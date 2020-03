El Negociado de Aduanas y Protección de Frontera (CBP, en inglés) desmintió este sábado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien los culpó ayer por no haberle hecho un cernimiento a un vuelo que llegó directamente de Madrid, en la noche, al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, presuntamente, con pacientes enfermos.

El vuelo de Iberia 6301 aterrizó en San Juan a las 7:44 de la noche y cada uno de los 278 pasajeros con los que cargaba entraron a la isla sin ser evaluados por autoridad oficial alguna, como parte de la emergencia por el brote de coronavirus (COVID-19).

Vázquez Garced aseguró ayer, en conferencia de prensa, que recaía sobre el CBP evaluar a los pasajeros del vuelo, “en lo que la Guardia Nacional entre en funciones”, pero sus expresiones fueron desmentidas categóricamente por el portavoz del CBP, Jeffrey Quiñones.

“Nosotros no examinamos a ningún pasajero ni tomamos temperaturas. Ahora le toca al CDC, el Departamento de Salud, la Guardia Nacional... Solo referimos si hay signos evidentes, si hay una conexión en el récord de viaje con los países bajo la directriz federal. Pero no examinamos”, aseveró Quiñones mediante declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“Para que sepas, los vuelos de Europa a partir de hoy se desvían a 13 aeropuertos designados. Aquí solo se reciben vuelos de otros destinos: República Dominicana, Colombia y las islas en el Caribe”, abordó.

España había reportado, hasta ayer, sobre 4,200 contagios y más de 120 muertes por coronavirus. El país ya se encuentra bajo un de alarma, lo que significa que no podrá entrar ningún vuelo al país que no sea de "fuerza mayor".

Las aseveraciones de la gobernadora, quien confirmó los primeros tres casos positivos de coronavirus en la isla, se dieron en respuesta al señalamiento de una mujer que viajó en el mencionado vuelo y destacó, a través de Twitter, que hará una cuarentena voluntaria por haber estado en el mismo vuelo en el que viajaban personas enfermas.

“Hace alrededor de dos horas que llegué a Puerto Rico del “tan esperado vuelo proveniente de Madrid”. Un vuelo donde muchas personas venían enfermas y con tos. Me sorprende que a estas alturas el gobierno no tenga un plan de acción para controlar a las personas que entran al país. No hubo ningún control al llegar al aeropuerto. Todos nos bajamos y entramos a la isla como de costumbre. ¡¡¡Como persona responsable estaré en cuarentena pero el gobierno tiene que tener un plan de acción!!!”, escribió Desireé Arroyo, en su cuenta de Twitter.

Quiñones aseguró, sin embargo, que los oficiales del CBP no identificaron anoche a pasajero alguno que presentara lo que se describió como “signos evidentes” que puedan ser relacionados al coronavirus.

“Ayer no se divisó a nadie que presentara signos evidentes”, sostuvo Quiñones. “Los oficiales de CBP usan una combinación de registros de historial de los viajeros, preguntas y observaciones y las declaraciones que hacen las personas para identificar aquellas personas que pudieran requerir exámenes de salud adicionales”.

Entretanto, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, confirmó ayer que la Guardia Nacional no tiene el equipo necesario para hacer el cernimiento de vuelos en los principales aeropuertos de la isla: San Juan, Ponce y Aguadilla.

El CBP reiteró que su personal no realiza ninguna evaluación médica de los viajeros. El personal de los CDC es quien es responsable de la evaluación de salud en todas las plazas indicadas.

Los viajeros son identificados por los oficiales de CBP durante su inspección primaria y son referidos a una inspección secundaria, donde el personal de los CDC lleva a cabo el escrutinio de salud. Tras ese examen el personal de CDC determina si un viajero necesita más exámenes médicos.