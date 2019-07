Con la salida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares del poder, quedan en el tintero múltiples proyectos de política pública e iniciativas que, a juicio de varios profesionales entrevistados por El Nuevo Día, deben ser modificados o repensados en respuesta al reclamo del pueblo, que no solo exigió la renuncia del primer ejecutivo, sino que también repudió el rumbo de su administración.

No hacer una evaluación y mantener la misma legislación o filosofía pública podría propiciar la ingobernanza, pues el pueblo ya conoció el éxito al lanzarse a las calles y exigir cambios, sostuvo la analista política y socióloga Marcia Rivera.

“Si no hay apertura a sentarse en una mesa de diálogo para ver cómo encaminar lo que estaba pendiente y lo que no estaba pendiente, y lo que haya que modificar y cambiar de rumbo, vamos a seguir con una sociedad marcada por los reclamos porque el reclamo ciudadano no es vacuo”, apuntó Rivera.

La renuncia de Rosselló Nevares debe concretarse este viernes, a las 5:00 p.m. A partir de ese momento, un nuevo gobernador o gobernadora asumirá las riendas de la isla y está por verse si dará continuidad a la política pública y al programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante sus últimos días en La Fortaleza, el mandatario ha firmado varios proyectos de ley e incluso una orden ejecutiva sobre la manera en que se designaría al director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción.

Según Rivera, los 12 días de manifestaciones ininterrumpidas que lograron expulsar a Rosselló Nevares de la gobernación -en un hecho histórico y sin precendentes en la isla- no tenían únicamente ese cometido.

“Esa es la importancia de entender bien lo que fue el reclamo ciudadano. Fue más allá de la derrota de Ricky Rosselló. Aquí, en dos años (de administración), pasó un torbellino que incluyó un huracán y las políticas que surgieron al manejo de la crisis. Un torbellino que hirió la sensibilidad de la población”, apuntó Rivera.

“No podemos hacernos de la vista larga y decir ‘bueno, ya salimos de Ricky y adelante’. Tenemos que ser absolutamente responsables con nosotros mismos y con futuras generaciones”, agregó.

Por eso, tanto para la socióloga como para el catedrático de Administración Pública Víctor Rivera Hernández es imperativo hacer un análisis, establecer prioridades y cambiar el rumbo.

“Ver cuáles deben ser las políticas públicas que se deben continuar y cuáles deberían detenerse o colocarse en pausa. Eso se hace de acuerdo a las prioridades que el gobierno debe establecer”, señaló Rivera Hernández.

Opinó que “lo mínimo que deben hacer es colocar al gobernante en posición de conocer el estado de situación de cada agencia y cada área programática”.

“De ahí debemos partir”, dijo Rivera Hernández.

Compleja transición

Rivera Hernández advirtió que el camino para el nuevo gobernante es escarpado, pues Rosselló Nevares alteró diversas áreas del aparato público sin un orden. Destacó que ni siquiera estableció con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuáles son los servicios esenciales que ofrece el gobierno.

Rosselló Nevares cambió el ordenamiento legal para la clase trabajadora -del sector privado y público-, particularmente con el modelo del empleador único y la reforma laboral, dio paso a una reforma gubernamental y educativa que aún no terminan, estableció un nuevo Código de Incentivos cuyos resultados están por verse, enmendó el sistema contributivo, y mantiene aún a la isla en estado de emergencia, lo que obvia procesos ordinarios en las compras y subastas, entre otras iniciativas.

“Se metieron a hacerlo todo, lo trastearon todo y ahora quién le da seguimiento”, cuestionó Rivera Hernández.

“El problema es que estas reformas abarcadoras, quererlo hacer todo de un solo momento, va a necesitar una gran continuidad y una gran pauta direccional, y ahora el gobierno se queda sin pauta direccional”, añadió el catedrático.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sería quién sucedería al gobernador si antes del viernes no se llena la vacante en la secretaría de Estado. La funcionaria, sin embargo, afirmó ayer en su cuenta de Twitter que no le interesa llegar a la gobernación.

Durante los últimos días, Vázquez ha enfrentado incesantes críticas sobre su desempeño, y hay quienes han planteado que está inhabilitada para el cargo por las controversias que han rodeado su ejecutoria.

