés como miembro “de todas las juntas”.

“Le toca a esta Legislatura averiguar qué pasó”, dijo.

Durante su intercambio con Santiago, Émeric no pudo contestar por qué Peterson no fue incluido en la reunión por medios virtuales e insistió en que “había mucha prisa”. También admitió que no hizo denuncias, más allá de ir a los medios, para señalar un proceso aparentemente irregular.

“Nuestra mente estaba en ordenar la transición en el municipio”, dijo Santiago.

¿”Le pasaron gato por liebre?”, le preguntó la senadora.

Émeric reconoció que desconoce de la existencia del reglamento de la Junta de la ATM y admitió que nunca lo ha visto. Afirmó que solo estaba atento de las reuniones que se convocaban. También dijo desconocer si la reunión se grabó.

¿Pero qué hizo entonces?, le insistió Santiago.

“No he estado a favor de la privatización y lo he denunciado, pero a la larga ellos tienen el poder y vamos pa’ lante”, le contestó Émeric para luego argumentar que no tenía abogados disponibles y que en el Capitolio no había nade a donde él pudiera acudir.

Émeric perdió en la elección general de noviembre pasado.

En un aparte con El Nuevo Día, Santiago criticó al exalcalde.

“Faltó gravemente a su deber de fiducia. No únicamente en el momento de la consideración del contrato, ¿cómo es que por años se permitió una situación en que no hay un reglamento o un reglamento que no se utilizaba?”, cuestionó Santiago.

La senadora por acumulación afirmó que quien firma el contrato por el gobierno es Pérez y dijo que puede haber dos alternativas: que Fontanés sí era miembro de la Junta de la ATM, pero si en efecto lo era, la Junta estaba ilegalmente constituida por un número par de miembros.

“Me parecería que sí, hay que explorarlo”, contestó Santiago cuando se le preguntó si la posible ilegalidad de la Junta de la ATM sería una avenida para impugnar el contrato. “Y si Fontanés no era miembro, estaba en otra capacidad y el alcalde no lo recuerda con claridad y la votación fue 2-2”, dijo.

En el caso de Aponte Dalmau, recordó que Émeric ubica votando en la reunión donde se le dio el aval al contrato con HMS Ferries a una persona que no estaba capacitado en ley para hacerlo.

“La propia ley no lo incluye y no podía ser número par. Es una posible avenida para impugnar la validez de este contrato. Totalmente. En ese momento estarían votando dos personas autorizadas por el gobierno y los dos votos de los alcaldes hubieran provocado el empate”, dijo Aponte Dalmau.

Émeric insistió en que la reunión de la Junta de la ATM “fue forzada” y que no se pospuso a pesar de que así lo solicitó previamente Peterson.

“El consentimiento que se dio en cuanto a la validez de este contrato es algo que tenemos que impugnar”, agregó el senador por el Distrito de Carolina.

Las vistas públicas que preside Aponte Dalmau examinan otros elementos del contrato con HMS como si el pago anual del gobierno realmente representa un ahorro para el Estado, el futuro de los 177 empleados de la ATM y la obligación, si alguna, que tiene la empresa privatizadora para invertir en nuevas lanchas.

En su turno de preguntas, el senador por Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, también entró en el tema de la falta de información en torno al contrato con HMS Ferries antes de ser avalado. Igualmente le lanzó un dardo a Émeric en alusión a que no peleó hasta las últimas consecuencias las irregularidades en la reunión de la Junta de ATM.

“Cuando estamos en puestos públicos no podemos decir que cuando no se da algo es que estaba preocupado con otra cosa”, dijo Bernabe.