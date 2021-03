Las portavoces de una organización conocida como Portavoces Con Ciencia denunciaron que la definición de las terapias de conversión contenida en el Proyecto del Senado 184 (PS-184) resulta ambigua y en nada se asemeja el marco teórico o la formación educativa recibida por psicólogos en Puerto Rico.

En síntesis, señalaron que debido a que supuestamente no existe evidencia sobre la aplicación de su visión de las terapias de conversión en Puerto Rico, no hay nada que prohibir, por lo tanto, el PS-184 tampoco debe pasar el cedazo del Senado. Indicaron también que el proyecto, que describieron como defectuoso, no les permitiría a los psicólogos atender pacientes que voluntariamente busquen sus servicios por temores a consecuencias legales y que esa supuestamente limitación choca con el código de ética de la profesión.

“El padre, madre o custodio tiene el derecho y el deber de poder buscar ayuda profesional para llevar al menor a un bienestar psicológico de acuerdo con los valores culturales de la familia”, lee una ponencia firmada por las psicólogas Yiddish M. Álvarez, Maribel Rivera Cotto y la generalista Cloriam Santana presentada ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción. Las deponentes señalaron que las terapias de conversión que ellas conocen se realizan con terapia electroconvulsiva, terapias aversivas, reacondicionamiento masturbatorio, lobotomías, tratamientos con estrógeno y castración química.

“No existe constancia ni contamos con evidencia de que en los centros que ofrecen servicios de salud mental en nuestra isla se brinde este tipo de tratamiento. Conforme a las prácticas de lo que es la terapia de conversión, no hay evidencia de que los psicólogos, consejeros profesionales, psiquiatras y trabajadores sociales clínicos realicen terapias de conversión a sus participantes”, indicaron.

Sin embargo, la definición de terapias de conversión en el PS-184 es mucho más amplia y hace una distinción entre pretender modificar una orientación sexual y la consejería. La definición lee: “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”, lee la medida.

En el proyecto también se consigna que cualquier terapia dirigida a proveer aceptación, apoyo y comprensión o que facilita la búsqueda de ayuda y oriente sobre prácticas sexuales inadecuadas no constituye una terapia de conversión y, por lo tanto, se considera una práctica médica aceptable.

Sin embargo, las deponentes alegaron que la definición de terapias de conversión en el PS-184 es “vaga, confusa, ambigua y dificulta su interpretación” y, según ellas, colocarían cualquier psicólogo en peligro de violar la ley, mientras se limita a cualquier menor a “buscar ayuda” si siente alguna disconformidad de género o diagnosticarlo, por ejemplo, como “asexual”. Las deponentes dijeron que un padre puede “en efecto no estar en acuerdo con lo que su hijo esté percibiendo como real para él (o ella), mas no significaría que comenzaría un plan para torturar”.

“El psicólogo estaría en un dilema ético de poder brindar orientación o evaluación versus el temor de incurrir en una violación”, indicaron en una ponencia. No sería posible aceptarla de forma empírica debido a que todo modelo de intervención terapéutica se rige por la definición operacional y concreta de sus postulados teóricos”, argumentaron.

Las representantes de Con Ciencia dijeron que el lenguaje PS-184 limitaría a familias que quieran buscar ayuda para sus hijos “por temor a las consecuencias legales”.

Oposición de psicología

Por su parte, la doctora en psicología María de los Ángeles González Morales, también objetó la definición en el proyecto de terapias de conversión al describirla como “ambigua y elástica”. Señaló que la medida busca prohibir unos modelos terapéuticos que no existen en la práctica de la psicología y que la orientación sexual “para algunas personas” es un “continuo fluido, variante y dinámico” a lo largo de su vida.

“Establecer una ley que le impida a un cliente explorar su sexualidad y transición en la dirección que determine es una intervención indebida del Estado”, dijo González Morales, quien describió el proyecto como peligroso y crea más problemas de los que pretende resolver.

“¿Dónde están los casos de personas que han sufrido daños como consecuencia directa de la intervención de profesionales de salud mental?”, cuestionó González Morales, ignorando por completo las decenas de testimonios de víctimas que han surgido, solamente, en las pasadas semanas. La doctora cuestionó también dónde están las demandas civiles por mala práctica profesional y las querellas en la Junta Reglamentadora.

En síntesis, González Morales señaló que el PS-184 es innecesario porque viola la autonomía del paciente, entra en conflicto con la ética de los profesionales de la salud y resulta una intromisión indebida del Estado en la privacidad de la relación entre un profesional y su paciente. También señaló que choca con la práctica de la psicología.

“No se puede legislar para atender problemas que no existen o que ya son atendidos mediante otros recursos de ley”, dijo.

González Morales alegó que el proyecto le impediría a un adulto a buscar “ayuda”, a lo que Vargas Vidot le ripostó que el proyecto es específico en que atiende una prohibición para menores.

“Cuando se habla de la autonomía y la voluntad del paciente no evito pensar en una niña de seis años que vive en mi casa y cómo esa persona que tiene una probabilidad disminuida de hacer uso de voluntad para algo pudiera entrar en ese dilema tan complejo”, dijo Vargas Vidot.

Cuando se le habló que un adolescente podría buscar esa “ayuda”, el senador independiente que una cosa es una consejería, que el proyecto no prohíbe y otra una terapia de conversión que va dirigida a cambiar la orientación sexual.

El PS-184, si bien incluye la palabra “individuo”, sin hacer distinción de adulto o menores en la definición de terapia de conversión, en las prohibiciones del proyecto se especifica que la prohibición solo aplica a menores.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve insistió, sin embargo, en que el proyecto aplica a adultos.

“Tiene un impacto en menores y en adultos”, dijo.

En su ponencia, González Morales no parece hacer distinción alguna entre menores y adultos al señalar que “la sexualidad en sus diversas variantes es una prerrogativa del individuo y nunca debe ser reglamentada por el Estado”.

“Esta definición resulta muy raquítica a los efectos de que, eventualmente, la judicatura pueda adjudicar disputas legales sobre este particular”, dijo al referirse a la definición de terapias de conversión en el proyecto. En cambio, González Morales recomendó otra en que “el terapeuta promueve la aceptación, el apoyo y el entendimiento del cliente, así como el facilitarle el manejo activo, el apoyo social y la exploración y desarrollo de su identidad sin imponer un resultado específico en cuanto a la orientación y la identidad sexual”.

Según González Morales, esta definición es apoyada por la Asociación Americana de Psicología.

González Morales también advirtió que no se ha definido una sola vía de acción terapéutica para atender la disforia de género, definido como el malestar que puede acompañar la incongruencia entre el género experimentado o expresado por un sujeto y el género asignado. Por lo tanto, según dijo, se trata de un trastorno que merece ser tratado clínicamente.