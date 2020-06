La dirección de la empresa 313 LLC ha solicitado al presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, que le permita al presidente de la firma, Ricardo Vázquez, prestar testimonio a puerta cerrada este martes en la Cámara de Representantes.

Morales citó para dicho día a Vázquez para acudir a una vista pública. En el pasado, la representación legal del directivo insistió en que su cliente testifique a puerta cerrada ya que está cooperando con las autoridades locales y federales.

“Mi posición es que debe el martes presentar su solicitud a la Comisión, justificando sus razones para la [vista] ejecutiva", dijo Morales.

En declaraciones escritas provistas por una relacionista a nombre de los gerentes de la empresa, 313 LLC sostuvo que está cooperando con la investigación que realiza la Cámara y que ha sido diligente en contestar las preguntas sometidas por escrito “proveyendo toda la información disponible”.

Inicialmente, Morales indicó a la prensa que había desistido de citar a Vázquez ya que tenía suficiente información, pero el miércoles anunció que sí celebraría la vista pública. El representante dijo a El Nuevo Día que la semana pasada recibió unos documentos de la representación legal del empresario en la que no se atendieron varias dudas que tiene.

"Eran como 60 preguntas y si contestaron 15 fue mucho. Hablaban de que ‘tal cosa no era pertinente y tú a mí no me dices qué es pertinente’", dijo el miércoles.

313 LLC fue fundada en el 2018 por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) como una compañía dedicada principalmente a la tecnología y la informática. Pero el pasado 18 de marzo, con el COVID-19 comenzando a arreciar en Puerto Rico, cambió sus propósitos corporativos al área de productos médicos y en menos de una semana después había hecho ventas por $3.6 millones a Salud. La empresa vendió a Salud la prueba llamada Nova Test a $36 y $45.

Una investigación de El Nuevo Día reveló que esas pruebas se consiguen con el fabricante chino AtlasLink por menos de $3, sin necesidad de intermediarios. 313 LLC dice que las obtuvo de la empresa mexicana Zogen Genética Molecular, que afirmó en una declaración publicada en su país que nunca ha hecho ninguna venta a 313 LLC.

La empresa 313 LLC se encuentra en medio de una disputa legal con el Departamento de Salud luego de que la agencia se negara a recibir, sin que se le reconociera un descuento en el pago, 51,000 pruebas serológicas que la compañía entregó tarde. La firma sí entregó 49,000 pruebas de la orden de 100,000 a Salud el 13 de abril. Ese mismo día también entregó 600 pruebas de una primera orden de 1,500 exámenes serológicos que fueron compradas por el gobierno de Puerto Rico a $45 la unidad.

Las restantes 51,000 pruebas llegaron a la isla el 17 de abril y estaban listas para ser entregadas a Salud tres días después, según reportó El Nuevo Día.

En comunicado enviado hoy a este medio, la empresa señaló que el requerimiento de información que le envió Morales contenía 36 preguntas y no 60 como dijo el legislador públicamente.

“Todas y cada una de las preguntas fueron contestadas. De las 36 preguntas, hubo 10 cuya contestación fue una objeción ya que o no eran pertinentes a la jurisdicción de la investigación encomendada a la Comisión o estaban dirigidas a persona distinta a 313 LLC”, lee el escrito.

La compañía sostiene que, si bien reconoce la capacidad de la Comisión de Salud de celebrar vistas públicas como parte de su proceso investigativo, el 14 de mayo 313 LLC le envió una comunicación confidencial en la que estableció los fundamentos y planteamientos para que la comparecencia fuera mediante vista ejecutiva.

“Desde el 14 de mayo de 2020, la Comisión de Salud ha decidido guardar silencio y ha hecho caso omiso a nuestras reiteradas solicitudes de vista ejecutiva. Al día de hoy no hemos recibido respuesta alguna por lo cual desconocemos la posición de la Comisión de Salud ante nuestra solicitud”, lee la carta donde se relata que el 10 de junio se recibió otra citación para la vista pública del martes.

“Le enviamos una comunicación confidencial a la Comisión de Salud, mediante la cual nuevamente establecemos los fundamentos y planteamientos en derecho por cuales nuestra comparecencia debe ser mediante el procedimiento de vista Ejecutiva y no mediante vista Pública. Al momento de las presentes expresiones no hemos recibido contestación por parte de la Comisión de Salud”, sostuvo 313 LLC.

Demanda contra Salud

En el escrito se establece que Salud se ha negado a recibir unas pruebas rápidas de COVID-19 que le compró a la compañía.

“En síntesis lo que se alega es lo siguiente: desde el momento en que el Departamento realizó la compra de pruebas, 313 LLC, realizó todas las gestiones posibles, contando con la realidad mundial que había al momento del comienzo de la pandemia y la cuarentena para que las pruebas llegaran a Puerto Rico a la brevedad posible. Puerto Rico no estaba ni está exento de esa situación y realidad mundial. 313 LLC mantuvo informado al Departamento en todo momento y de cada etapa en que se encontraba el recibo de la orden de las pruebas, con todos los agravantes de transporte en el momento en que comenzó la cuarentena a nivel mundial”, lee el documento.

313 LLC atribuyó la tardanza a problemas de transporte, además del proceso de aduana, una autorización de la Administración Federal de Drogas y Alimentos y “la dificultad que había de entrar mercancía a Puerto Rico”.

“313 LLC logró recibir el 13 de abril 49,000 pruebas y en ese mismo día pasar (pasó) inmediatamente a entregar las mismas al Departamento a tan sólo siete días más tarde del término establecido y las cuales fueron aceptadas sin ningún reparo, comentario u objeción”, lee la carta en que se sostiene que en Salud preguntaron cuándo se entregarían las otras 51,000 pruebas pendientes.

Ese cargamento, según 313 LLC fue recibido el 17 de abril y fue entonces que Salud notificó que no les interesaban. Luego de conversaciones entre la agencia y 313 LLC, la agencia decidió demandar. El 5 de mayo un tribunal desestimó el recurso al concluir que no había un daño irreparable.