El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, dijo en una vista pública esta mañana en la Cámara de Representantes que en Puerto Rico no hay necesariamente más apagones y que el incremento en el número de llamadas recibidas en sus centros de llamadas se debe a que contestan el teléfono más eficazmente que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Luego, ante preguntas insistentes de varios representantes, admitió desconocer las causas de los apagones y las fluctuaciones de voltaje que asedian al país desde el 1 de junio, fecha en que el consorcio tomó las riendas del sistema eléctrico.

Stensby indicó ante la Comisión de Desarrollo Económico que diariamente reciben alrededor de 22,000 llamadas por día de semana, cuando un día promedio bajo la dirección de la AEE eran 4,000 llamadas diarias. El pico de llamadas ha alcanzado las 50,000 al día bajo LUMA.

“Es porque contestamos el teléfono”, le dijo Stensby al presidente de la comisión, el representante popular Luis Raúl Torres. Stensby argumentó que, actualmente, la llamada promedio relacionada a apagones es de siete minutos, y de 17 minutos para otros servicios.

¿No será porque hay más apagones en Puerto Rico?, le insistió Torres.

“No. Ayer, (el martes) el 10% de las llamadas estaban relacionadas con apagones”, respondió Stensby, quien en algún momento antes del viernes será blanco de una demanda presentada por la Cámara de Representantes en que se le solicitará información que no ha divulgado sobre las operaciones del consorcio. También tendría que contestar sobre presuntos conflictos de interés como accionista de LUMA Energy y otras empresas matrices.

Torres dijo estar “anonadado” con la comparecencia de Stensby, de quien dijo debe estar devengando un salario de más de $1 millón el año pero durante toda la audiencia pública alegó desconocer información básica sobre el sistema que dirige. “Opera el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico y no llevan 17 días ni 20 días aquí, llevan un año montando su negocio pagado por la AEE con los chavos que paga el pueblo. Este señor se hace que no conoce la información”, dijo Torres al argumentar que Stensby ha tenido acceso a información de todo tipo en la negociación del contrato de Luma.

“No es por desconocimiento, sino que no quiere contestar preguntas y una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Vamos a analizar la vista de hoy, vamos a buscar las preguntas que se ha negado a contestar o dice que no sabe y vamos a ir al Tribunal bajo el Código Político y pedirle al Tribunal de Primera Instancia que se le ordene en un tiempo razonable que conteste las preguntas”, dijo.

Torres indicó que quiere conocer, por ejemplo, cuántas brigadas hay por pueblo, el número de celadores y cómo atienden las llamadas.

“No quieren dar la información porque están en incumplimiento del contrato”, dijo al acusar a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas de no fiscalizar correctamente la ejecución de Luma.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que “sospecha” que Luma Energy no quiere divulgar información específica sobre sus operaciones porque revelar la información corroboraría que no están cumpliendo con el contrato en áreas como servicio al cliente, comunicación con organismos gubernamentales, suplir un sistema de energía confiable y contratar suficiente personal.

Más tarde en la vista pública, Stensby reconoció que ha habido “muchos eventos” de apagones en las últimas tres semanas y ofreció como ejemplo el incidente del 11 de junio cuando explotó un transformador en la subestación de distribución Monacillos. Indicó que la investigación del incidente sigue en curso y que un informe será presentado al Negociado de Energía de Puerto Rico en unas tres a cuatro semanas.

No obstante, Stensby reconoció que el programa que se utiliza para divulgar en la aplicación móvil de Luma Energy es impreciso. Esta mañana reflejaba 995 averías y el representante Denis Márquez preguntó cuán preciso es ese número.

“El proceso manual con el que trabajamos hoy resulta en que haya una imagen imprecisa de clientes”, admitió Stensby. Márquez le indicó que en ningún sitio se le dio al abonado que tenga cuidado con la cifra que da la aplicación.

“Estoy de acuerdo”, dijo.

Marquez borró la aplicación del celular en plena vista.

“Hace otras cosas”, le dijo Stensby.

En un aparte con la prensa, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indico que es evidente que LUMA Energy no tiene personal suficiente. Stensby no fue claro cuando se le pidió información sobre el total de celadores en la nómina de LUMA Energy y mencionó que cuenta con 442 “empleados de línea” que subdividió en diversas categorías incluyendo a 17 que laboran en brigadas de “patrullaje”.

Figueroa Jaramillo dijo a la prensa que esa cifra era insuficiente para atender el sistema eléctrico.

“Acaban de escuchar que hay 17 brigadas de patrullaje y detección de averías para todo Puerto Rico, y eso es inaceptable. Solamente Monacillos tiene nueve brigadas, dos por turno y tres de día”, dijo Figueroa Jaramillo a la prensa.

