La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas radicó un proyecto a los fines de enmendar la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del gobierno para que el sistema de retiro de los trabajadores del sector público y la judicatura provea más de una opción de seguro por incapacidad.

La regulación propuesta, además de abrir la puerta a la libre selección, exige que las compañías de seguro participantes estén autorizadas por el comisionado de seguros para hacer negocios en la isla.

“Nuestros servidores públicos están atados a un solo proveedor de su seguro por incapacidad del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y no saben cuáles son los beneficios de su póliza. Además, no pudieron escoger la aseguradora porque no les proveyeron alternativas más competitivas. Actualmente el seguro cubre por solo cinco años, mientras que al abrirlo a la competencia, esa cantidad de años puede aumentar”, sostuvo González Huertas en declaraciones escritas.

“Por eso radiqué el Proyecto del Senado número 188 para que los servidores públicos puedan evaluar y seleccionar el mejor proveedor a su juicio para que al momento de enfrentar una situación difícil de salud, puedan estar tranquilos”, afirmó la vicepresidenta del Senado.

González Huertas argumentó que surgirán mejores opciones para los empleados en la medida en que se abra el proceso a la competencia, tal y como ocurrió con el seguro obligatorio de vehículos.

“Nuestros servidores públicos merecen la seguridad de que, en caso de incapacitarse, tendrán una mejor cubierta. Y ese es nuestro deber ministerial, garantizar una mejor calidad de vida para todos y todas. Debemos abrir a la competencia a los proveedores de seguro por incapacidad, para lograr una cobertura más robusta en términos de servicios y más extensa porque casi nadie se incapacita por un tiempo limitado, usualmente es para el resto de la vida”, sentenció la senadora González Huertas en declaraciones escritas.