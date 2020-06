A un costo de $12,365, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) remodeló un vagón para el uso de cierto personal involucrado en la reparación de la central Costa Sur, en Guayanilla, que permanece inoperante desde el terremoto del 7 de enero por los severos daños estructurales que recibió.

El Nuevo Día obtuvo copia de dos contratos entre la AEE y la compañía AIT Technologies para los trabajos en el vagón, que es propiedad de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos de la corporación pública.

El primer contrato, firmado el 6 de mayo, fue por $3,685 para la instalación de tres unidades de aire acondicionado “inverter, tipo splits, pared, 19 seer, 220 voltios” en el vagón, y la remoción de las tres unidades de ventana existentes.

El segundo contrato, firmado un día después, fue por $8,680 para “reemplazo de piso” en el interior del vagón; remoción del material existente e instalación de madera tratada.

Al confirmar la información –que El Nuevo Día obtuvo por fuentes–, el director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, Fernando Padilla, dijo que el vagón es para él y su equipo –público y privado– a cargo de los trabajos en Costa Sur.

“Yo me tuve que relocalizar en la planta. Mi día a día es en la planta, al igual que el equipo senior de PMO (‘Project Management Office’), que incluye a los jefes de Generación. Además, hay ingenieros estructurales e inspectores que llevan a cabo la obra”, dijo Padilla, al señalar que unas 300 personas laboran en la reparación de la central, en turnos de casi 24 horas.

¿Por qué no se usaron equipos más baratos en la remodelación, como aires acondicionado de pared y losas de vinil?, preguntó El Nuevo Día, a lo que Padilla respondió: “Se tuvo que rehabilitar todo y hacer los pisos nuevos porque estaban bien deteriorados. Se colocaron nuevas unidades de aire, se reemplazaron los pisos, unas paredes, se reemplazaron los escritorios y se instalaron los sistemas electrónicos”.

Según Padilla, la remodelación permite “descargar adecuadamente las funciones que se nos están dando”.

Resaltó, además, que los espacios en el vagón cumplen con los requisitos de distanciamiento para evitar los contagios con el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19.

“No es para Pérez Canabal”

Por otro lado, Padilla rechazó que el vagón remodelado sea para uso del exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE y ahora consultor de la corporación pública, José Pérez Canabal, quien recibió un aumento de $80,000 en su contrato para asesorar en la restauración de Costa Sur.

Con la modificación, el contrato de Pérez Canabal subió de $130,000 a $210,000. Según el registro de la Oficina del Contralor, el contrato vence el 30 de junio, aunque podría extenderse.

“El vagón no es para Pérez Canabal. En su mayoría, él trabaja desde San Juan, y la asesoría a requerimiento que se le pide para la planta son reuniones que se llevan a cabo en ‘headquarters’ (oficina central de la AEE), por teléfono o plataformas electrónicas”, dijo Padilla.

“El vagón es para el personal que está aquí en Costa Sur”, aseveró.

Sobre las funciones delegadas a Pérez Canabal, Padilla las describió como de “asesoría estratégica” en lo relacionado con la infraestructura de la central. Insistió en que la asesoría que se le solicita es “limitada”.

El registro de la Oficina del Contralor da cuenta de que, entre el 26 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, Pérez Canabal devengó $187,800 de un contrato inicial con la AEE.

De esta forma, cuando termine este mes, el ingeniero electricista –que dejó la Junta de Gobierno hace ocho años en medio de señalamientos de conflicto de interés y fraude que no prosperaron en los tribunales– habrá cobrado $397,800 en un período de un año y ocho meses, a razón de $150 por hora.

Personaje conocido

Pérez Canabal laboró en la AEE entre 1989 y 1996. Durante ese período, fue ingeniero de instrumentación Costa Sur y, luego, se trasladó al Centro de Operaciones Técnicas de Monacillo, en San Juan, para trabajar en la preparación de contratos.

A su salida, incursionó en el sector privado. En 2005, incorporó la compañía Galexda Developments, aún activa y dedicada al desarrollo de terrenos para fines residenciales y comerciales, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Volvió a la AEE, en marzo de 2011, como vicepresidente de la Junta de Gobierno. Fue nombrado por el entonces gobernador Luis Fortuño, quien, en junio de 2012, le pidió la renuncia y lo refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

A Pérez Canabal se le imputó conflicto de interés, y luego fue acusado de intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al presuntamente participar en un supuesto esquema de fraude para dar contratos de energía renovable a la empresa Tropical Solar Farm, cuyo dueño era su amigo.

Pero las acusaciones en su contra no prosperaron. En 2015, dos juezas diferentes –en procesos judiciales separados– determinaron que no existía evidencia para sostener los cargos. Los procesos no superaron la etapa inicial de causa para arresto.