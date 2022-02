El informe final con el que la Comisión de Ética recomienda al pleno de la Cámara de Representantes aprobar una reprimenda pública contra la representante penepé Wanda Del Valle revela que la legisladora presentó su Informe Financiero del 2020 a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) luego de que esa dependencia presentara una queja en su contra por dicho incumplimiento en el cuerpo legislativo.

Según Del Valle, se trató de una confusión y radicó su Informe Financiero del 2020 el 6 de noviembre.

Entre todos los posibles castigos que la Cámara puede aplicar a un miembro, la reprimenda pública es el segundo más leniente. El más leniente es la amonestación y el más severo la expulsión.

El informe final de la Comisión de Ética indica que el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas presentó ante la Cámara una queja el 1 de noviembre y señaló también que la legisladora había solicitado, para cumplir con el trámite de la entrega de su informe financiero del 2020, una prórroga que había vencido el 14 de septiembre, tras incumplir con la fecha límite original del 15 de agosto.

La queja llegó a la Comisión de Ética por conducto del secretario del cuerpo legislativo, Javier Gómez Cruz el 4 de noviembre y Del Valle fue notificada el 8 de noviembre.

En su réplica, Del Valle sostuvo que nunca fue su intención incumplir con la Ley de Ética Gubernamental y sostuvo que lleva 10 años presentando informes financieros ante dicho organismo, nunca con hallazgos. No obstante, señaló también que pidió una prórroga a fin de “aclarar dudas”.

“Por una confusión que se generó en las comunicaciones verbales con la OEG, entendí que se me indicó que este informe (el financiero) no tenía que someterlo, En la carta de OEG que acompañó la queja, me percato, que, aunque mis cuestionamientos a la OEG se relacionaban al informe por el año 2020, aparentemente estos se referían al informe de Toma de Posesión, que también se relaciona al mismo año, y que la propia comunicación de la OEG indica que no estaba llamada a someter”, sostuvo Del Valle en su carta a la Comisión de Ética.

En otras palabras, la OEG le indicó que tenía que rendir el informe financiero del 2020, no lo que se conoce como el Informe de Toma de Posesión. Del Valle entendió que no tenía que radicar ninguno.

La legisladora de primer turno alegó que su informe financiero estaba listo desde agosto del 2021 pero estaba bajo el entendido de que no tenía que someterlo.

Según el informe de la Comisión de Ética, el correligionario de Del Valle, el portavoz Carlos “Johnny” Méndez Núñez, sostuvo que el hecho que la representante del Valle Correa radicara su Informe Financiero, aunque fuera de término, “disipa cualquier sospecha sobre alguna intención de esconder información”. Alegó también que debido a que la queja contra la legisladora le fue notificada el 8 de noviembre y el Informe Financiero fue radicado el 6 de noviembre, él entendió que la Representante había cumplido con la radicación.

La recomendación final de la Comisión de Ética fue avalada por todos sus miembros, excepto por Méndez, el también penepé Ángel Peña Ramírez y José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana, quien solicitó sin éxito que el castigo fuera elevado a un voto de censura y que la legisladora fuera multada, como fue el caso de su correligionaria Mariana Nogales Molinelli cuando omitió información en su Informe Financiero.

En una vista ejecutiva de la Comisión de Ética, Héctor Blaudell Viera, director Auxiliar del Área de Auditoría de Informes Financieros de la OEG, indicó que se le notificó verbalmente a Del Valle que tenía que presentar su informe financiero a más tardar el 15 de agosto y el 29 de septiembre se le envió un correo electrónico a la legisladora notificándole que no había culminado el proceso de presentación del informe financiero.

El correo electrónico forma parte del expediente del caso en la Comisión de Ética.

En el informe de la Comisión de Ética se da cuenta de cómo Márquez Reyes sostuvo en la vista ejecutiva que el 29 de septiembre la OEG le envió el correo electrónico a Del Valle y que el 12 y el 13 de agosto ella se comunicó con la OEG. Acto seguido, le preguntó a Del Valle si realizó alguna gestión adicional entre el 29 de septiembre y el 6 de noviembre, cuando radicó su Informe Financiero.

Del Valle contestó: “desde el día 13 yo tenía claro que para mí yo no tenía nada más que hacer en el sistema, y yo me lo saqué del sistema. Y honestamente sí hay una comunicación que yo nunca abrí, la vine a abrir después que hubo un comunicado del director de Ética Gubernamental en la prensa”, lee el informe.

Del Valle reconoció que radicó el informe financiero ante la OEG debido a que la entidad radicó una queja en su contra.

“La queja, de parte de Ética Gubernamental… la queja que ellos hacen a la Cámara de Representantes”, lee su respuesta al representante José Bernardo Márquez cuando le pregunta por qué radicó el documento el 6 de noviembre.