El senador independiente, José Vargas Vidot, anticipó el domingo que elaborar el informe sobre el Proyecto del Senado 184, que prohibiría las llamadas “terapias de conversión” en Puerto Rico, podría tomarle a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción “un par de semanas” ante el volumen de ponencias y documentos que habían sido sometidos hasta el viernes, cuando se llevó a cabo el segundo y último día de vistas públicas.

“La información es tan extensa y densa que nos va a hacer falta un par de semanas para hacer el análisis”, sostuvo Vargas Vidot en entrevista con El Nuevo Día.

De ese análisis, explicó, saldrán posibles enmiendas a la pieza legislativa, aunque reiteró que están descartados cambios que coloquen en peligro el espíritu de la medida, comenzando por la definición de “terapias de conversión”. “Esa parte, no la vamos a tocar porque sería romper con los principios que nos llevaron a mí y otros senadores y senadoras a escribir el proyecto”, subrayó.

Según Vargas Vidot, previo a las vistas públicas, la medida contaba con el voto de, al menos, 10 senadores “que pensábamos que no iban a ser afines con la medida”, además de los autores del proyecto. Por eso, confía que contará con el aval necesario para que la medida sea aprobada en la Cámara alta. Pero no será hasta que la comisión rinda su informe que los legisladores podrán conocer los cambios introducidos al proyecto.

“Me he movido a visitar a los senadores y senadoras, y he ido disipando dudas, las dudas que han sembrado la gente que ha promovido una estrategia de desinformación”, señaló. “Los otros compañeros autores y coautores también han estado tratando de asegurar con información correcta que las personas hagan un análisis crítico, intenso, pero basado en la evidencia y no en el ruido”, añadió.

“No hemos llegado a un acuerdo con absolutamente nadie”, dijo en referencia a posibles enmiendas que respondan a los señalamientos planteados por objetores de la medida. La principal disidente ha sido la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien ha planteado que la definición del concepto “terapias de conversión” es “muy amplia” y que la medida atenta contra el derecho de crianza de los padres.

Contrario a esos argumentos, Vargas Vidot recordó que, durante las vistas, los relatos de sobrevivientes, expertos en el ámbito de salud mental y líderes de derechos humanos expusieron cómo, desde las iglesias o el sector religioso, ocurre la práctica de las llamadas terapias de conversión, que busca cambiar la identidad de género u orientación sexual de una persona y cuyos efectos dañinos han sido evidenciados.

En esa dirección, también recordó que sobre la mesa está la consideración de enmiendas para un proyecto más abarcador, incluyendo –además de los profesionales y entidades de la salud mental licenciados- otros trabajadores, como sexólogos y sexólogas que, aunque cuentan con sus propios códigos de ética no tienen que rendir cuentas ante una Junta Examinadora.