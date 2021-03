A pesar que de que no existen estadísticas oficiales que reflejen la magnitud con que son aplicadas, luego de dos vistas públicas en el Senado quedó claro que las llamadas terapias de conversión ocurren en Puerto Rico, hacen daño a sus víctimas y, según los proponentes del Proyecto del Senado 184 (PS-184), su aplicación debe ser prohibida, al menos en lo que concierne a profesionales de la salud.

Varios deponentes durante las vistas de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado coincidieron en que si no hay cifras de esta práctica es porque se dan en un ambiente privado y espacios religiocos.

Sin embargo, el senador José Vargas Vidot, uno de los coautores del PS-184, insistió en que para apaciguar la enérgica oposición de ciertos representantes del sector religioso, consignará en la medida que la prohibición solo aplica a profesionales de la salud, así que no quitaría derechos religiosos.

Como señaló ayer el psicólogo clínico Miguel Vázquez Rivera, también cofundador de la organización True Self, autor de varios libros y con vasta experiencia dentro de la comunidad LBGTTIQ, el “desinformar y estigmatizar” a niños y niñas LBGTT es hacerles daño.

“Este proyecto trata de proteger el bienestar de ellos. Quiero darles las gracias por sobrevivir y quiero aprovechar para decirles que no están ni solos ni solas. Existen las terapias de conversión y no es debate. Desde técnicas de electroshock, aversión... existen profesionales que las ejercen y por cada sobreviviente hay un profesional que las llevo a cabo. Invisibles, tal vez, pero estas personas saben que sus juntas (reglamentadoras) no las avalan y tienen que trabajar desde el clandestinaje y otros bajo la sombra del psicólogo cristiano, profesión que no existe en Puerto Rico”, dijo Vázquez Rivera el viernes.

El experto describió estas técnicas como actos que promueven odio, vergüenza y ataques a la dignidad. Además, acusó a los profesionales que las aplican de utilizar sus títulos para legitimarlas.

Vargas Vidot ha dicho que cuenta con los votos en su comisión para rendir un informe positivo sobre la medida y también tiene los votos para aprobarla en el hemiciclo del Senado. Se han expresado a favor del proyecto los miembros de la comisión Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe, Vargas Vidot, Rosamar Trujillo, Migdalia González y María de Lourdes Santiago. Otros miembros como Rubén Soto y Albert Torres Berríos, ambos populares y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, se oponen.

Los también populares Gretchen Hau y Ramón Ruiz Nieves no han expresado su postura, al igual que las estadistas Wanda Soto y Marissa Jiménez.

Rodríguez Veve ha sido la figura de mayor oposición al proyecto. La senadora señala, entre otras cosas, que la definición de terapias de conversión es “vaga”. Alega -aunque ha sido refutada varias veces- que el proyecto de ley impide que un adulto pueda libremente someterse a una terapia de conversión.

De acuerdo con Rodríguez Veve, solo algunas de las modalidades de terapias de conversión para cambiar la homosexualidad o identidad de género de una persona atentarían contra la dignidad humana y deberían ser prohibidas. “A mi juicio, no están definidas de forma puntual”, planteó la legisladora durante el primer día de vistas públicas.

Los detractores de la pieza legislativa se basaron principalmente en que la medida define la práctica de forma “muy amplia” y abarcadora, pese a que expresamente la prohibición se refiere a la práctica de profesionales de la salud mental licenciados.

Rodríguez Veve dedicó turnos en las vistas públicas a defender esta práctica, a pesar de que las principales organizaciones profesionales de la psicología, psiquiatría y trabajo social en Estados Unidos y Puerto Rico han reiterado y evidenciado el efecto dañino de las llamadas “terapias”. La Organización de las Naciones Unidas también reconoce que, en cualquier caso, esta práctica es inhumana, cruel y degradante por su afán de arreglar algo que no está dañado.

Pero la legisladora obvió esos datos al señalar que “lo que sí habría que hacer para ser coherentes es ser puntual en la definición de lo que se busca prohibir, para poder prohibir aquellas técnicas o aquellas prácticas que en efecto sean contrarias a la dignidad de la persona”.

El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), respondió al intento de Rodríguez Veve de establecer terapias de conversión dignas versus las que a su entender sí serían indignas.

“El concepto mismo de terapia de conversión, independientemente de las estrategias específicas que se estén utilizando, ya es objetable porque parte de la premisa de que aquí hay un problema, de que aquí hay una enfermedad, de que aquí hay una desviación que tenemos que corregir y ese concepto ya le inculca a la persona que tiene un problema, que tiene una deficiencia que tenemos que corregir”, apuntó el senador.

El planteamiento de que la medida es también “vaga” o “ambigua” fue jurídicamente contrarrestado ayer por la licenciada Mayte Bayolo-Alonso, abogada de Asuntos Legislativos y Política Pública de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico.

