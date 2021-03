Un recorte a las pensiones de ciertos empleados públicos acompañado de algún mecanismo de retribución para anular el efecto de dicha reducción no está totalmente fuera del panorama inmediato, sostuvieron esta mañana el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Affaf), Omar Marrero.

El también exsecretario de Hacienda trajo el tema durante una vista conjunta de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado en que los titulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco; Departamento de Hacienda, Francisco Parés Otero y Affaf, rindieron cuentas sobre el estado fiscal del país y qué se espera para el próximo presupuesto.

Marrero afirmó que, si bien la posición del gobierno es de cero recortes a las pensiones, también se ha contemplado el mecanismo de lo que llamó “restauración”.

Zaragoza preguntó primero sobre cuántos empleados públicos no se afectarían si se establece el umbral de $1,500 mensuales como la pensión mínima que no sería recortada hasta un 8.5%, como propone la Junta de Supervisión Fiscal. El senador cuestionó también por información si el umbral para comenzar las reducciones fuese $2,000 al mes. Marrero indicó durante la vista que buscaría el dato.

El ente fiscal propuso el año pasado una base de $1,200 mensuales para comenzar los recortes. Marrero le indicó que esa cifra protegía al 60% de los pensionados y, con el dato en la mano, indicó que con $1,500 de umbral se protegería al 72% de los retirados. Si esa cifra se aumentara a $2,000 mensuales se protegería entre el 85% y el 90% de los pensionados y, agregó, la totalidad de los maestros y policías.

Fue entonces que Zaragoza preguntó si se podría establecer un mecanismo para compensar cualquier recorte mediante la planilla de contribución sobre ingresos. El Senado aprobó una resolución en la que se opone a recortes a las pensiones, “sin permitir mecanismos alternos que propicien el pago total de sus pensiones”.

Marrero indicó que el acuerdo inicial entre el Comité de Retirados (COR) y la JSF en mayo del año pasado incluía un recorte mayor.

“Pero que la política pública sería restaurar (a raíz de los recortes), mediante una reprogramación presupuestaria. Hay algunas posturas legales que sostienen que se tiene que dar un trato equitativo y justo entre los acreedores. Sin embargo, esos acreedores (los pensionados) tienen que tratarse de manera distinta”, dijo Marrero al hacer la distinción entre los pensionados en Puerto Rico y los de la ciudad de Detroit, que también pasó por un proceso de quiebra que incluyó un recorte a las pensiones.

En el caso de Puerto Rico, los pensionados ya han enfrentado recortes antes del inicio del proceso de quiebra del gobierno, mientras que en el caso de Detroit, los recortes se dieron a raíz de la declaración de una quiebra.

“Reconocemos que Promesa le da potestad a la JSF para presentar un plan confirmable por la corte. Nuestra posición es salvaguardar o hacer justicia, si la administración de turno lo entiende, con una reprogramación presupuestaria”, dijo Marrero.

En un aparte con la prensa, Marrero hizo claro que la posición del gobierno de Pedro Pierluisi es de cero recortes a las pensiones.

“Estamos en contra y continuaremos estando en contra porque no es necesariamente bueno desde el punto de vista fiscal y económico y, si es necesario desde el punto de vista fiscal, que se tomen en consideración los recortes que los pensionados ya han sufrido”, dijo Marrero, quien rechazó que aumentar el umbral de pensiones afectadas por recortes sea parte de una negociación con la JSF.

“No, para nada. La JSF optó por incrementar el umbral. Siempre hemos dicho que no se sostiene recortar las pensiones a esa población vulnerable y es la posición del gobierno y la política pública”, dijo Marrero.

En entrevista por separado, Zaragoza insistió que su posición y la de sus colegas sigue siendo de cero recortes a las pensiones, aunque insistió en el mecanismo de la restitución como alternativa.

“Hay que buscar el tope más alto posible”, dijo. “¿Si te recorto 10 pesos y te doy 10 pesos a través de la planilla?”, cuestionó Zaragoza. “Por eso pregunté por un tope más alto y un mecanismo de restitución, porque entonces estás hablando de otra dinámica. ¿Si estableces un tope más alto y salvas al 90% de los pensionados y estableces un mecanismo de restitución que te permite dar un chequecito de los que se afectan para empatar el juego?”

Parés defiende los estimados de ingresos

El borrador de presupuesto presentado por el gobierno asciende a $10,700 millones, pero el estimado de la JSF es de $10,050 millones. Por un lado, Parés Otero dijo estar confiado de que no habrá ningún tipo de problema con el ente fiscal porque la diferencia gira en torno a un a cómo se da el cálculo, no el comportamiento real de los ingresos.

Zaragoza, sin embargo, no está tan convencido todavía.

“No estoy tan tranquilo porque no nos han dado el detalle. Dijeron que me lo van a dar en 10 días… esa reconciliación entre los $10,050 millones y los $10,700 millones”, dijo Zaragoza.

Parés Otero indicó que la discrepancia con la JSF se debe a que el gobierno, siguiendo la letra de una ley aprobada en el 2017, ha incluido como ingresos del Fondo General una serie de partidas que anteriormente se reconocían en otra conocida como Fondos Especiales. Parés mencionó un solo ejemplo: el impuesto al combustible (La Crudita).

“En la diferencia (con la JSF) no se consideran otros cargos que van al Fondo General que anteriormente no iban. Ahí es que está la brecha, que no existe para efectos prácticos”, dijo Parés al indicar que se trataba de ocho cargos especiales.

Cuando se le indicó que la postura de la JSF es que los estimados para el próximo año fiscal son $10,050, Parés Otero insistió en que se trata de un “asunto técnico de presentación”.

“¿Cuándo en los pasados cuatro años ha habido un issue de ingresos?”, cuestionó el titular de Hacienda ante la prensa. “Y no lo habrá esta vez”, insistió.

La diferencia entre el presupuesto de la JSF y el primer borrador presentado por el gobierno es de $697 millones. Por ejemplo, el gobierno asigna $127 millones adicionales tanto al pago de las pensiones como a trabajos de mantenimiento y repavimentación de carreteras. Igualmente el gobierno asignó $94 millones más a la Universidad de Puerto Rico, un total de $50 millones para la primera fase del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme de los empleados públicos, un total de $50 millones para viabilizar la candidatura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y $43.9 millones para evitar recortes adicionales de servicios esenciales en los gobiernos municipales.

También se incluyen $1.3 millones para los salarios de los llamados seis cabilderos de la estadidad que serán electos en una elección especial en mayo.

Blanco indicó a la prensa que la JSF no ha objetado ni una sola de las partidas en que hay diferencias actualmente, incluyendo la de los cabilderos.

“Estamos en conversaciones y, obviamente, están haciendo las preguntas de rigor, pidiendo información y haciendo un esfuerzo de sustentar cada una de las propuestas que estamos presentando como parte del primer borrador. Todo ha sido el ejercicio normal… entendemos que estamos haciendo nuestra mejor presentación y las vamos a defender en todo momento”.