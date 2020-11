El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le ha dejado saber a sus compañeros de delegación que aspira a ser portavoz en caso de que finalicen en minoría, supo El Nuevo Día a través de dos fuentes legislativas.

Tras el conteo de la noche del evento, la delegación penepé en el Senado se redujo a nueve, con las derrotas de Carlos Rodríguez Mateo, Itzamar Peña, Luis Berdiel, Nelson Cruz, Miguel Laureano, José “Joíto” Pérez Rosa, Ángel “Chayanne” Martínez, Áxel Roque y Luis Daniel Muñiz.

“Dejó establecido que quiere ser candidato a portavoz”, sostuvo una fuente de El Nuevo Día al referirse a conversaciones de Rivera Schatz con los senadores penepés que sí fueron reelectos. Una segunda fuente corroboró ese dato y agregó que el anunció causó sorpresa entre los senadores que se perfilan electos.

La presencia de Rivera Schatz como portavoz de la minoría penepé representaría un serio reto debido a la pobre relación que mantiene con la prensa del país, advirtieron senadores de la proyectada minoría penepé. Rivera Schatz arribó tercero entre senadores por acumulación pero primero entre los penepés, con una ventaja de 263 votos sobre William Villafañe.

De esta forma, Rivera Schatz superó una campaña anónima en su contra por redes sociales en que se pedía a los novoprogresistas que lo castigaran por su voto por presuntamente haber obstaculizado las gestiones del exgobernador Luis Fortuño y el pasado gobernador Ricardo Rosselló.

En entrevista con El Nuevo Día, otro senador electo, Villafañe, rechazó que esté activamente en la búsqueda de posiciones de liderato en la minoría.

“No. No estoy aspirando y no le he pedido a ningún compañero que me apoye en posición alguna”, dijo Villafañe. “Eso no significa que rechazaría una posición de liderato, pero no estoy en esa gestión de buscarla”.

Villafañe indicó que una vez la composición de la delegación del penepé sea final, se estarán reuniendo.

“Veremos a ver qué dicen los compañeros”, dijo.

Durante el cuatrienio en que Eduardo Bhatia fue presidente del Senado, Rivera Schatz decidió mantenerse alejado de posiciones de liderato en busca suficiente flexibilidad para hacer campaña, supo El Nuevo Día. Durante dicho cuatrienio, el exsenador Larry Seilhamer fungió como portavoz.

El Nuevo Día supo que Rivera Schatz no ha reunido a los miembros del proyectado caucus penepé y tampoco ha fijado una fecha para el encuentro.

Se perfilan como senadores penepés Carmelo Ríos, Migdalia Padilla, Nitza Morán, Henry Neumann, Marissa Jiménez, Rivera Schatz, Gregorio Matías, Keren Riquelme y Villafañe. Entre los que se quedarían fuera, Chayanne Martínez es quien mejores posibilidades tiene de revalidar al ser superado por poco menos de 227 votos por Rubén Soto Rivera en la carrera por la segunda posición en el Distrito Senatorial de Arecibo. Su compañero en el Distrito, Pérez Rosa, se ubica a 307 votos de la segunda posición.

Sin embargo, los populares en el Senado todavía guardan esperanza de que Aníbal José Torres supera a Keren Riquelme en la carrera por la última posición entre senadores por acumulación. En dicha contienda, Riquelme aventaja a Torres por 566 votos.