“La intención legislativa no puede estar aquí más clara”, afirmó Bayolo-Alonso.

Tal cual está redactado, “el Proyecto 184 no restringe ni regula la conducta de líderes religiosos, no afecta la libertad de culto ni tampoco el derecho fundamental (de crianza) de las madres y los padres”, apuntó la abogada. Sostuvo también que la regulación se refiere directamente a la relación del terapeuta con el paciente, en este caso menores de 18 años. “Es una regulación salubrista”, subrayó.

“La persona terapeuta podrá continuar dando servicios de psicoterapia a su paciente, hablarle de cualquier tema relacionado a las terapias de conversión, hablarle de la homosexualidad, darle su opinión, ser portavoz en el público. Lo que no puede es impartirlas”, reiteró Bayolo-Alonso.

“Este proyecto solamente le está hablando a las personas licenciadas, profesionales y entidades licenciados. […] la persona terapeuta tiene su libertad de expresión protegida, fuera de la relación terapeuta-paciente”, explicó. Esa excepción a la libertad de expresión –en este caso en el campo de la salud mental- por medio de una regulación a la conducta profesional tiene su precedente en la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA) v. Becerra en el 2018.

“El tema aquí no son los adultos, son los menores y las menores. El tema aquí no es la iglesia, no son los padres y las madres, el tema aquí son profesionales de la salud y entidades licenciadas para proveer servicios de salud mental”, afirmó Vargas Vidot.

En las audiencias quedó establecido, además, que al enmendar la definición de “maltrato” para añadir “terapias de conversión” en la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, un padre, madre o encargado podría ser señalado de maltrato si somete a su hijo o hija a una terapia de conversión llevada a cabo por un profesional de la salud mental licenciado o entidad licenciada.

“Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos de intensión”, explicó Bayolo-Alonso, en respuesta a Vargas Vidot.

Relatan sus historias al Senado

Al menos desde el pasado 13 de marzo, El Nuevo Día ha publicado múltiples testimonios de sobrevivientes de terapias de conversión y este martes, un día antes del comienzo de las vistas públicas, Vargas Vidot convocó a la prensa para que más sobrevivientes divulgaran sus testimonios.

El viernes en la mañana, en el Senado, Elvin Rivera contó su historia.

“Cuando tuve 14 años fui sometido a terapia de conversión”, afirmó Rivera. En su relato expuso que fue un psicólogo que a la vez era líder religioso quien le practicó el proceso durante un mes.

“Me decía que no era normal lo que yo sentía, que no podían gustarme los chicos, que deberían gustarme las mujeres, me autorecriminé muchas veces. […] Llegué a pasar una depresión y casi todas las noches lloraba. Mi dolor era tanto y la culpa era tanta que pensé quitarme la vida. Estaba entre la espada y la pared”, compartió.

El activista de derechos humanos y de la comunidad LGBTTIQ+, Pedro Julio Serrano, quien también depuso como portavoz de Waves Ahead y Sage Puerto Rico, hizo llamado a cumplir con el principio de dignidad salvaguardado por la Constitución de Puerto Rico.

“Las historias de terror que nosotros hemos presenciado demuestran que esto sí existe (las terapias de conversión) en Puerto Rico, es una problemática que tenemos que atender y que prohibir”, manifestó.

“Lo único que tenemos que hacer con un niño, una niña, un niñe que demuestre su orientación sexual y su identidad de género, es amarlo, sobre todas las cosas, incondicionalmente, es aceptar al ser humano tal y como es, darle las herramientas para que pueda ser un ser humano de bien, con autoestima alta”, apuntó.

Mientras, Gustavo Villanueva, de 28 años, prestó su testimonio el miércoles. Indicó que lleva diez años tratando de reconstruir su vida tras someterse por año y medio a las llamadas terapias de conversión luego de “encontrarse perdido” y sufrir depresión y ansiedad.

Fueron 18 meses, recordó, en los que abusó del alcohol y sustancias controladas y llegó a mirarse con “asco”.

“Hasta el sol de hoy sufro las consecuencias de los daños que me causaron (las terapias de conversión). Tanta autocrítica, tanto odio hacia mí mismo... arrancó lo poco que tenía de identidad y me destruyó mi autoestima. Al sol de hoy dudo de cada respiro y paso que tomo...”, expresó.

Las sesiones con la psicóloga clínica que le recomendó una amiga comenzaron hablando sobre la depresión y ansiedad. Sin embargo, según fue expresando su inseguridad y confusión sobre su orientación sexual, abrió las puertas para que la profesional de la salud afirmara que no era homosexual, sino que “era un hombre heterosexual con tendencias homosexuales” y que ello era “corregible”.

“Esta profesional de la salud en quien plenamente confié me brindó una alegada herramienta para salir de esa vida que algunos consideraban torcida y que llevaba escondiendo”, expuso el joven.