“El promedio diario de sectores sin servicio de abonados es de 15,000 a 20,000 y nunca había pasado”, señaló Figueroa Jaramillo, al precisar que esa cantidad nunca superó los 1,000 abonados sin servicio en circunstancias normales. “Tenemos un CEO con un sueldo que no quiere decirle al país y no sabe cuántas brigadas tiene en San Juan y cómo están distribuidas las 17 brigadas para Puerto Rico”.

Durante gran parte del interrogatorio de Torres, Stensby reconoció que no tenía la información que se le solicitaba o se negó rotundamente a proveerla, como la lista de empleados de la AEE que pasaron a laborar a LUMA Energy y el nombre de la persona que dirige la división de Servicio al Cliente, la cantidad de empleados que trabajan en servicio al cliente.

La ubicación de los seis centros de llamadas y el valor de los contratos a las tres compañías contratadas para ofrecer ese servicio también fue información que Stensby no quiso revelar. De estos centros, dos eran operados anteriormente con la AEE; LUMA Energy abrió un tercer centro, y el resto son manejadas por empresas privadas.

“¿Hay algo que usted sepa?”, le preguntó Torres. “Usted es quien está a cargo y nunca ha querido decir cuánto es su salario, pero lo vamos a llevar al Tribunal’.

Stensby no contestó si tiene seguridad privada, pero aseguró que si ese fuera el caso lo pagaría de su bolsillo.

“Yo quisiera saber cuánto usted se gana por no saber nada”, le dijo Torres.

“Siendo esta comisión la que representa a miles de personas sin energía eléctrica, ¿por qué usted dice que preguntar cuánta gente no tiene energía eléctrica y cuándo se podrá resolver es ilegítimo?”, preguntó Márquez al referirse a una carta que envió Stensby a la comisión de la Cámara objetando un requerimiento de información pública.

“Entiendo que hay gente que tiene otros intereses, pero nosotros estamos enfocados en los abonados”, le respondió Stensby al acusar la Legislatura de tener algún interés que no reveló.

“Señala que preguntas sobre sectores afectado, la gente que no tiene servicio eléctrico y cuándo se va a resolver es ilegítimo”, sostuvo Márquez al referirse a una carta que envió a la comisión el 18 de junio.

“Tiene mi respesta”, dijo Stensby.

“Es una vergüenza que una empresa que administra un bien público no se retracte o no aclara que los poderes de esta comisión y los que estamos aquí no son irrazonables ni ilegítimos cuando se pregunta sobre nuestros representantes”, sostuvo Márquez.

Durante la vista, Stensby fue bombardeado por constantes quejas y denuncias de representantes, como lo fue el caso del legislados popular Orlando Aponte Rosario, que se quejó por la gran cantidad de abonados sin luz en sus distritos y cómo los directores regionales de LUMA Energy y los supuestos enlaces con los legisladores no contestan las llamadas.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra también le hizo reclamos a Stensby por la falta de personal y trajo el ejemplo de cómo el Hospital de Castañer perdió parte de su equipo por problemas de voltaje y falta total de servicio.

“Se supone que conocieran el sistema. Ustedes llevan un año aquí… y se está creando una crisis energética en la montaña”, dijo Rivera Segarra. “En el área de la montaña hay desesperación y los constituyentes no tienen dinero para comprar una planta”.

“Estamos trabajando para mejorar y restaurar el servicio en todas las áreas y mejorar el desempeño de nuestros centros de llamadas y continuar estabilizando en estas primeras tres semanas de operación. No tengo una contestación sobre las fluctuaciones de voltaje o el aumento en apagones. Estamos enfocados en arreglar los problemas”, le indicó Stensby.

“¿Qué está pasando que hay tantos apagones?”, intervino Aponte Rosario.

“Nuestro enfoque es restaurar la energía eléctrica… estamos arreglando muchas de las razones para los apagones, pero no tengo más información específica”, dijo Stensby sin poder contestar preguntas específicas de Aponte Rosario sobre sectores sin luz en las áreas que representa el legislador y, por ejemplo, el incidente del pasado sábado en el coliseo Roberto Clemente, cuando se fue la luz durante la celebración del AmeriCup de baloncesto femenino. “Estamos buscando las razones”, insistió.

Hernández Montañez también increpó a Stensby por los apagones y alteraciones de voltaje.

“No puedo explicarlos todos, pero desde el 1 de junio estamos al tanto. Ignorando el evento de Monacillos, ha habido otros dos eventos adiciones con pérdida de generación y la pérdida de generación provoca una reducción en la carga y esa pérdida de carga, al restaurar la generación, provoca las fluctuaciones de voltaje”, dijo Stensby.