Entre los asuntos que han sido criticados, figura la pesquisa a los integrantes del chat que provocó la salida del secretario y subsecretaria de la Gobernación, William Villafañe e Itza García, respectivamente, su laxitud al investigar los vagones con suministros encontrados en la Comisión Estatal de Elecciones y, más recientemente, su lentitud para evaluar el contenido del polémico chat en el que participó el gobernador a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Anticipan choques

Rivera no dudó que el nuevo gobernante protagonice choques con la Asamblea Legislativa, que a diferencia de quien ocupe ahora el Poder Ejecutivo, está compuesta por funcionarios electos.

Además, los legisladores cuidan sus intereses políticos en busca de revalidar en sus cargos, recordó la socióloga y analista política.

A juicio del expresidente del Colegio de Abogados Osvaldo Toledo, la Legislatura adquirirá mayor vigor frente al nuevo mandatario.

Anticipó que la Rama Legislativa presionará para impulsar su agenda y su visión frente al gobernador y cuenta con el poder de pasar por encima del veto para prevalecer. “La Legislatura tiene que ser proactiva y más ahora con la situación que tenemos”, afirmó Toledo.

Los legisladores ya comenzaron a actuar, resaltó el abogado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, presentó legislación para crear el cargo de vicegobernador. En esa misma línea, el portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, adelantó que propondrán medidas para atajar la corrupción.

Semanas antes de la renuncia de Rosselló Nevares, fueron arrestadas seis personas por cargos relacionados a corrupción, entre ellas la exsecretaria de Educación Julia Keleher y Ángela Ávila, exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, además del contratista Alberto Velázquez Piñol.

Ríos dijo que los asuntos de salud serán prioridad para el Senado y establecer procesos de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción. Presentarán legislación para, entre otras cosas, evitar la sobrefacturación de servicios y la subcontratación como subterfugio para favorecer a contratistas o para traer empleados públicos con vasto conocimiento del gobierno a laborar en empresas privadas, obviando así las leyes éticas gubernamentales.

Ríos también reconoció que pudiesen haber choques entre el Ejecutivo y el Legislativo por discrepancias en la política pública.

Por ejemplo, mencionó el senador, la propuesta que impulsaba Rosselló Nevares para crear condados y eliminar municipios ya no será una realidad.

Agregó que la política pública y las iniciativas encaminadas hasta el momento por la administración Rosselló Nevares estarán bajo análisis. “Todo lo que sea plan de gobierno, nosotros lo miramos. No está escrito en piedra. Hay cosas que van a cambiar”, adelantó.

“Vamos a tener un norte parecido. Pero decir que va a ser todo lo que tiene en mente el gobernador, no. No es así”, subrayó.

En la Cámara de Representantes, la óptica parece ser distinta.

“Todo proyecto que ya se firmó, está a nivel de implementación en el Ejecutivo. Sería el gobernador en funciones quien tiene que presionar para que se dé y asegurarse de que se den”, dijo el vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora.

El empleador único y los cambios al Código de Incentivos son leyes que aún no se han maximizado. También queda pendiente en la Legislatura el Código Electoral, añadió.

Para el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, la exigencia del pueblo era que Rosselló Nevares abandonara la gobernación, no un rechazo a su política pública o al plan de gobierno del PNP. Por ende, su objetivo es dar continuidad a lo que ya empezó y resta por hacerse.

“Es que esas son políticas públicas de nuestra administración, no de Ricardo Rosselló. Esas políticas públicas, nosotros las trabajamos. Muchas de ellas fueron enmendadas en el proceso legislativo y fueron aprobadas. Esa es la política publica de nuestra administración. Esos son los compromisos programáticos que hicimos con el pueblo de Puerto Rico”, apuntó Rodríguez Aguiló.

“Nada está escrito en piedra, pero ciertamente ese es el compromiso programático de nuestra administración, y el gobernador salió de su posición por unas faltas que cometió con su grupo de trabajo más cercano. No tiene que ver nada con las políticas publicas”, sentenció.

Pero la socióloga Marcia Rivera, recalcó que hacer esa lectura y esgrimir ese discurso es un “error”.

“No solo es un error, sino una mentira porque cotejé los compromisos programáticos del PNP y son genéricos. No van con la política pública que se está instrumentando”, aseveró.