El secretario del Departamento de Educación (DE) Eligio Hernández Pérez informó hoy, miércoles, que un total de 908 maestros de kindergarten del sistema público participarán por primera vez de una capacitación profesional dirigida solamente a este personal docente.

“Este plan va alineado con una de las metas institucionales del DE que consiste en ofrecer desarrollo profesional a los docentes, en este caso, a los maestros de kínder. Anteriormente, se agrupaba a todos en el nivel K-3, pero entendimos que era pertinente darles una capacitación más especializada”, expuso el secretario.

El proyecto con $2.2 millones en fondos federales forma parte de un plan desarrollado por el Programa de Educación Temprana de Educación. Los fondos federales pertenecen al programa de Título I-A de la Ley Every Student Succeds Acts (ESSA).

Los educadores ya tomaron un primer taller en septiembre y tomarán el segundo hoy, miércoles.

Hernández Pérez indicó que los talleres, que forman parte de los esfuerzos de la gobernadora Wanda Vázquez para reforzar la educación pública, se abordan temas variados, desde instrucción diferenciada hasta Design Thinking.

Este año escolar el DE registró una matrícula de 18,327 estudiantes en kíndergarten y en total hay 509 escuelas que tienen salones de este grado.

Como parte de este plan, se seleccionar?án a cinco maestros para participar en la Conferencia Anual de la National Association for the Education of Young Children (NAYEC) que se celebrará en noviembre en Nashville, Tennessee, donde aprenderán nuevas tendencias y prácticas de educación temprana desarrolladas en Estados Unidos y otros países.

“Este conocimiento permitirá que los maestros transformen sus prácticas educativas. Una vez los maestros regresen del viaje, desarrollarán actividades y talleres para compartir experiencias con otros maestros”, detalló, por su parte, Miguel Dávila, director del Programa de Educación Temprana de Educación.