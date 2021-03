Cuatro representantes de la Universidad Carlos Albizu expresaron esta tarde su apoyo al Proyecto del Senado 184 (PS-184) que busca prohibir las terapias de conversión.

Además, a la entidad sin fines de lucro True Self, que concentra sus servicios en la comunidad LBGTTIQ, endosó el proyecto de ley.

Juan Nazario Serrano, Jessica Rivera Vázquez, Pedro J. Mojica Martínez y José Pons Madera, de la Universidad Carlos Albizu, endosaron la medida al señalar en una ponencia que la medida está fundamentada en los estudios sobre el tema y evidencia, busca el mejor bienestar para la niñez y es cónsono con las posiciones de múltiples organizaciones profesionales reconocidas internacionalmente.

Nazario Serrano es catedrático asociado del programa de Psicología Clínica; Rivera Vázquez y Mojica Martínez son estudiantes a nivel doctoral del programa de Psicología Clínica, y Pons Madera es el presidente de la institución.

No obstante, alertaron que las terapias de conversión también pueden ser aplicadas por organizaciones de base de fe “respondiendo a sus creencias y dogmas donde se demoniza todo lo que no está dentro de la heteronormatividad”. Por lo, tanto, los expertos recomendaron que el Estado debe garantizar que no se le viole la dignidad a un ser humano. A pesar de esa expresión, no recomendaron enmiendas al proyecto para atender esta preocupación.

“Apoyamos el PS-184 para prohibir las terapias reparativas a menores en Puerto Rico. Entendemos que esto es un paso gigante para la promoción y mantenimiento de la salud integral de nuestros niños, niñas y futuros adultos”, indicaron.

El grupo sí presentó ciertas recomendaciones como perfeccionar el lenguaje detrás de las “intervenciones neutrales de orientación sexual a las que se alude dentro de lo que no se considera una terapia de conversión. Los expertos señalaron que es necesario mejorar el lenguaje para evitar interpretaciones.

“Desde la piscología clínica, este concepto no figura en la nomenclatura ni la literacia clínica como un modelo de intervención, por lo que puede ser mal utilizado o mal interpretado”, indicaron.

También recomendaron que se describa como una conducta “no ética” además de la ya consignada frase en el proyecto de “poco profesional” la aplicación de una terapia de conversión.

“Reconocemos que esta medida es un gran avance para regular las entidades y profesionales que están licenciados para ofrecer servicios de salud mental, garantizando el mejor bienestar para la niñez”, indicaron.

Abogan por que se apruebe

Omayra Toledo de la Cruz, de True Self, indicó en una ponencia que el PS-184 no viola derechos parentales y tampoco la libertad religiosa. Igualmente, sostuvo que la definición de terapias de conversión es precisa.

Por un lado, recordó que ni en la Constitución de Puerto Rico ni en la de Estados Unidos se reconoce un derecho absoluto de los padres para criar a sus hijos e hijas y señaló que el PS-184 solo aplica a un tratamiento provisto por un profesional licenciado o certificado para ofrecer servicios de salud mental.

También insistió en que la exposición de motivos del proyecto es clara en cuanto a que la ciencia ha comprobado el daño y la crueldad de las terapias de conversión.

“Ese derecho a tomar decisiones puede y ha sido atemperado por el derecho del Estado de actuar como parens patrie”, indicó Toledo de la Cruz al señalar que ese poder del Estado se ve reflejado cuando se aprueba legislación para proteger la salud y bienestar de los menores o cuando utiliza su poder para intervenir con las familias a través de las cortes…”, sostuvo.

“Quien objeta el PS-1843 por entender que atenta contra la liberta religiosa no ha leído el proyecto. Nuevamente, no le aplican las prohibiciones a aquellas entidades no licenciadas o certificadas para ofrecer servicios de salud mental”, dijo. “En la balanza de los derechos de libertad religiosa contra los derechos a la vida y la salud de un menor, pesan más los derechos del menor “.

Toledo de la Cruz también rechazó que el PS-184 discrimine contra personas diagnosticadas con disforia de género y recordó que el proyecto sí prohíbe terapias que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género.

“Los opositores evitan decir que el PS-184 no prohíbe que las personas con disforia de género reciban terapias o tratamiento. De hecho, señala el proyecto que no estarán prohibidas aquellas que proveen aceptación, apoyo y comprensión o aquellas que facilitan obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad’, afirmó.