El presidente de LUMA Energy dijo que no quería insinuar que el único problema es la generación, “pero la gente que trabaja en el sistema de transmisión y distribución y el equipo de Monacillos es la misma gente que estaba con la AEE”, dijo Stensby. “Mi expectativa es que la operación del sistema será consistente”, agregó.

Stensby reveló que no le ha solicitado “detalles específicos” a la exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández, quien ahora está a cargo de la seguridad en LUMA Energy, sobre el incidente de Monacillos. También aseguró desconocer la cantidad de empleados que tiene en seguridad corporativa

El empresario estadounidense indicó que en las primeras dos semanas de contrato no pudieron sacar equipo de los almacenes en Palo Seco y que tampoco tuvieron acceso a parte de la flota por la supuesta obstaculización de empleados de la AEE.

Hernández Montañez le increpó sobre la política de LUMA Energy en cuanto a cortes de servicios, pero Stensby indicó que la empresa no jugará “pelota dura”, que implementará procesos de 30, 60 y 90 días y aceptarán planes de pago. También hizo la distinción entre el cliente con problemas económicos y el que “no quiere” pagar la luz. También dijo que la estructura de subsidio se mantendrá igual.

Stensby dijo que LUMA Energy tiene 1,230 empleados que anteriormente habían laborado con la AEE, y que el universo de trabajadores es de 2,550, incluyendo a 265 trabajadores de empresas matrices.

“Si no entrega la información en 24 horas, acudiremos al Tribunal para que se le ordene entregar la información. Es información pública porque se paga con el dinero que sale de la tarifa de energía eléctrica”, le dijo Torres.

“Esos empleados han sido hostigados y tengo el derecho de protegerlos”, le respondió Stensby a Torres al asegurar que “la mayoría” hablan español y que la directora de Servicio al Cliente no es puertorriqueña y habla “un poco” de castellano.

“Hemos tenido preocupaciones de seguridad en las pasadas semanas”, señaló Stensby.

Por su parte, Torres señaló a Stensby por haber dicho públicamente que necesitaba 800 celadores, cerca de la misma cantidad que tenía la AEE. Hoy, sin embargo, Stensby dijo que tenían suficiente personal para atender el sistema como está diseñado actualmente. Más adelante, con los trabajos de construcción financiados con fondos federales, necesitaría más celadores.

¿Son suficientes celadores?, le preguntó Torres.

“No es simplemente operar el sistema, tenemos que mejorarlo para que sea más confiable”, sostuvo Stensby. “Vamos a seguir añadiendo celadores y otros empleados mientras comenzamos a reconstruir, reparar y mantener el sistema de transmisión y distribución”, dijo Stensby al revelar que la empresa está disponible para negociar con exceladores de la AEE que inicialmente optaron por no solicitar empleo en LUMA Energy.

¿Entiende que con 442 celadores es suficiente para manejar la situación grave de apagones?, le insistió Torres.

“Ha malinterpretado lo que he dicho anteriormente. Entiendo que 442 celadores es suficiente para responder a los apagones y los eventos que tenemos hoy en Puerto Rico”, indicó Stensby. El funcionario aseguró desconocer cuántos celadores son exempleados de la AEE, pero ayer otro funcionario de LUMA Energy le dijo al Senado que eran 120.

Stensby añadió que LUMA Energy tiene brigadas de poda contratadas, pero dijo no saber cuántos contratos de ese tipo son. Esos contratos son sufragados con fondos públicos.

LUMA Energy recibió un pago para instalar el negocio en Puerto Rico de $163 millones y recibirá $115 millones por no más de 18 meses mientras cumple con lo que se conoce como un contrato suplementario que vencería cuando finalice la negociación por la deuda de quiebra de la AEE. Ahí entraría en vigor el contrato de 15 años.

Stensby precisó que LUMA Energy cuenta con 195 brigadas que trabajan jornadas de 12 horas. Estas brigadas están divididas en múltiples categorías, pero argumentó que la totalidad de estas brigadas tienen la encomienda de atender los apagones.

“Esa es su labor”, dijo, al precisar que la cifra de 17 brigadas de patrullaje realizan trabajos sencillos de transmisión y distribución. Las 17 brigadas de patrullaje están divididas en 18 centros de operaciones (lo que antes se conocía como técnicas de la AEE), lo que significa que hay una por centro.

Con la AEE había 26 oficinas técnicas. Stensby no pudo precisar la distribución, por centro, de las brigadas y aseguró desconocer cuántas están asignadas a San Juan, sede de la oficina de LUMA Energy.